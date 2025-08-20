"ČT, váš informační náskok": Opět neúplná a zavádějící zpráva
20. 8. 2025
Česká televize:
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařkl francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že rozdmýchává oheň antisemitismu. Netanjahu to uvedl v souvislosti se záměrem Francie uznat nezávislý Stát Palestina, píše AFP, která se seznámila s dopisem zaslaným izraelskou vládou.— ČT24 (@CT24zive) August 19, 2025
O hodinu předtím, než výše zmíněné vydala Česká televize, vyšlo toto, viz níže. Proč to ve zprávě ČT chybí?
Francie reaguje na Netanjahuova obvinění z antisemitismu
Francie odsoudila Netanjahuovo obvinění z rostoucího antisemitismu ve Francii jako „odporné“ a „chybné“.
Elysejský palác v prohlášení uvedl, že Francie „chrání a vždy bude chránit své židovské občany“ a dodal, že Netanjahuův dopis „nezůstane bez odpovědi“.
„Je čas na vážnost a odpovědnost, ne na spojování neslučitelných věcí a na manipulaci,“ dodal Elysejský palác.
Prohlášení bylo reakcí na Netanjahuův dopis, v němž obvinil Francii z antisemitismu v souvislosti s rozhodnutím prezidenta Macrona uznat palestinský stát.
Zdroj v angličtině ZDE
