Byl to Putinův dvojník?
16. 8. 2025 / Jiří Hlavenka
čas čtení 2 minuty
Tři poznámky k summitu Trump-Putin:
1) Byl to Putinův dvojník? Zachytil jsem na toto téma dost spekulací, ne úplně neodůvodněných (Putin zachycený z různých úhlů, nepodobný sám sobě. To, že schůzka trvala krátce a byla úplně jalovým závěrem předčasně ukončena, bez tiskovky, jen oba cosi přečetli. To, že Putin se extrémně, ale opravdu extrémně bojí o svůj život, nejspíš docela právem). Pokud byl, tak věřím, že americké tajné služby toto jsou schopny bezpečně odhalit a může to být i jeden z důvodů fiaska. Ve své podstatě je to ale jedno.
2) Proč je to výhra pro Putina.
Vždyť ničeho nedosáhl, ne? Ale ano: masový vrah, největší zločinec dnešní doby se procházel po červeném koberci, který mu natáhl "lídr svobodného světa", jak se vždycky říkalo americkým prezidentům.
e zabijáka respektovaným státníkem. Nebojme se říci, že Putin je Hitlerem dnešní doby... a představme si, že toho původního vítají v Norimberku na červeném koberci. Strašlivé.
Proto je z toho zoufalství na Ukrajině: zabijákovi jejich země se dostává úcty a respektu, zatímco jejich prezident byl v Bílém domě peskován jako spratek.
3) Proč je špatný "mír místo příměří". To vypadá nelogicky - vždyť mír je víc než příměří, ne?
Jenomže příměří je okamžité a bezpodmínečné zastavení palby z obou stran. Okamžité zastavení umírání - a jdeme jednat, z této pozice, když se nestřílí. Jdeme dojednávat pravidla pro dlouhý mír.
Mír se nedá udělat zítra. I s dobrou vůlí všech (u Putina rozhodně nelze čekat) je to na několik měsíců, během nichž bude Rusko nadále útočit a zabíjet - přičemž nevíme, zda to není jen ze strany Ruska další "maskirovka" další zdržovačka, zejména když budou mít pocit, že spíš vyhrávají než prohrávají (tenhle pocit asi te'd mají).
Jednat o míru - ano, ale za stavu příměří.
Pokud teď Trump hovoří o "míru místo příměří" jako o lepší věci, je vidět, že Rusům - pokolikáté už! - skočil na lep.
A ještě poznámka na okraj: Trumpovy proslovy jsou čím dál zmatenější a divnější, a to dokonce i na jeho standard. Mentální deteriorace zjevně pokračuje: nejmocnější personou na světě je čím dál pomatenější stařík, kterého nelze brát ani doslova, ani vážně, jehož administrativa je složená z lokajských nohsledů, nikoli z osob s vysokou osobní integritou a odbornou kvalitou. Nikdy bych neřekl, že se něčeho takového dožiju.
