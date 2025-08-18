Trump vyloučil, že Ukrajina získá zpět Krym nebo vstoupí do NATO, zatímco se evropští lídři scházejí ve Washingtonu
18. 8. 2025
4 minuty
Výroky amerického prezidenta mohou znamenat překážku pro Volodymyra Zelenského, který odlétá do USA na klíčovou schůzku v Oválné pracovně po summitu na Aljašce
Donald Trump vyvinul tlak na Volodymyra Zelenského před pondělními rozhovory v Washingtonu s evropskými lídry, když prohlásil, že ukrajinský prezident by mohl válku „téměř okamžitě“ ukončit, kdyby chtěl. Americký prezident také vyloučil, že by Ukrajině v rámci jednání s Moskvou povolil vstup do NATO nebo znovuzískání Krymu okupovaného Ruskem.
Trump zveřejnil tyto výroky na své platformě Truth Social v neděli večer, několik hodin předtím, než se měl setkat s evropskými lídry, včetně Keira Starmera, Emmanuela Macrona, Friedricha Merze a Zelenského, v Oválné pracovně, aby se pokusil zabránit údajně USA podporovanému plánu, podle kterého by Ukrajina měla vzdát část svého území.
„Ukrajinský prezident Zelenskyj může válku s Ruskem ukončit téměř okamžitě, pokud chce, nebo může pokračovat v boji,“ napsal Trump. „Žádné vracení Krymu Obamovi (před 12 lety, bez jediného výstřelu!) a žádné vstupování Ukrajiny do NATO. Některé věci se nikdy nezmění!!!“ dodal.
O minutu později americký prezident napsal, že bude „velkou ctí“ hostit v Bílém domě tolik evropských lídrů najednou.
Tyto výroky mohou vyvolat znepokojení mezi evropskými diplomaty, kteří se chtějí vyhnout opakování veřejného ponížení Zelenského během jeho poslední návštěvy Bílého domu v únoru, kdy ho Trump a americký viceprezident JD Vance obvinili z nevděčnosti a neúcty a řekli mu: „Nejste v dobré pozici. Momentálně nemáte v ruce dobré karty.“
Zelenskyj, který v neděli pozdě večer dorazil do Washingtonu na schůzku, řekl, že doufá, že „společná síla“ Ukrajiny s USA a evropskými partnery donutí Rusko k míru.
„Jsem vděčný prezidentovi Spojených států za pozvání. Všichni stejně tak chceme tuto válku rychle a spolehlivě ukončit,“ uvedl Zelenskyj v aplikaci Telegram.
„A doufám, že naše společná síla s Amerikou a s našimi evropskými přáteli donutí Rusko k opravdovému míru.“
Ještě před Trumpovými nedělními výroky čelí Zelenskyj náročnému úkolu napravit škody, které páteční summit Trumpa a Putina na Aljašce způsobil bezpečnostním vyhlídkám Ukrajiny.
Trump dříve obvinil média, že zkreslila jeho „skvělé setkání na Aljašce“ – které bylo široce vnímáno jako vítězství Putina a ponížení amerického prezidenta. V neděli Trump prohlásil, že v otázce Ruska dosáhl „velkého pokroku“, aniž by uvedl podrobnosti.
Evropští lídři v pondělí znovu potvrdí svou podporu územní celistvosti Ukrajiny a vysloví se proti jakémukoli plánu výměny území, který by odměnil ruskou agresi. Budou také usilovat o další vyjasnění toho, jaké bezpečnostní záruky jsou USA ochotny nabídnout v případě urovnání.
Michail Uljanov, ruský vyslanec při mezinárodních organizacích ve Vídni, v pondělí ráno uvedl, že Rusko souhlasí s tím, že jakákoli budoucí mírová dohoda o Ukrajině musí poskytnout Kyjevu bezpečnostní záruky, ale dodal, že Rusko „má stejné právo očekávat, že Moskva také získá účinné bezpečnostní záruky“.
Ve smířlivém prohlášení, v němž oznámil svou návštěvu Washingtonu, Starmer pochválil Trumpa za jeho „úsilí o ukončení nelegální války Ruska na Ukrajině“. Zároveň znovu potvrdil červené linie Evropy. Uvedl, že „cesta k míru“ nemůže být rozhodnuta bez Zelenského a že Rusko by mělo být „tlačeno“ dalšími sankcemi.
Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff řekl CNN, že Putin poprvé souhlasil s tím, aby USA a Evropa poskytly Ukrajině ochranu v rámci dohody. To by bylo mimo rámec NATO, ale bylo by to ekvivalentem článku 5 smlouvy o sebeobraně aliance, uvedl Witkoff.
Zdroj v angličtině ZDE
