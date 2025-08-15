Maďarsko odsoudilo ukrajinský útok dronem na ruský ropovod Družba
"Maďarsko je pro Ukrajinu dodavatelem elektřiny číslo jedna. Bez nás by energetická bezpečnost země byla vysoce nestabilní," napsal Szijjártó na X.
"Vzhledem k tomu je ukrajinský útok na ropovod Družba, který zásobuje Maďarsko ropou a je životně důležitý pro naši energetickou bezpečnost, pobuřující."
Maďarsko je lídrem v dovozu i vývozu elektřiny na Ukrajinu. V první polovině června pocházelo 44 % elektřiny dovážené na Ukrajinu z Maďarska, uvedla pro RBK-Ukraine Daria Orlova ze společnosti ExPro Consulting.
Ropovod Družba je jedním z největších ropovodů na světě. Maďarsko, které je na této lince závislé u většiny své ropy, patří mezi dvě zbývající země Evropské unie – spolu se Slovenskem – které stále dovážejí ruskou ropu přes Družbu na základě výjimky ze sankcí EU.
Maďarsko je obecně považováno za vládu nejvíce přátelskou ke Kremlu v EU a NATO. Země po celou dobu totální války důsledně bránila pomoci Ukrajině a sankcím proti Rusku.
Szijjártó obvinil Ukrajinu z "ohrožení dodávek energie do Maďarska" a vyzval Kyjev, aby zastavil útoky na energetickou infrastrukturu sloužící Maďarsku s tím, že Budapešť "nemá s válkou nic společného".
Není to poprvé, co si Budapešť stěžuje na takové údery. V březnu Maďarsko uvedlo, že útok ukrajinského dronu na infrastrukturu Družby v ruské Orjolské oblasti dočasně zastavil dovoz ropy.
Ukrajinský vojenský zpravodajský zdroj a ozbrojené síly potvrdily, že útok z 13. srpna byl zaměřen na ropnou čerpací stanici Unecha, jeden z největších uzlů v síti Družba.
Úder, provedený v koordinaci s armádou, měl za následek škody, několik explozí a rozsáhlý požár, uvedla Ukrajina.
Zařízení, které se nachází asi 60 kilometrů od rusko-ukrajinské hranice, obsluhuje dva plynovody s celkovou roční kapacitou 60 milionů metrických tun a také podporuje ruský obranný průmysl, uvedla ukrajinská armáda.
Ukrajinské síly se důsledně zaměřují na ruský ropný průmysl, klíčový zdroj ruských státních příjmů, který pomáhá financovat totální válku Moskvy proti Ukrajině.
