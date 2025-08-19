Příměří už není téma a Trumpovi je třeba pořád děkovat, pak i něco slíbí a je hodný
19. 8. 2025 / Boris Cvek
Celé jaro jsme slyšeli, jak je důležité příměří na Ukrajině. Trump na příměří naléhal pořád dokola, prostě je zásadní zastavit zabíjení. První krok: příměří. Vladimíre, přestaň! – volal Trump. Jak také jednat o míru, když jedna ze stran pořád vraždí? Rusko opět útočilo na Ukrajině v noci na dnešek, v době, kdy ve Washingtonu probíhala jednání mezi Trumpem a Zelenským a Zelenského doprovodem.
Trump ale najednou příměří odmítá. Cílem je nyní trvalý mír bez předešlého příměří. Klíčem k míru má být setkání Zelenského s Putinem, a to už brzy. Možná za 10-12 dní (záměrně používám stejné číslo, jaké použil Trump v ultimátu Putinovi, které se vypařilo). Pořád nechápu, co by mohlo takové setkání prolomit. Má Putin nejmenší důvod být nějak vstřícný? Macron po setkání s Trumpem ve Washingtonu sdělil světu, že Putin chce pořád to samé.
Jisté je jedno: Trump před pár dny tleskal Putinovi na červeném koberci, obvinil Zelenského, že může hned zastavit zabíjení, a Zelenskyj s evropskými lídry mu přijeli poděkovat za jeho úsilí o mír. Zelenskyj měl tentokrát oblek, černý (asi výraz smutku nad oběťmi Putinova vraždění na Ukrajině), a děkoval a děkoval. Už se nesnažil nic Trumpovi vysvětlit.
Proto bylo setkání tak vstřícné a v pohodě. Všichni děkovali. Sněhurka i sedm trpaslíků. Můj dojem je bohužel velmi jasný: jsou z Trumpa všichni pokakaní. Z Putina, ale hlavně z Trumpa.
