Trump varuje Putina před „těžkou situací“, pokud nepodnikne kroky k míru na Ukrajině, ale Zelenskému radí, aby „prokázal flexibilitu“
19. 8. 2025
Americký prezident říká, že je možné, že ruský vůdce nechce uzavřít dohodu, a naznačuje možnost amerických záruk letecké bezpečnosti
Putin bude čelit „těžké situaci“, pokud neudělá kroky na Ukrajině, říká Trump
Americký prezident také zopakoval své varování, že Vladimir Putin bude čelit „těžké situaci“, pokud nebude spolupracovat v mírovém procesu, zatímco Volodymyr Zelenskyj musí „projevit určitou flexibilitu“, informovala agentura PA.
Před očekávaným setkáním lídrů Ruska a Ukrajiny Trump řekl Fox News:
„Doufám, že prezident Putin bude rozumný, a pokud ne, bude to těžká situace.
A doufám, že Zelenskyj, prezident Zelenskyj, udělá, co musí. Musí prokázat určitou flexibilitu.“
EU jednotná v podpoře Ukrajiny, odhodlána vyvíjet tlak na Rusko, říká Costa
Předseda Evropské rady António Costa dnes odpoledne během telefonického rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským uvedl, že EU je jednotná ve své „neochvějné podpoře Ukrajiny“.
Bývalý portugalský premiér dodal, že blok je rovněž odhodlán vyvíjet tlak na Rusko, aby se zapojilo do jednání a souhlasilo s ukončením války na Ukrajině.
„Našimi hlavními prioritami je zastavit zabíjení, pokročit ve výměně vězňů a zajistit návrat tisíců dětí unesených Ruskem,“ uvedl.
Dodal:
„Budeme spolupracovat se Spojenými státy na konkrétních a nezbytných bezpečnostních zárukách. Společně s prezidentem Zelenským a USA připravíme další kroky k dosažení spravedlivého a trvalého míru.
Musíme i nadále podporovat ukrajinský lid a pokračovat v procesu rozšiřování. Budoucnost Ukrajiny spočívá také v prosperitě a stabilitě, které může poskytnout členství v EU.“
Vojenští plánovači se sejdou v USA, aby projednali bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, uvádí Velká Británie
Kancelář britského premiéra právě vydala krátké prohlášení po zasedání Koalice ochotných pro Ukrajinu, které spolupředsedali Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron.
Zdá se, že se zaměřili na plánování dalších kroků v oblasti bezpečnostních záruk a možných sankcí, které by Putinovo Rusko ještě více zatlačily.
V prohlášení se uvádí, že zúčastněné země se dohodly na setkání plánovacích týmů se svými americkými protějšky „v nejbližších dnech, aby dále posílily plány na poskytnutí robustních bezpečnostních záruk a připravily se na nasazení uklidňujících sil, pokud nepřátelské akce skončí“.
Lídři také hovořili o tom, „jaký další tlak – včetně sankcí – by mohl být vyvinut na Putina, dokud neprokáže, že je připraven přijmout vážná opatření k ukončení své nelegální invaze“.
Koalice sdružuje více než 30 mezinárodních lídrů, uvedla britská premiérka.
„Na tango jsou potřeba dva,“ řekl Trump při diskusi o rozhovorech Putina a Zelenského
Trump také hovořil o výzvách spojených s jednáními s Putinem a Zelenským a řekl:
„Řekl jsem mu [Putinovi], že domluvíme schůzku s prezidentem Zelenským a s vámi, a že se setkáte, a pokud po této schůzce vše půjde dobře, tak já to povedu a dotáhneme to do konce.
Ale víte, v tomto případě jsou k tangu potřeba dva.
Musí mít alespoň nějaký vztah. Jinak jen ztrácíme spoustu času. To nechci.
Chci to prostě skončit. Chci to skončit. Víte, neztrácíme americké životy. Neztrácíme americké vojáky. Ztrácíme ruské a ukrajinské... hlavně vojáky. Někteří lidé, když rakety dopadnou na špatná místa nebo jsou vystřeleny do měst jako Kyjev a dalších měst.
Ale víte, pokud mohu zachránit 7 000 lidí týdně před smrtí, myslím, že to je... Chci se pokusit dostat se do nebe, pokud to bude možné.“
Trump naznačuje možnost leteckých bezpečnostních záruk USA pro Ukrajinu
Trump také trochu poodhalil své myšlenky ohledně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, když řekl, že zatímco Evropané jsou „ochotni vyslat na zem vojáky“, USA se soustředí na letecké operace, informovala agentura PA.
Trump řekl:
„Jsme ochotni jim pomoci, zejména pokud jde o leteckou podporu, protože nikdo nemá takové prostředky jako my.“
Trump také hovořil o svých rozhovorech s evropskými lídry a řekl jim, aby se snažili dosáhnout dohody, protože od žádné budoucí administrativy nemusí dostat podobné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.
PA uvedla, že Trump řekl Fox News:
„Mluvili jsme o tom. Víte, jak to je.
„To samé bych mohl říct o nich. Představte si, že byste měli strašného vůdce ve Velké Británii nebo ve Francii, nebo že bychom měli Ursulu (von der Leyen), která řídí všechno, a přitom jsme s ní právě uzavřeli největší obchodní dohodu na světě.
„Ona je šéfkou Komise, Evropské komise. A ona je šéfka. Taky tam byla.“
Trump také pochválil lídry a řekl, že jsou to „velmi dobří lidé“, a zopakoval tvrzení, že „chtějí se vrátit k vedení své země“ místo řešení války.
Trump řekl, že „nás dělí oceán [...] velký, krásný oceán, a oni ne, víte, oni jsou přímo tam“.
Pro ně je to něco jiného.
Trump doufá, že Putin ustoupí v otázce Ukrajiny, ale říká, že je možné, že tak neučiní
Americký prezident Donald Trump se objevil ve Fox News, kde hovořil o vyhlídkách na mírové urovnání na Ukrajině.
Řekl, že doufá, že ruský prezident Vladimir Putin učiní kroky k ukončení války na Ukrajině, ale připustil, že je možné, že ruský vůdce nechce uzavřít dohodu, informovala agentura Reuters.
„Upřímně řečeno, nemyslím si, že to bude problém. Myslím, že Putin už toho má dost. Myslím, že už toho mají všichni dost, ale nikdy nevíte,“ řekl Trump v rozhovoru pro program Fox News „Fox + Friends“.
„O prezidentu Putinovi se dozvíme v příštích několika týdnech... Je možné, že nechce uzavřít dohodu,“ řekl Trump a dodal, že pokud tomu tak není, Putin čelí „těžké situaci“.
Evropská rada po jednáních v Bílém domě
Probíhá také neformální virtuální summit Evropské rady, na kterém vedoucí představitelé 27 členských států hodnotí včerejší jednání ve Washingtonu a další kroky.
Předseda Evropské rady António Costa zveřejnil fotografii, na které se účastní hovoru, a potvrdil, že probíhá.
Uvedl:
„EU pevně podporuje ukrajinský lid a prezidenta @ZelenskyyUa.
Ukrajina byla a zůstane v nadcházejících týdnech a měsících na prvním místě v agendě vedoucích představitelů, protože budeme i nadále podporovat úsilí o spravedlivý a udržitelný mír.
Prvním krokem musí být okamžité ukončení násilí ze strany Ruska.“
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se včerejších jednání zúčastnila, uvedla:
„Ve Washingtonu DC pokročila jednání o silných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, ukončení krveprolití, sankcích a návratu unesených dětí. Naše práce a úzká spolupráce pokračují.“
Polský premiér Donald Tusk také poskytl aktuální informace po své dřívější účasti na online schůzce „koalice ochotných“.
Uvedl:
„Vedoucí představitelé Kanady, Japonska, Turecka, Nového Zélandu a evropských zemí velmi realisticky zhodnotili výsledky aljašského setkání. Všichni jsme potvrdili, že je třeba pokračovat v podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem. Je to dobrý úvod pro zasedání Evropské rady, které právě začíná.“
Ženeva se jeví jako možné místo pro summit Putina a Zelenského
Ženeva se jeví jako možné místo pro mírový summit mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským, jak poprvé navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron.
Macron po návštěvě Bílého domu novinářům řekl, že summit by měla hostit „neutrální země, možná Švýcarsko – já prosazuji Ženevu – nebo jiná země“.
Pro LCI/TF1 uvedl, že „nejde o pouhou hypotézu, ale o společnou vůli“ lídrů.
Švýcarský ministr zahraničí Ignazio Cassis dnes ráno potvrdil, že země by summit mohla zorganizovat.
V komentáři pro švýcarskou veřejnoprávní televizi SRF Cassis uvedl, že Švýcarsko by mohlo hostit rozhovory i přes nevyřízený zatykač na Putina, a to díky své zvláštní roli a postavení Ženevy jako evropského sídla OSN.
Jako signatář Římského statutu by Švýcarsko bylo technicky povinno Putina při jeho příjezdu do Švýcarska zatknout, ale Cassis naznačil, že existuje způsob, jak to obejít, a to dočasnou imunitou, která by usnadnila mírové rozhovory.
„Dynamika se zrychlila,“ říká polský ministr obrany, zatímco se rozbíhá výzva „koalice ochotných“
Výzva ve formátu „koalice ochotných“ se podle polského vicepremiéra a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysze zdá být na dobré cestě.
Dnes vede zasedání polské vlády, kde zastupuje premiéra Tuska, který se účastní telefonické konference.
Ve svém úvodním prohlášení pro média Kosiniak-Kamysz prozradil, že telefonát stále probíhá, a zdůraznil význam role Polska při poskytování podpory a zajištění bezpečnosti infrastruktury pro všechny dodávky na Ukrajinu.
„Účast premiéra je důležitá, protože se situace zrychlila a poslední hodiny a dny ukazují, jak zásadní je tento moment pro svět i pro Evropu – a vláda je aktivní,“ argumentoval.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse