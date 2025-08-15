Vláda si asi myslela, že Blažkovu kauzu koordinátor, audit i policie zametou, ale ukázali, co bylo jasné od samého začátku
15. 8. 2025 / Boris Cvek
Policie zabavila ministerstvu spravedlnosti bitcoiny darované drogovým dealerem. Existuje prý vysoké riziko, že jde o peníze z kriminální činnosti. To je překvapení! To nemohl nikdo tušit, natož vláda s celým svým bezpečnostním aparátem! To nemohl tušit jistě ani premiér, ani ministr vnitra, ani ministr financí.
Proto premiér stále bagatelizoval a hájil dar od drogového dealera, aniž by třeba ministr vnitra podal rezignaci. Jak to mohli vědět! Vždyť stát nic netratil, naopak získal! Důvěryhodnost, bezpečnost, ochrana státu před vlivy mafie a organizovaného zločinu, na tom vládě ve skutečnosti vůbec, ale vůbec nezáleží.
Ministryně spravedlnosti už na internetu okřikuje svého předchůdce, příjemce daru Blažka. Prý je to celé blbě. Takové překvapení! Blažek od začátku věděl velmi dobře, veřejně to mnohokrát řekl, že ty peníze – asi miliarda v korunách – jsou od pravomocně odsouzeného drogového dealera. Podle Blažka byl dar formou pokání. Ano, opravdu to veřejně a opakovaně řekl! Nikdy v dějinách České republiky se, pokud jde o ohrožení státu, jeho důvěryhodnosti a bezpečnosti, nestalo nic tak strašného. Proti tomu blednou nejhorší kauzy 90. let jako dětské hrátky.
Blažek ovšem, zjevně s premiérovou veřejnou podporou, argumentoval, že pokud není dokázáno, že jde o kriminální peníze, jsou to peníze čisté. Platí samozřejmě pravý opak: čisté jsou jen ty peníze, u nichž je jasně prokázáno, že jsou čisté. Na to člověk nemusí být premiér, aby to věděl. Ale u nás to neví ani premiér, ani ministr vnitra, ani ministr financí.
Nevím, v co vláda doufala, když schválila postup ve smyslu: my nic nevíme, nic není jasné, tak zadáme audit, najdeme důvěryhodného koordinátora a počkáme na výsledky šetření orgánů činných v trestním řízení. Že se to nějak zamete pod koberec? Opravdu? Tak zjevná, do očí bijící věc? Že koordinátor řekne, že ty peníze nebyly špinavé? Že to zjistí policie nebo audit? Premiér, ale i další vládní politici – včetně ministra vnitra – si hráli na blbce, aby jim to spadlo na hlavu před volbami. Tím ukázali, že jsou ještě něco mnohem horšího než blbci.
A taky tím ukázali, jak jim vlastně záleží na bezpečnosti republiky proti hrozbám z Ruska, na důvěryhodnosti demokracie a jejích institucí. Vůbec. Jen žvásty dokážou, naopak postavit se čelem pravdě a řešit vážné výzvy a problémy, na tom jim nesejde ani co by se za nehet vlezlo. A to dokonce ani ve vlastním prospěchu, aby nepropadli úplně ve volbách. A co bude teď? Naprostý volební debakl vládních stran? Celé září může tato kauza drásat veřejný prostor.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-policie-zajistila-ministerstvu-spravedlnosti-bitcoiny-od-jirikovskeho-283911
