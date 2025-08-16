V Gaze bylo podle zpráv OSN zabito 25 lidí a každé páté dítě v Gaze trpí podvýživou
V dopise adresovaném vysokým ministrům, který podepsalo 96 poslanců, se zdůrazňuje, že dětem hrozí bezprostřední smrt a že by měly být odstraněny všechny překážky bránící jejich evakuaci.
Zdravotní systém v Gaze je „zničený“, varuje dopis a vyzývá vládu, aby zveřejnila harmonogram evakuace z tohoto území.
Mluvčí organizace Lékaři bez hranic (MSF) uvedl, že její pracovníci v Gaze byli svědky „masového střílení“, při němž byli lidé zabiti při hledání pomoci, někteří „zastřeleni izraelskou armádou“.
Mluvčí konstatoval:
Humanitární situace v Gaze – zejména v Gaze City – zůstává naprosto zoufalá.
Je pravda, že [během] posledních dvou týdnů je na trhu o něco více zboží, do města se dostává nějaké jídlo, ale rozhodně se nedostane ke všem. Lidé bez přístupu k hotovosti, kterých jsou v tomto městě tisíce, mají stále obrovské potíže sehnat cokoli.
Nadále jsme také svědky incidentů s velkým počtem obětí v blízkosti hraničního přechodu Zikim na severu pásma Gazy, kde vjíždějí některé kamiony s potravinovou pomocí. Lidé jsou tak zoufalí, že pokračují směrem k hraničnímu přechodu, kde kamiony vjíždějí, kde jsou stříleni izraelskou armádou a někdy i rozdrceni kamiony... protože tyto scény jsou samozřejmě extrémně chaotické.
Podle zpráv byli při izraelském útoku v jižní Gaze zabiti dva Palestinci a 15 jich bylo zraněno.
Útok byl podle dvou zdrojů z řad záchranných složek, které citovala stanice Al Jazeera, pravděpodobně proveden bezpilotním letounem v oblasti al-Mawasi, kterou Izrael označil za „bezpečnou zónu“.
Podle Al Jazeery jsou mezi zabitými při útocích na uprchlický tábor Bureij čtyři děti a 12 lidí bylo zabito při hledání pomoci.
Počet obětí v Gaze dnes stoupl na 25
Počet obětí v Gaze dnes stoupl na 25, informuje Al Jazeera s tím, že 12 lidí bylo zabito při hledání pomoci.
Mezi 27. květnem a 8. srpnem ošetřila polní nemocnice Červeného kříže v Rafahu více než 4 500 zraněných pacientů, z nichž většina uvedla, že byli zraněni při pokusu dostat se k místům distribuce potravin, uvádí OSN.
Mluvčí OSN Stéphane Dujarric odsoudil humanitární krizi v Gaze a uvedl: „Je nezbytné, aby OSN a její humanitární partneři mohli poskytovat pomoc v potřebném rozsahu a pomocí komunitních mechanismů se dostat k nejzranitelnějším osobám.“
Podle místních zdravotnických úředníků zemřelo v Gaze za posledních 24 hodin hlady jedenáct lidí, včetně jednoho dítěte.
Od zákazu této organizace 5. července bylo za její podporu zatčeno více než 700 lidí.
Minulý víkend bylo podle § 13 zákona o terorismu při demonstraci v centru Londýna zatčeno 522 lidí, z nichž polovina byla starší 60 let, za nošení transparentů s nápisem: „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action.“
V prohlášení zveřejněném v pátek večer Metropolitní policie uvedla, že Disclosure and Barring Service (DBS), mimoresortní veřejný orgán, vede záznamy o osobách odsouzených za trestné činy podle zákona o terorismu. Varovala, že zaměstnavatelé a univerzity kontrolují záznamy DBS a mohou odmítnout uchazeče, u nichž se zjistí, že byli odsouzeni za terorismus.
Norská rada pro uprchlíky (NRC) uvedla, že civilisté v Gaze jsou nuceni volit mezi pitím vody a její používáním k umývání a udržování hygieny.
Mluvčí NRC řekl:
Jsme hluboce znepokojeni nepředstavitelnou krizí v Gaze, která má strašlivé dopady na civilisty, zejména na děti.
Hlad se prohlubuje. Nedostatek vody se každým dnem výrazně zvyšuje. Kolegové v terénu hlásí, že lidé nyní v podstatě rozdělují vodu na pití a hygienu.
Je naléhavě nutné umožnit přístup pomoci do Gazy a humanitárním organizacím vykonávat jejich práci. Odepření přístupu nyní každý den stojí životy lidí, kteří umírají hlady.
UNRWA varovala, že ženy a dívky v Gaze jsou nuceny přijímat „stále nebezpečnější strategie přežití, jako je vydávání se na cestu za jídlem a vodou s extrémním rizikem smrti“.
Agentura dodala, že jeden milion žen a dívek v Gaze nyní čelí „masovému hladomoru, násilí a zneužívání“.
Vyzvala k ukončení „obléhání“ Gazy a k povolení „rozsáhlé“ pomoci.
Čtyři Palestinci byli zraněni při útoku izraelských osadníků severně od Hebronu na okupovaném Západním břehu, informuje Al Jazeera.
Jedna osoba byla také zraněna poté, co byla údajně postřelena v oblasti Sheikh Saad v al-Eizariya, městě na hranicích okupovaného východního Jeruzaléma, podle palestinského Červeného půlměsíce.
Společnost Microsoft zahájila „naléhavé“ externí vyšetřování tvrzení, že izraelská vojenská zpravodajská služba použila technologii společnosti k usnadnění hromadného sledování Palestinců.
Společnost uvedla, že formální přezkum je reakcí na vyšetřování deníku Guardian, které odhalilo, jak špionážní agentura Unit 8200 využívá cloudovou platformu Azure společnosti Microsoft k ukládání obrovského množství každodenních palestinských mobilních hovorů.
Společné vyšetřování izraelsko-palestinského časopisu +972 Magazine a hebrejského média Local Call odhalilo, že jednotka 8200 využívala přizpůsobenou a oddělenou oblast v rámci Azure k ukládání záznamů milionů hovorů uskutečněných denně v Gaze a na Západním břehu.
Společnost Microsoft uvedla, že „používání Azure k ukládání datových souborů telefonních hovorů získaných prostřednictvím rozsáhlého nebo hromadného sledování civilistů v Gaze a na Západním břehu“ je v rozporu s jejími podmínkami používání.
Šetření, které bude dohlížet tým právníků americké firmy Covington & Burling, je druhým externím přezkumem, který společnost Microsoft zadala ohledně používání své technologie izraelskou armádou.
Více o externím šetření společnosti Microsoft se dočtete v článku investigativního korespondenta Guardianu Harryho Daviese a izraelského investigativního novináře Yuvala Abrahama níže.
Microsoft zahajuje šetření tvrzení, že Izrael použil jeho technologii k hromadnému sledování Palestinců
Turecký prezident uvedl, že „tragédie, která se odehrává v Gaze“, by měla být považována za „prohlubující se humanitární katastrofu, která s každým dalším dnem zraňuje kolektivní svědomí lidstva“.
Recep Tayyip Erdoğan v článku pro Al Jazeera uvedl, že města v Gaze se stala „neobyvatelnými“, a dodal: „Domovy, nemocnice, školy a místa bohoslužeb byly proměněny v ruiny; základní služby, jako je zásobování potravinami, vodou, zdravotní péče a elektřina, se zhroutily.“
Odsoudil „slabou reakci“ světa na krizi v Gaze, která podle něj „je pro nás lakmusovým papírkem, zda je mezinárodní společenství ochotno a schopno hájit nejzákladnější lidské hodnoty“.
Izrael opakovaně popřel, že by útočil na palestinské civilisty, a tvrdí, že jeho údery v Gaze mají za cíl zničit Hamás.
Při izraelských útocích v Gaze zahynulo osm Palestinců
Podle zpráv bylo při izraelských útocích na uprchlický tábor Bureij v centrální Gaze a oblast Mawasi al-Qarara severně od Khan Younis zabito osm Palestinců.
Palestinská tisková agentura Wafa s odvoláním na zdroje z nemocnice al-Awda v Nuseiratu uvedla, že šest obětí, včetně čtyř dětí, bylo zabito při izraelském útoku na dům v uprchlickém táboře Bureij.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila svého izraelského kolegu Benjamina Netanjahua za „problém“ a obvinila izraelskou vládu, že zašla „příliš daleko“.
Frederiksenová v rozhovoru pro dánský deník Jyllands-Posten odsoudila „absolutně otřesnou a katastrofální“ humanitární situaci v Gaze a nové plány izraelské vlády na výstavbu osad na okupovaném Západním břehu.
„Jsme jednou ze zemí, které chtějí zvýšit tlak na Izrael, ale zatím jsme nezískali podporu členských států EU,“ uvedla.
Kontroverzní izraelský osadnický projekt s názvem E1 počítá s výstavbou více než 3 000 domů na okupovaném Západním břehu. Na začátku tohoto týdne izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich uvedl, že tyto plány „pohřbí myšlenku palestinského státu“.
Frederiksenová dodala, že chce zvážit „politický tlak, sankce, ať už proti osadníkům, ministrům, nebo dokonce proti Izraeli jako celku“, přičemž měla na mysli obchodní nebo výzkumné sankce.
Dva bývalí úředníci, kteří pracovali v administrativě Joea Bidena, uvedli, že neobdrželi žádné důkazy o tom, že „Hamas fyzicky odkláněl zboží financované USA, které poskytl Světový potravinový program nebo mezinárodní nevládní organizace“.
Tyto výroky byly uvedeny ve společném článku v časopise Foreign Affairs, který napsali Jacob Lew, který v letech 2023 až 2025 působil jako velvyslanec USA v Izraeli, a David Satterfield, bývalý zvláštní vyslanec USA pro humanitární otázky na Blízkém východě v letech 2023 až 2024.
Oba autoři napsali, že „neexistují žádné důkazy o tom, že by Hamas odkláněl podstatnou část významné pomoci financované OSN nebo nevládními organizacemi (NGO)“.
Izrael opakovaně obvinil Hamas z krádeže pomoci určenou Palestincům v pásmu Gazy, a to buď za účelem vlastní spotřeby, nebo prodeje za vyšší ceny.
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) varovala, že podvýživa v Gaze dosáhla 21,5 %, což znamená, že asi každé páté malé dítě je nyní podvyživené.
Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) na začátku tohoto týdne uvedl, že v červenci 2025 bylo v Gaze zaznamenáno téměř 13 000 nových případů přijetí dětí k léčbě akutní podvýživy.
Al Jazeera informovala, že poblíž míst distribuce pomoci v Gaze byly zabity další dvě osoby, poté co OSN uvedla, že počet obětí poblíž humanitárních center od května vzrostl na 1 760.
Ministři zahraničí 31 arabských a islámských zemí a generální tajemníci Ligy arabských států vydali prohlášení, v němž odsoudili podporu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pro myšlenku „Velkého Izraele”. Na otázku i24News, zda se premiér „ztotožňuje“ s vizí Velkého Izraele, odpověděl: „Velmi.“ Tento termín se často používá k popisu biblického Izraele, který zahrnuje části Libanonu, Jordánska, Egypta a Sýrie. Arabské a islámské národy na tyto výroky reagovaly tím, že se jedná o „závažné porušení“ mezinárodního práva a „přímou hrozbu pro arabskou národní bezpečnost“.
Izraelská armáda pověřila speciální jednotku, aby identifikovala reportéry, které by mohla očernit jako tajné bojovníky Hamásu, informuje izraelsko-palestinský magazín +972 Magazine. Stalo se tak poté, co Izrael převzal odpovědnost za zadržení prominentního novináře Al Jazeery Anase al-Sharifa, kterého obvinil z vedení buňky Hamásu.
Izraelská armáda se přihlásila k leteckému úderu v jižním Libanonu v pozdních nočních hodinách, při kterém podle svých tvrzení zasáhla cíle ovládané Hizballáhem.
Stalo se tak poté, co šéf Hizballáhu Naim Qassem obvinil libanonskou vládu, že „vydala“ zemi Izraeli tím, že prosazuje odzbrojení této skupiny, a varoval, že bude bojovat za zachování svých zbraní.
