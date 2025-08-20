"ČT, váš informační náskok": Opět neúplná a zavádějící zpráva

20. 8. 2025

Česká televize: 


O hodinu předtím, než výše zmíněné vydala Česká televize,  vyšlo toto, viz níže. Proč to ve zprávě ČT chybí?

Francie reaguje na Netanjahuova obvinění z antisemitismu

Francie odsoudila Netanjahuovo obvinění z rostoucího antisemitismu ve Francii jako „odporné“ a „chybné“.

Elysejský palác v prohlášení uvedl, že Francie „chrání a vždy bude chránit své židovské občany“ a dodal, že Netanjahuův dopis „nezůstane bez odpovědi“.

„Je čas na vážnost a odpovědnost, ne na spojování neslučitelných věcí  a na manipulaci,“ dodal Elysejský palác.

Prohlášení bylo reakcí na Netanjahuův dopis, v němž obvinil Francii z antisemitismu v souvislosti s rozhodnutím prezidenta Macrona uznat palestinský stát.


Zdroj v angličtině ZDE


