Katolickému knězi zakázali vstup do země. Kritizoval Izrael

18. 8. 2025

čas čtení 1 minuta

Katolickému knězi Nandinu Capovillovi byl kvůli jeho kritice Izraele odmítnut na letišti Ben Gurion vstup do Izraele. Byl zadržen na 7 hodin a poté poslán zpět letadlem. Byl tam v rámci „Pouti za spravedlnost“ s katolickým mírovým hnutím Pax Christi.

 Smotrich: „Dobýváme, čistíme a zůstáváme... Cestou ničíme vše, co ještě zbývá... Rozbijeme Gazu na kusy a zanecháme ji jako hromadu trosek, zcela bezprecedentní zkázu.




