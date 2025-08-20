Evropa musí přestat před Trumpem ustupovat, tyrani se nedají zkrotit lichotkami
20. 8. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 7 minut
Stalo se z toho rituál, který je až komicky předvídatelný. Evropský lídr nastoupí do letadla směr Washington, nacvičí si malou choreografii – pozvání pro krále sem, bonmot na golfovém hřiči tam – a přijede k Bílému domu v naději, že uchlácholí nepředvídatelného obyvatele Oválné pracovny. Keir Starmer Trumpovi nabízí královskou okázalost, Alexander Stubb mu na golfovém hřiči lichotí, představitelé NATO se sklánějí s vděčnými řečmi o „tátovi Trumpovi". Na pomíjivý okamžik je celní hůl zvednuta, ochranný deštník NATO držen o něco pevněji nad hlavou. A pak se cyklus nevyhnutelně restartuje: další výhrůžky, další ponížení, další holubi tančící pro drobky.
Tohle není strategie. Je to pověra. Připomíná to chování holubů B. F. Skinnera – zobání, naparování a klanění v domnění, že nějaký rituál zajistí příděl americké přízně. Pověra však není náhradou za státnické umění a iluze vlivu se okamžitě rozplyne ve chvíli, kdy Trump vyjde ze svého nejnovějšího tête-à-tête s Vladimirem Putinem a papouškuje kremelské narativy o územních „úpravách" Ukrajiny.
Srovnejte toto divadlo ponížení s postojem brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy. Tváří v tvář Trumpově hrozbě padesátiprocentními cly – opatřením, které by vyděsilo kterékoli ministerstvo financí – Lula prostě řekl ne. Brazílie, trval na svém, se nenechá zastrašit, aby upustila od trestního stíhání, ani aby podřídila svou suverenitu diktátu z Washingtonu. Cla byla uvalena během několika dní. Během několika dalších dní se Brazílie přizpůsobila. Země je kvůli nim jistě chudší, ale nezlomená. Lulova sázka je jednoduchá: lépe snést nějakou ekonomickou bolest, než se ponižovat před tyranem.
To je lekce, kterou Evropa dosud nevstřebala. Cla, sankce, dokonce i dočasné tržní šoky národy neničí. Rusko, decimované bezprecedentními sankcemi za svou válečnou agresi, nezkrachovalo. Írán vydržel desítky let západní ekonomické blokády. Naše vlastní společnosti byly během pandemie covidu měsíce paralyzované; ekonomiky se zmenšovaly, dluhy rostly – a přece žádný národ nezanikl. Domnívat se, že pár let Trumpových cel přivede Francii, Německo nebo Británii ke zkáze, znamená zaměňovat nepohodlí za katastrofu.
Pravda je nepohodlnější. Evropští lídři se chovají jako dvořané ne proto, že by jejich národy byly slabé, ale protože internalizovali politiku slabosti. Namlouvají si, že Trumpa je třeba zvládat, rozmazlovat, chodit kolem něj po špičkách – jako úzkostlivý personál zvládá vrtošivého generálního ředitele. Špitají mu do ucha, chválí jeho velikost a doufají, že ho postupně přimějí změnit názor. Ale Trump není generální ředitel. Je, v klasickém slova smyslu, tyran. A tyrani rozumějí pouze jedinému jazyku: odporu.
Vladimir Putin to pochopil lépe než Brusel. Nehledí na Trumpa jako na vrtošivého císaře, kterého je třeba uchlácholit, nýbrž jako na nejistého učně, kterého je třeba kultivovat – Trump je jeho protekční dítě, jemuž lichotí, aby ho získal na svou stranu. Evropa naproti tomu vypadá jako prosebník u dvora. Který obraz v Trumpově narcistní imaginaci přetrvá déle?
Nejde zde o marné gesta. Jde o jasnost a odvahu. Evropští lídři musí přijmout, že transatlantický vztah za Trumpa nebude vztahem rovných lidí, jimž dávají limity instituce a právo. Bude to série transakčních konfrontací, v nichž si respekt získá pouze síla. Tato síla existuje: Evropa je obrovská ekonomika, impozantní trh a stále mocný politický blok. Pokud bude jednat koherentně, dokáže odolat clům, odmítnout hrozby a jasně dát najevo, že její volby jsou její vlastní.
V roce 1989 jsme se naučili, že křehké říše se zhroutí, když čelí lidem, kteří se odmítají nechat zastrašit. Dnes bychom si tu lekci měli připomenout obráceně: demokracie mohou být oslabeny pouze tehdy, pokud souhlasí, že se nechají zastrašit. Evropa by měla přestat tančit jako holubi v Skinnerově kleci. Měla by začít stát jako Lula v Brasílii: neohroženě, bez strachu a bez studu.
Pro Trumpa je lichocení potravou. Odmítnutí je disciplína. A někdy je jediný způsob, jak se vypořádat s tyranem, říct mu jasně a veřejně, ať jde pryč.
Jak velké je skutečné ekonomické ohrožení z USA?
Brazílie:
Vývoz do USA: ~40 miliard USD (2024).
HDP Brazílie: ~2,1 bilionu USD.
Vývoz do USA = ~1,9 % HDP.
Celkový vývoz = 18 % HDP → podíl USA = pouze 11–12 % brazilského exportního koše.
Smysl: i kdyby se uvalilo 50% clo na vše, maximální přímý dopad by byl kolem 0,9 % HDP, ještě před přesměrováním obchodu.
Indie:
Export zboží do USA zasažený cly: ~48 miliard USD.
HDP Indie: ~4,1 bilionu USD.
Vývoz do USA pod hrozbou = ~1,2 % HDP.
Celkový vývoz zboží = ~21 % HDP; podíl USA = ~18 %.
Očekávaný pokles růstu: 0,6 procentního bodu — bolestivé, ale nikoli existenční.
Brazílie:
Vývoz do USA: ~40 miliard USD (2024).
HDP Brazílie: ~2,1 bilionu USD.
Vývoz do USA = ~1,9 % HDP.
Celkový vývoz = 18 % HDP → podíl USA = pouze 11–12 % brazilského exportního koše.
Smysl: i kdyby se uvalilo 50% clo na vše, maximální přímý dopad by byl kolem 0,9 % HDP, ještě před přesměrováním obchodu.
Indie:
Export zboží do USA zasažený cly: ~48 miliard USD.
HDP Indie: ~4,1 bilionu USD.
Vývoz do USA pod hrozbou = ~1,2 % HDP.
Celkový vývoz zboží = ~21 % HDP; podíl USA = ~18 %.
Očekávaný pokles růstu: 0,6 procentního bodu — bolestivé, ale nikoli existenční.
Velká Británie:
Vývoz do USA: ~74 miliard £ (95 miliard USD) v roce 2023.
HDP Spojeného království: ~2,4 bilionu £.
Vývoz do USA = ~3 % HDP.
Ztráty z června 2025: 700 milionů £ = 0,03 % HDP.
Přebytek ve službách ~52 miliard £ vyvažuje propad u zboží.
Japonsko:
Vývoz do USA: ~150 miliard USD (2023).
HDP Japonska: ~4,2 bilionu USD.
Vývoz do USA = ~3,6 % HDP.
I přes 15% cla si Japonsko udrželo růst kolem 1 % ročně.
Kanada:
Vývoz do USA: ~380 miliard USD (2021).
HDP Kanady: ~2,0 bilionu USD.
Vývoz do USA = ~19 % HDP.
Vývoz do USA: ~74 miliard £ (95 miliard USD) v roce 2023.
HDP Spojeného království: ~2,4 bilionu £.
Vývoz do USA = ~3 % HDP.
Ztráty z června 2025: 700 milionů £ = 0,03 % HDP.
Přebytek ve službách ~52 miliard £ vyvažuje propad u zboží.
Japonsko:
Vývoz do USA: ~150 miliard USD (2023).
HDP Japonska: ~4,2 bilionu USD.
Vývoz do USA = ~3,6 % HDP.
I přes 15% cla si Japonsko udrželo růst kolem 1 % ročně.
Kanada:
Vývoz do USA: ~380 miliard USD (2021).
HDP Kanady: ~2,0 bilionu USD.
Vývoz do USA = ~19 % HDP.
To je jediný skutečně vysoký stupeň závislosti. Přesto díky provázaným dodavatelským řetězcům zasahují cla stejně i americké odběratele.
Perspektiva:
Brazílie: šok z cel = pod 1 % HDP.
Indie: něco přes 1 % HDP, převod do poklesu růstu o 0,6 p. b.
Británie a Japonsko: asi 3 % HDP v ohrožení, zatím reálné ztráty jen desetinky procenta.
Kanada: největší expozice (19 % HDP), ale vzájemná závislost zmírňuje dopad.
Pro srovnání: během covidových lockdownů se evropské ekonomiky propadly o 5–10 % HDP v roce 2020. Rusko při sankčním šoku ztratilo na dovozu ~15 % a jeho HDP se snížil o ~2 % v roce 2022. V těchto měřítkách představuje Trumpova celní válka vážný problém, nikoli katastrofu.
Perspektiva:
Brazílie: šok z cel = pod 1 % HDP.
Indie: něco přes 1 % HDP, převod do poklesu růstu o 0,6 p. b.
Británie a Japonsko: asi 3 % HDP v ohrožení, zatím reálné ztráty jen desetinky procenta.
Kanada: největší expozice (19 % HDP), ale vzájemná závislost zmírňuje dopad.
Pro srovnání: během covidových lockdownů se evropské ekonomiky propadly o 5–10 % HDP v roce 2020. Rusko při sankčním šoku ztratilo na dovozu ~15 % a jeho HDP se snížil o ~2 % v roce 2022. V těchto měřítkách představuje Trumpova celní válka vážný problém, nikoli katastrofu.
Česká republika: skutečný dopad amerických cel v kontextu HDP
Vývoz do USA: přibližně 6,78 miliardy USD v roce 2024
HDP ČR: cca 345 miliard USD v roce 2024
Podíl vývozu do USA na HDP: asi 1,96 %. To znamená, že i kdyby došlo k poklesu vývozu o polovinu, dopad by činil maximálně –1 % HDP, než by to vyvažovaly jiné trhy.
Vývoz do USA: přibližně 6,78 miliardy USD v roce 2024
HDP ČR: cca 345 miliard USD v roce 2024
Podíl vývozu do USA na HDP: asi 1,96 %. To znamená, že i kdyby došlo k poklesu vývozu o polovinu, dopad by činil maximálně –1 % HDP, než by to vyvažovaly jiné trhy.
Obchod zbožím a službami jako podíl na HDP: vývoz tvoří cca 74,8 % HDP, import asi 74,9 % HDP.
Podle České národní banky, v prvním čtvrtletí 2025 rostla česká ekonomika meziročně o 2,2 %, zejména díky domácí spotřebě, investicím a exportu
Perspektiva v kostce:
Podíl vývozu do USA okolo 2 % HDP – výrazné, ale ne dramatické zatížení.
Pokles vývozu v řádu jednotek procent HDP by představoval bolestivý, avšak zvládnutelný úder. Makroekonomické ukazatele (spotřeba, investice) zůstávají hlavními tahouny růstu.
Srovnání s jinými evropskými zeměmi: i zasažené Ukrajiny, Brazílie či Indie čelily podobným či vyšším relativním šokům – a přesto nezkrachovaly. ČR pak, při své rozmanité exportní bázi a dynamické domácí ekonomice, není zdaleka na zhroucení.
Podle České národní banky, v prvním čtvrtletí 2025 rostla česká ekonomika meziročně o 2,2 %, zejména díky domácí spotřebě, investicím a exportu
Perspektiva v kostce:
Podíl vývozu do USA okolo 2 % HDP – výrazné, ale ne dramatické zatížení.
Pokles vývozu v řádu jednotek procent HDP by představoval bolestivý, avšak zvládnutelný úder. Makroekonomické ukazatele (spotřeba, investice) zůstávají hlavními tahouny růstu.
Srovnání s jinými evropskými zeměmi: i zasažené Ukrajiny, Brazílie či Indie čelily podobným či vyšším relativním šokům – a přesto nezkrachovaly. ČR pak, při své rozmanité exportní bázi a dynamické domácí ekonomice, není zdaleka na zhroucení.
138
Diskuse