Izrael bombarduje město Gaza a střílí na sanitky, které se snaží zachránit zraněné
15. 8. 2025
Od pátečního rána bylo zabito více než 40 lidí
Podle informací nemocničních zdrojů bylo od úsvitu izraelskou armádou v pásmu Gazy zabito nejméně 44 lidí.
Mezi zabitými bylo 16 lidí, kteří hledali pomoc.
Izraelská policie zatýká účastníky demonstrace za zabité novináře Al Jazeery
Záběry ukazují izraelskou policii v Haifě, jak zatýká demonstranty, kteří odsuzovali zabití novinářů dokumentujících válku v Gaze.
Demonstranti drželi fotografie Anase al-Sharifa a Mohammeda Qreiqeha z Al Jazeery, kteří byli zabiti při izraelském útoku bezpilotního letounu na stan novinářů v Gaze.
Pokračují rozhovory o přesídlení palestinských obyvatel Gazy do Jižního Súdánu
Podle agentury Reuters pokračují rozhovory mezi Jižním Súdánem a Izraelem o přesídlení palestinských obyvatel.
Tři zdroje, které mají informace o této záležitosti, ale hovořily pod podmínkou anonymity, sdělily agentuře, že dosud nebylo dosaženo žádné dohody.
Pokud by byl tento plán realizován, znamenalo by to přesídlení palestinských obyvatel z Gazy do africké země, která je rozvrácena dlouholetým politickým a etnickým násilím.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu počátkem tohoto měsíce prohlásil, že hodlá rozšířit vojenskou kontrolu v Gaze a že Palestinci by měli toto území opustit dobrovolně. Arabští a světoví lídři myšlenku přesídlení obyvatel Gazy do jakékoli jiné země odmítli.
Britský orgán pro lidská práva vyjádřil znepokojení nad policejním zásahy proti protestům v Gaze
Varování přichází uprostřed rozsáhlých policejních operací namířených proti demonstrantům, kteří otevřeně podporují organizaci Palestine Action, která je vzhledem ke svému zakázanému statusu nelegální.
V dopise adresovaném ministryni vnitra Yvette Cooperové Komise pro rovnost a lidská práva (EHRC) uznala „zvláštní výzvy a napětí“, kterým čelí policisté, ale zdůraznila, že právo na protest je „základním kamenem každé zdravé demokracie“ a je chráněno články 10 a 11 Evropské úmluvy o lidských právech.
„Paušální přístupy mohou mít odrazující účinek,“ dodala.
Jako příklad uvedla případ Laury Murtonové, které podle zpráv hrozilo zatčení podle zákona o terorismu ze strany kentské policie za mávání palestinskou vlajkou a držení transparentů s nápisy „Free Gaza“ (Osvoboďte Gazu) a „Israel is committing genocide“ (Izrael páchá genocidu).
Předsedkyně EHCR baronka Kishwer Falknerová vydala varování, v němž uvedla, že „tvrdý policejní zásah nebo paušální přístupy mohou mít odstrašující účinek a odradit občany od výkonu jejich základních práv na svobodu projevu a shromažďování ze strachu z možných důsledků“.
Britská prokuratura se zaměřila na 60 příznivců zakázané skupiny Palestine Action
Londýnská metropolitní policie oznámila, že kromě tří již obviněných osob bude stíháno nejméně 60 osob za „projevy podpory“ nedávno zakázané skupině Palestine Action.
„Přijali jsme opatření, která nám v případě potřeby umožní každý týden vyšetřovat a stíhat značný počet osob,“ uvedla metropolitní policie v prohlášení.
Od začátku července, kdy byla skupina zakázána na základě protiteroristických zákonů, bylo zatčeno více než 700 lidí, včetně 522 osob zatčených minulý víkend při protestu za to, že drželi transparenty na podporu skupiny – jedná se o nejvyšší počet zatčení při jediném protestu v britském hlavním městě v historii.
„Rozhodnutí, která jsme dnes oznámili, jsou prvními významnými čísly, která vzešla z nedávných protestů, a v příštích týdnech lze očekávat další,“ uvedl ředitel státního zastupitelství Stephen Parkinson.
„Lidé by si měli být jasně vědomi reálných důsledků, které čekají každého, kdo se rozhodne podpořit Palestine Action,“ dodal Parkinson.
Svědci popisují izraelský útok na školu v Gaze, která sloužila jako úkryt
Nejméně sedm Palestinců, včetně dvou dětí, bylo zabito, když izraelské síly zasáhly školu Musa bin Nusayr v čtvrti Daraj v Gaze,
„Právě jsem si sedla, abych si nabila telefon, když najednou školou otřásla hlasitá exploze,“ řekla Samia Abu Amsha, palestinská uprchlice, která se v budově ukrývala. „Všechny matky křičely a ptaly se, kde jsou jejich děti. Mezi mrtvými byly i děti, některé z nich v době útoku ještě spaly.“
Další přeživší, Um Mahmoud Abu Amsha, uvedla, že útok přišel bez varování.
„Seděli jsme v bezpečí, obědvali jsme, byli jsme šťastní a v klidu, když najednou jsme uslyšeli, jak raketa zasáhla školu,“ řekla. „Na zemi ležela těla, lidé byli roztrháni na kusy. Vždy jsme věřili, že tato škola je bezpečná... ale ukázalo se, že tomu tak není. Je to už pošesté, co byla škola zasažena, a předtím byly mezi zabitými i moje dcery.“
Palestinský muž a jeho žena byli zraněni izraelskými osadníky, kteří zaútočili na palestinské domy ve vesnici Susiya v oblasti Masafer Yatta na okupovaném Západním břehu.
Osadníci zaútočili na palestinské obyvatele holemi a kameny ve snaze založit tam osadu, uvedla palestinská agentura Wafa.
Videoklip zveřejněný na Facebooku a ověřený ukázal krvavé skvrny po incidentu. Palestinský odpor proti vysídlení v souboru vesniček známých jako Masafer Yatta byl tématem oscarového dokumentu No Other Land.
Agentura Wafa uvedla, že skupina osadníků donutila dvě rodiny opustit komunitu Shallal al-Auja severně od Jericha po výhrůžkách a těžkém bití. Hassan Malihat z organizace al-Baidar na obranu práv beduínů řekl, že osadníci nedávno založili osadu asi 300 metrů od místa incidentu.
Dva zraněni při izraelském ostřelování stanu v Gaze
Dva Palestinci byli zraněni při ostřelování stanu, ve kterém byli ubytováni vysídlení lidé v západní části města Gaza, informovala záchranná služba.
Ostřelování se odehrálo ve čtvrti al-Rimal, kde Izrael zintenzivnil útoky na město Gaza, několik dní poté, co izraelská vláda schválila plány na obsazení největšího městského centra Gazy.
Mluvčí OSN označil video Barghoutiho za „znepokojivé“
Stephane Dujarric, mluvčí generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese, se vyjádřil k videu, na kterém je zachycen uvězněný palestinský politický vůdce Marwan Barghouti v poutech a v samovazbě.
„Mohu vám říci, že video je znepokojivé,“ řekl Dujarric pro Al Jazeera. „Jsme si vědomi existence tohoto videa. A je třeba připomenout, že s vězni je třeba zacházet... způsobem, který je v souladu s mezinárodním právem a respektuje jejich přirozenou důstojnost.“
„Stejně jako každý jiný vězeň musí mít plně respektována svá práva a musí být zajištěna jeho bezpečnost,“ dodal mluvčí.
Video zachycuje krajně pravicového izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, který přišel Barghoutimu, který sotva stál na nohou, vysmívat se.
Palestinský vyslanec při OSN obvinil Izrael z mučení a izolace
Ibrahim Khraishi, stálý pozorovatel Palestiny při OSN v Ženevě, v dopise předsedkyni Mezinárodního výboru Červeného kříže Mirjaně Spoljaric Egger obvinil Izrael z mučení vězňů, hladovění a dlouhodobé izolace. Jako hlavní příklad uvedl zhoršující se zdravotní stav Marwana Barghoutiho, vysokého představitele strany Fatah, který je dlouhodobě zadržován Izraelem.
Khraishi uvedl, že Barghouti byl vystaven dlouholeté izolaci, bití a poutání a v poslední době i výhrůžkám smrti, a popsal toto kruté zacházení jako porušení mezinárodního práva a formu etnických čistek zaměřených na destabilizaci palestinského politického vedení.
Vyzval k propuštění nejzranitelnějších vězňů, včetně nemocných, starých lidí, žen, dětí a osob zadržených bez obvinění, a odsoudil násilný incident z tohoto týdne, při kterém izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vstoupil do Barghoutiho cely a vyhrožoval mu.
Izrael útočí na předměstí Nabatieh v jižním Libanonu
Izraelské letouny provedly letecké údery na oblast Ali al-Taher na předměstí Nabatieh v jižním Libanonu, informovala státní tisková agentura NNA.
Agentura uvedla, že při útocích bylo použito několik raket vzduch-země. Počet obětí není znám.
Palestinské ministerstvo zahraničí viní izraelskou vládu z rostoucího počtu útoků osadníků
Palestinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že považuje nárůst útoků izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu za „přímý důsledek“ podněcování ze strany izraelské vlády.
Útoky, včetně těch nejnovějších na vesnici Duma jižně od Nablusu a v Attara a Abu Falah v guvernorátu Ramalláh, se odehrávají „pod ochranou [izraelské] armády“ a „za neustálého podněcování ministrů“ izraelské vlády, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
Dodal, že reakce mezinárodního společenství byla dosud nedostatečná, a vyzval k odvážnějším opatřením „k okamžitému zastavení těchto zločinů“.
Bombardování a utrpení civilistů se prohlubují
Izraelské síly eskalují ofenzivu v Gaze těžkým bombardováním hustě osídlených obytných oblastí na severu a jihu.
Při nedávných útocích zahynuly desítky Palestinců, včetně žen a dětí, a celé čtvrti byly zničeny, zejména v Zeitounu a Khan Younis.
Zároveň jsou i nadále terčem útoků lidé hledající pomoc v blízkosti humanitárních distribučních míst, což vyvolává mezinárodní pobouření. OSN označila tato místa za „smrtící pasti“, zatímco humanitární organizace varují před úplným kolapsem ochrany a dodávek pomoci.
Téměř každé páté dítě v Gaze trpí podvýživou, uvádí UNRWA
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že podvýživa v Gaze dosáhla 21,5 %, což znamená, že téměř každé páté malé dítě je nyní podvyživené.
UNRWA dodala, že Gaza zažívá vlnu veder s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia, přičemž dehydratace se zvyšuje kvůli omezené dostupnosti vody.
Zaměstnanci UNRWA jsou „vyčerpaní, psychicky vyčerpaní a v mnoha případech sami trpí akutním nedostatkem potravin“, uvedla agentura na X.
Francie odsoudila demolici školy na Západním břehu poblíž Tubasu
Francouzské ministerstvo zahraničí odsoudilo demolici školy, která byla financována Francouzskou agenturou pro rozvoj (AFD) ve spolupráci s Evropskou unií.
Škola, která měla sloužit přibližně 100 dětem ve vesnici Aqaba, byla zničena 5. srpna.
Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že škola byla druhou vzdělávací institucí financovanou AFD, která byla zničena na okupovaném Západním břehu.
„Pokračování koloniální politiky představuje vážné porušení mezinárodního práva a ohrožuje možnost dvoustátního řešení,“ uvedlo ministerstvo.
Časová osa: Historie izraelských útoků na nemocnici Al-Shifa
Izrael v pátek provedl další útok na nemocnici al-Shifa v Gaze, při kterém zahynul nejméně jeden člověk.
Izrael od začátku války v enklávě několikrát bombardoval, zapálil a napadl největší zdravotnické zařízení v Gaze.
A to navzdory skutečnosti, že útoky na zdravotnická zařízení, zdravotnický personál a pacienty jsou podle Ženevské úmluvy z roku 1949 považovány za válečný zločin.
Zde je krátký seznam některých útoků na nemocnici Al-Shifa od 7. října 2023.
3. listopadu 2023
Izraelský letecký útok na konvoj sanitek poblíž nemocnice al-Shifa v obléhaném pásmu Gazy zabil 15 lidí a dalších 60 zranil.
10. listopadu 2023
Izraelská armáda zaútočila na dvůr zdravotnického komplexu, kde našlo útočiště tisíce palestinských uprchlíků.
15. listopadu 2023
Izraelské síly vtrhly do al-Shifa po několika dnech intenzivních útoků v okolí komplexu. Během izraelského útoku zemřelo více než 20 pacientů.
20. března 2024
Izraelská armáda uvedla, že při útoku na al-Shifa během obléhání zabila 90 lidí, zatímco palestinští uprchlíci, kteří se v komplexu ukrývali, popisovali dlouhé zadržování a týrání.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse