Ukrajinské armádě hrozí obklíčení v jednom z klíčových měst Donbasu

15. 8. 2025
Ukrajinské armádě hrozí obklíčení v Pokrovsku, jednom z posledních velkých měst v Donbasu, které je pod její kontrolou.
Pokrovsk, který měl před válkou téměř 400 tisíc obyvatel a těžil téměř 2 miliony tun uhlí ročně, se proměnil v ruiny a ztratil 98 % obyvatel v důsledku ostřelování ruskou armádou, která se snaží město dobýt od začátku roku 2024.
Pokrovsk sloužil jako životně důležitý logistický uzel pro ozbrojené síly Ukrajiny na Donbasu, ale ruské útoky přerušily většinu zásobovacích tras města. Pro vstup do města mají ukrajinští vojáci k dispozici úzký koridor široký něco málo přes 15 km, kde jsou zranitelní vůči útokům dronů.
Na začátku týdne se nedaleko Pokrovska ruským jednotkám podařilo prorazit obrannou linii ozbrojených sil Ukrajiny hlubokou 17 km, odhaduje Parsi Paroinen, analytik finské skupiny Black Bird. Situace se rychle vymkla kontrole, poznamenává: ruské síly se přesunuly směrem na Dobropillji a předsunuté oddíly dosáhly silnice spojující město s Kramatorskem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj den předtím uznal průlom fronty do hloubky 10 km, ale řekl, že to bylo provedeno malými skupinami armády. "Všichni nemají žádné vybavení, jen zbraně v rukou. Některé již byly nalezeny, částečně zničeny, částečně zajaty. V blízké budoucnosti také najdeme a zničíme další," řekl Zelenskyj.
Příštích 48 hodin "se stane kritickými" a ukáže, zda ozbrojené síly Ukrajiny budou schopny průlom eliminovat, tvrdí Paroinen ze skupiny Black Bird.
Ruská infiltrace v oblasti Dobropillji je znatelně hlubší a rychlejší než taktická ofenzíva, kterou ruské síly provedly v poslední době, ale schopnost Ruska rozvinout tyto taktické úspěchy na úroveň průlomu na operační úrovni v blízké budoucnosti není zaručena, napsali ve středu v denní zprávě analytici z Amerického institutu pro studium války (ISW).
Velení ozbrojených sil Ukrajiny již oznámilo přesun posil do této zóny a ruské jednotky se s nimi budou muset vypořádat, stejně jako s drony, které "od konce roku 2024 obecně úspěšně odstrašují významnou ruskou ofenzivu ve směru Pokrovsk," píše ISW.
Nyní v Pokrovsku zůstává pouze 1 300 lidí, řekl šéf městské vojenské správy Sergej Dobrjak. Podle něj byl poslední obchod v Pokrovsku uzavřen, je téměř nemožné vstoupit do města nebo je opustit kvůli neustálému ostřelování, což komplikuje evakuaci. V Pokrovsku není od prosince 2024 centralizované zásobování vodou a elektřinou a poslední výdejna vody přestala fungovat minulý týden kvůli dalšímu ostřelování.
Zdá se, že Ukrajinci připravují obranu v regionu, aby odradili postupující ruské jednotky, podobně jako se nakonec pokusili udržet Bachmut v roce 2023.
