Katolickému knězi zakázali vstup do země. Kritizoval Izrael
18. 8. 2025
Katolickému knězi Nandinu Capovillovi byl kvůli jeho kritice Izraele odmítnut na letišti Ben Gurion vstup do Izraele. Byl zadržen na 7 hodin a poté poslán zpět letadlem. Byl tam v rámci „Pouti za spravedlnost“ s katolickým mírovým hnutím Pax Christi.
ISRAEL— Catholic Arena (@CatholicArena) August 17, 2025
Catholic priest Father Nandino Capovilla was denied entry at Ben Gurion airport for his criticism of Israel
He was detained for 7 hours before being sent back on a flight
He was there as part of a 'Pilgrimage of Justice' with the Pax Christi Catholic peace movement pic.twitter.com/OiOOrtWNOp
Smotrich: „Dobýváme, čistíme a zůstáváme... Cestou ničíme vše, co ještě zbývá... Rozbijeme Gazu na kusy a zanecháme ji jako hromadu trosek, zcela bezprecedentní zkázu.
⚡️🇮🇱Israel’s Minister of Finance Bezalel Smotrich:— Suppressed News. (@SuppressedNws) August 18, 2025
"We conquer, cleanse, and stay... On the way, we annihilate everything that still remains.….We're breaking Gaza apart, leaving it as a pile of rubble, total unprecedented destruction."pic.twitter.com/5bDj27gcyQ
Diskuse