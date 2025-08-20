BABIŠŮV ZPRAVODAJ: Jak jsem to natřel světu. Ahoj lidi!
20. 8. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 3 minuty
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Vážení voliči, přátelé, sorryjakoisté. Včera jsem byl na Frýdlantsku a zase jsem vám to tam nandal. Říkali jste si: „Proč je Andrej zrovna tady, když kandiduje na Moravě?“ No protože já jsem všude! Jako internet. A taky protože znám všechny světové leadry. Osobně. A říkám jim to, co vám. Že máte mít levnější energie, lepší bydlení a že televizní poplatky jsou totální nesmysl.
Naši oponenti, ti nuly, o tomhle nemají páru. Já ano. A abyste mi věřili, tak tady máte exkluzivní report z mých jednání. Je to trochu jiný než ty jejich nudný summity. Já to vedu lidsky.
1. MISE: USA. Jednání s Donaldem Trumpem. Téma: Nejlepší energie. Nejlevnější.
JÁ: Ahoj Donny! Jak je? Já tady u vás v Americe, super lidi, skvělý burgry. Ale poslouchej, my v Evropě máme drahej plyn. To se nám nelíbí.
TRUMP: Andreji, to je smutný. Ten nejhorší deal. Ten nejhorší. My jsme měli ten nejlepší plyn. Nejlevnější. Vůbec nej.
JÁ: No vidíš! A to já pořád říkám. Tak mi ho prodej. Ale nějak chytře, ať na tom neproděláme. Třeba přes nějakou offshore firmu. Já vím jak na to.
TRUMP: (chvíli přemýšlí) Ty jsi chytrý chlap, Andreji. Moc chytrý. To bychom mohli. Uděláme to. Bude to nejlepší deal. Až po té mé zdi.
JÁ: Super! A pošli mi taky nějaký ty červený kšiltovky. Já je tady budu rozdávat. Mám tady taky svoje, nápis SORRY JAKO, ale ty tvoje jsou boží.
2. MISE: Francie. Jednání s Emmanuelem Macronem. Téma: Jak na ty bruselský byrokraty.
JÁ: Ahoj Manu! Hele, ty jsi mladej, chytrej, vystudovanej. Tak mi řekni, jak mám v tom Bruseli zrušit ty televizní poplatky? Lidi je nechtěj platit. A já poslouchám lidi!
MACRON: Andreji, mon ami, to je… složité. Je to součást kulturního…
JÁ: Já vím, že je to složitý! Proto se ptám tebe! Já jsem jenom živnostník, chemik a farmář. Já tomu nerozumím. Ale vy chytráci byste to mohli vymyslet. Řekni mi, koho tam mám zavolat. Já mu zavolám. Já mám čísla na všechny.
MACRON: Oui… Zavoláme… někomu.
JÁ: Výborně! A jestli to nepůjde, tak jim vyhroť, že vystoupíme z EU. To vždycky zabere. Já to dělám pořád. Funguje to.
3. MISE: Volání neznámo kam. Téma: Ukrajinská krize.
JÁ: Ahoj! Poslouchej, já vím, že máš tam ten svůj… problém. Ale moji lidi chtěj levný energie. Nemohl bys s tím něco udělat? Třeba to na chvíli vypnout? Až to vyřešíme?
(…nezřetelná odpověď z druhé strany…)
JÁ: No dobře, chápu. To je mi líto. Tak aspoň ty naše společné projekty, ty by mohly zase jet, ne? To by bylo fér. My bychom měli plyn, ty bys měl prachy. Win-win. Jako za starých dobrých časů.
(…dlouhé tiché bzučení…)
JÁ: Tak dobře, promluvíme si jindy. Ahoj. Měj se. Click.
A takhle něco to je, lidi. Zatímco oni řeší války a smlouvy, já řeším vás. Vaše účty. Vaše peněženky.
A až mi zase nějaký novinář nebo ta chytrá Pekarová bude říkat, že si to vymýšlím, tak si můžete přečíst tohle. Je to tak pravdivý, jako to, že Agrofert je v blind trustu.
Vaše starosti jsou moje mise.
Andrej.
P.S.: Příští týden jedu jednat do Číny. Chtěli byste levnější mobil? Napište mi do komentářů.
