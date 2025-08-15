Izrael plánuje schválit velmi kontroverzní výstavbu 3 400 izraelských domů na Západním břehu
Ministr financí Bezalel Smotrich uvedl, že podle něj plán E1 „zlikviduje myšlenku palestinského státu“
Izrael se zdá být odhodlán formálně schválit velmi kontroverzní projekt výstavby více než 3 400 nových domů, který byl po desetiletí zmrazen a který podle kritiků rozdělí okupovaný Západní břeh na dvě části.
Tzv. plán E1, proti kterému se ostře staví mezinárodní společenství, by rozšířil stávající židovskou osadu Ma'ale Adumim směrem k Jeruzalému, čímž by ještě více oddělil okupovaný východní Jeruzalém od Západního břehu a dále rozdělil sever a jih území.
Očekává se, že Nejvyšší plánovací rada, která zasedá příští týden, plán podpoří poté, co zamítla námitky izraelských nevládních organizací.
Očekávané kladné rozhodnutí přijde poté, co izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich, který podporuje jak plán, tak prosazení izraelské svrchovanosti nad okupovaným Západním břehem, s potěšením prohlásil, že věří, že výstavba na území E1 „zlikviduje myšlenku palestinského státu“.
Smotrich je nižší ministr, který zastává také funkci v izraelském ministerstvu obrany a dohlíží na plánování v okupovaných palestinských územích. V červnu byl spolu s dalším krajně pravicovým ministrem Itamarem Ben-Gvirem sankcionován Velkou Británií, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem za „opakované podněcování násilí proti palestinským komunitám“.
Ve čtvrtek Smotrich, který je sám osadníkem, na místě plánované osady v Ma'ale Adumim prohlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu a americký prezident Donald Trump se dohodli na obnovení výstavby E1, ačkoli ani jeden z nich to zatím nepotvrdil.
Schválení plánu by sice bylo významným krokem, ve čtvrtek však nebylo jasné, do jaké míry má Smotrich podporu Netanjahua a Trumpovy administrativy.
Netanjahu se k Smotrichovým vyjádřením nevyjádřil, zatímco americké ministerstvo zahraničí se při dotazech na projekt E1 zdálo, že se této otázce vyhýbá.
„Ti, kdo se ve světě snaží uznat palestinský stát, dostanou od nás odpověď přímo na místě,“ řekl Smotrich ve čtvrtek, když oznámil blížící se schválení plánu. „Ne prostřednictvím dokumentů, rozhodnutí nebo prohlášení, ale prostřednictvím faktů. Faktů o domech, čtvrtích, silnicích a židovských rodinách, které si budují svůj život.“
Očekávané rozhodnutí okamžitě odsoudila EU. „EU odmítá jakékoli územní změny, které nejsou součástí politické dohody mezi zúčastněnými stranami. Anexe území je tedy podle mezinárodního práva nelegální,“ uvedla mluvčí Evropské komise Anitta Hipper.
Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide uvedl, že krok Smotriche, ultranacionalisty z vládní pravicové koalice, který dlouhodobě prosazuje izraelskou svrchovanost nad Západním břehem, ukazuje, že Izrael „se snaží přivlastnit území patřící Palestincům, aby zabránil řešení spočívajícímu ve dvou státech“.
Zatímco mluvčí OSN vyzval Izrael, aby zrušil rozhodnutí, které by ukončilo vyhlídky na dvoustátní řešení, americké ministerstvo zahraničí se vyjádřilo vyhýbavě.
Na otázku ohledně Smotrichova prohlášení, že Netanjahu a Trump se na tomto kroku dohodli, mluvčí amerického ministerstva zahraničí odpověděl, že USA se i nadále soustřeďuje na ukončení války v Gaze a zajištění toho, aby Hamás nikdy znovu nevládl na tomto území. „Stabilní Západní břeh zajišťuje bezpečnost Izraele a je v souladu s cílem této vlády dosáhnout míru v regionu,“ uvedl mluvčí a další informace odkázal na izraelskou vládu.
Napjatá otázka E1 – a zda bude na tomto území někdy stavěno – se stala jednou z nejdelších ság Izraele, kterou podporují politici osadníků, ale mainstreamoví politici ji považují za červenou čáru vzhledem k dosavadnímu pevnému odporu Washingtonu.
Zatímco Smotrich, jehož stále nepopulárnější krajně pravicová strana by v případě dnešních voleb pravděpodobně nezískala žádný mandát, strávil posledních 24 hodin grandiózními prohlášeními k této otázce, jakékoli rozhodnutí o významném pokroku v oblasti výstavby na území E1 by vzhledem k diplomatickým důsledkům musel pravděpodobně učinit Netanjahu.
V reakci na silný mezinárodní odpor britské ministerstvo zahraničí v červenci, kdy se otázka E1 znovu objevila, uvedlo, že výstavba by byla „flagrantním porušením mezinárodního práva“ ohrožujícím životaschopnost budoucího palestinského státu.
Smotrichovy výroky následují po nedávných prohlášeních rostoucího počtu zemí o záměru uznat v příštích měsících palestinský stát, což Izrael odsoudil.
Izraelská nevládní organizace Peace Now, která sleduje výstavbu osad, uvedla: „Netanjahuova vláda využívá každou minutu k prohlubování anexí Západního břehu a zabránění možnosti dvoustátního řešení. Dnes je všem jasné, že jediným řešením konfliktu a jediným způsobem, jak porazit Hamás, je vytvoření palestinského státu vedle Izraele. Izraelská vláda nás odsuzuje k dalšímu krveprolití, místo aby se snažila ho ukončit.“
Plán E1, který poprvé navrhl v 90. letech tehdejší izraelský premiér Jicchak Rabin, se za posledních 20 let téměř neposunul vpřed, protože izraelské vlády si uvědomovaly silný mezinárodní odpor, včetně Washingtonu.
