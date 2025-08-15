V Rusku je zakázáno pět písní skupiny Leningrad
15. 8. 2025
Zaměstnanci Petrohradské akademie postgraduálního pedagogického vzdělávání již dříve v průběhu lingvistické analýzy dospěli k závěru, že texty těchto písní obsahují známky podněcování k násilným akcím, jakož i k činům, které představují hrozbu pro duchovní, morální, sociální, duševní a fyzické zdraví nezletilých. Znalecký posudek neuvádí konkrétní fráze nebo formulace, které by mohly mít takový účinek.
Důvodem soudního řízení byla stížnost členky Rady federace Margarity Pavlovové, která byla v roce 2024 zaslána státnímu zastupitelství. Po obdržení odvolání zahájil dozorový úřad lingvistické šetření textů písní, které provedli odborníci z Petrohradské akademie postgraduálního pedagogického vzdělávání.
Kromě samotných hudebních skladeb soud zakázal 10 internetových stránek s jejich texty. V době zveřejnění materiálu však bylo všech pět kontroverzních písní dostupných na hlavních streamovacích službách, včetně Yandex Music, Spotify a Apple Music.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse