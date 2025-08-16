„Potřebují nakbu“ | Bývalý generál izraelské armády označil vysoký počet palestinských mrtvých v Gaze za „nezbytný“
Aharon Haliva, šéf izraelské vojenské rozvědky během útoku Hamásu 7. října, v nahrávce odvysílané izraelským kanálem Channel 12 uvedl, že masové zabíjení, které provádí Izrael v Gaze, není pomstou, ale „vzkazem pro budoucí generace“.
Bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky řekl, že vysoký počet Palestinců zabitých v Gaze je „nezbytný pro budoucí generace“. Tyto jeho výroky odvysílal v pátek izraelský kanál Channel 12 News.
Generálmajor (v záloze) Aharon Haliva říká, že za každou oběť útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023 „by mělo zemřít 50 Palestinců“. „Je to nutné, oni potřebují čas od času znovu nakbu (katastrofu), aby pocítili následky a uvědomili si svou situaci,“ dodal Haliva s odkazem na nakbu, vysídlení stovek tisíc Palestinců v roce 1948 z území, které se stalo státem Izrael.
„Není to pomsta, ale vzkaz pro jejich budoucí generace,“ dodal.
Zdroj v angličtině ZDE
