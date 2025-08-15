Bezzubý zákon? Omezení a význam čl. 2 bodu 4 Charty OSN
15. 8. 2025
Po devastaci způsobené 2. světovou válkou byla založena Organizace spojených národů, aby zabránila tomu, že budoucí generace budou muset snášet válečnou metlu. Organizace byla založena v roce 1945 s 51 členskými státy a od té doby se rozšířila na 193 zemí, přičemž všechny se zavázaly "udržovat mezinárodní mír a bezpečnost". Na podporu tohoto závazku se členské země OSN zavazují dodržovat článek 2(4) Charty OSN, který zakazuje použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu. Ruská invaze na Ukrajinu však vyvolává obavy ohledně schopnosti OSN tuto zásadu prosazovat a znovu rozvířila debaty o relevanci článku 2(4). Tyto debaty se opakovaně vynořily v reakci na minulé konflikty, včetně severokorejského útoku na Jižní Koreu v roce 1950, intervence NATO v Kosovu v roce 1999 a invaze do Iráku vedené USA v roce 2003.
V případě ruské invaze strukturální nedostatky OSN a roztříštěná globální reakce podkopaly prosazování článku 2(4) a umožnily Moskvě vyhýbat se odpovědnosti. Absence centralizované autority OSN, právo veta stálých členů Rady bezpečnosti a neschopnost Valného shromáždění schválit závazné rezoluce umožnily Rusku zaštítit se před kolektivními bezpečnostními akcemi v rámci OSN. Navíc ekonomické a strategické sbližování globálního Jihu s Ruskem snížilo účinnost Západem vedených snah přimět Moskvu k odpovědnosti, čímž se snížily důsledky porušení článku 2(4). Navzdory těmto problémům s vymáháním zůstává článek cenný při vedení diplomatických reakcí a utváření mezinárodních norem. Jak je patrné z právních ospravedlnění Ruska a rezolucí Valného shromáždění OSN, zákaz použití síly nadále poskytuje univerzální právní rámec a normu pro hodnocení chování státu.
Čl. 2 odst. 4
Článek 2 odst. 4 byl popsán jako základní kámen Charty OSN a jeden ze základů moderního mezinárodního právního řádu. Uvádí se v něm následující:
"Všichni členové se ve svých mezinárodních vztazích zdrží hrozby silou nebo jejího použití proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, nebo jakéhokoli jiného způsobu neslučitelného s cíli Organizace spojených národů."
Zatímco článek kodifikuje zákaz použití síly, Charta OSN také poskytuje dvě klíčové výjimky pro případy, kdy je použití síly ospravedlnitelné. Prvním je přirozené právo na sebeobranu podle článku 51 a druhým je schválení Radou bezpečnosti OSN podle kapitoly VII. Kromě těchto kodifikovaných výjimek se objevily kontroverzní praktiky, jako je humanitární intervence a doktrína Zodpovědnosti chránit (R2P), i když postrádají formální uznání podle článku 2(4). Navzdory snahám Ruska ospravedlnit své akce podle Charty OSN charakterizovali přední odborníci invazi Moskvy na Ukrajinu jako "flagrantní", "jednoznačné" a "do očí bijící" porušení článku 2(4).
Strukturální omezení OSN
Na rozdíl od domácích právních systémů, které fungují prostřednictvím hierarchických struktur s vynucovacími mechanismy, se Organizace spojených národů opírá o dobrovolnou spolupráci mezi suverénními státy, takže vynucování je ze své podstaty náročné. Bez centralizované autority závisí dodržování článku 2(4) na vzájemných výhodách, reciprocitě a snaze o legitimitu zodpovědných globálních aktérů. Jak však ukázalo Rusko, prosazování národních zájmů země může tyto podněty převážit, což podkopává dodržování článku 2(4). Když k tomu dojde, rozhodnutí mezinárodního práva se mohou stát do značné míry symbolickými, na rozdíl od domácích právních systémů, které často disponují mechanismy zajišťujícími jejich vymahatelnost. Ačkoliv například ICJ nařídil Rusku, aby "okamžitě pozastavilo" své vojenské operace, soud kvůli nedostatku vynucovacích mechanismů ponechal toto rozhodnutí bez praktického účinku.
Zatímco OSN zřídila Radu bezpečnosti OSN, aby posílila prosazování článku 2(4), neschopnost Rady volat stálé členy k odpovědnosti zhoršuje problémy s vymáháním. Rada bezpečnosti OSN má pravomoc přijímat právně závazné rezoluce týkající se všech členských států OSN při řešení hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost. Aby však usnesení prošlo, musí získat kladný hlas nejméně devíti z patnácti členů a nesmí být blokováno vetem žádného z pěti stálých členů: Číny, Francie, Ruska, Spojeného království a Spojených států. V rezoluci Rady bezpečnosti OSN z roku 2022 k odsouzení invaze proto ruské veto zabránilo jejímu přijetí, přestože jedenáct z patnácti členů rady hlasovalo pro a žádné veto nebylo. Ačkoliv problémy s vymáháním by přetrvávaly, přijetí rezoluce by mohlo podpořit jednotnější reakci, jak jsme viděli při kolektivní vojenské akci v Kuvajtu v roce 1990 a v bezletové zóně v Libyi v roce 2011. Akce Ruska ve struktuře OSN jsou klasickým příkladem toho, jak mohou stálí členové Rady bezpečnosti OSN využít svého práva veta k tomu, aby se chránili před závaznými rezolucemi, čímž téměř znemožňují kolektivní bezpečnost podle článku 2(4), když je stálý člen jejím porušovatelem.
Sílu práva veta stálých členů dále ilustruje neschopnost Valného shromáždění OSN vynucovat kolektivní akci. Valné shromáždění OSN, které zastupuje všechny členské státy OSN, může přijímat rezoluce, které vyjadřují kolektivní vůli mezinárodního společenství a zabývají se porušováním mezinárodního práva. Na rozdíl od Rady bezpečnosti OSN však rezoluce Valného shromáždění OSN postrádají závaznou autoritu, což omezuje jejich účinnost při pohnání porušovatelů k odpovědnosti. Například po ruské invazi na Ukrajinu přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci ES-11/1, která "co nejdůrazněji" odsoudila kroky Ruska a vyzvala k okamžitému stažení ruských sil. Navzdory tomu, že rezoluci podpořilo 141 členských států, pouze 5 bylo proti a 35 se zdrželo hlasování, její nezávazná povaha zanechala mimo jiné proveditelné prostředky, jak donutit Rusko k jejímu dodržování. Bez ústřední autority, která by řídila státy, jsou tedy stálí členové Rady bezpečnosti OSN chráněni před závaznými opatřeními nutícími k odpovědnosti, protože Valné shromáždění OSN nemůže zvrátit neúspěšnou rezoluci v Radě bezpečnosti OSN.
Roztříštěná kolektivní akce
Spolu se systematickými selháními OSN spočívá další znepokojivý problém v neschopnosti zemí navrhnout jednotnou reakci na řešení ruského porušování mezinárodního práva mimo rámec OSN. Bez závazné rezoluce mohou země stále přijmout opatření, aby pohnaly Rusko k odpovědnosti za jeho porušení. Například ačkoli Spojené státy nedávno upravily svůj tlak na Rusko, aby vytvořily prostor pro vyjednávání, po většinu války se připojily k EU, Japonsku, Austrálii a dalším a uvalovaly koordinované ekonomické, vojenské a politické náklady na odstrašení ruské agrese. Nicméně státy spojené s Moskvou a země usilující o neangažovanost zmírnily dopad těchto snah vedených Západem.
Posílením obchodních partnerství se zeměmi globálního Jihu se Rusku podařilo obejít dopady západních ekonomických sankcí. Zatímco západní země se připojily k uvalení represivních opatření, mnoho zemí globálního Jihu odmítlo uvalit sankce na Rusko, přičemž ministři zahraničí BRICS dokonce prohlásili jednostranné sankce za "neslučitelné" s Chartou OSN. V důsledku toho si Rusko udržuje silné ekonomické vazby s menšími národy, které jsou na něm závislé v oblasti potravin, energie a dalších kritických obchodních komodit. Větší ekonomiky, jako je Čína, Brazílie a Indie, navíc udržely nebo rozšířily obchod s Ruskem, což dále snížilo účinnost sankcí. Nedostatek společných opatření, která by přiměla Rusko k odpovědnosti za jeho invazi, pomohl jeho ekonomice v roce 2023 růst přibližně o 2,2 %, přičemž některé zprávy naznačují, že v roce 2024 vzrostla o více než 3 %.
Navíc zatímco západní vojenská pomoc byla klíčová pro podporu obrany Ukrajiny proti Rusku, země jako Severní Korea, Írán a Čína buď skrytě, nebo otevřeně poskytly vojenskou podporu ruskému válečnému úsilí. Severní Korea vyslala přibližně 10 000 vojáků na podporu ruské invaze s očekáváním dalšího nasazení. Írán dodal Rusku tisíce bezpilotních letounů, stejně jako balistické rakety krátkého doletu a dělostřelecké granáty, aby posílil ruské útočné schopnosti. Kromě toho zprávy naznačují, že Čína nadále posílá technologie dvojího užití, jako jsou polovodičové čipy, navigační zařízení, díly letadel a další vojensky použitelné komponenty. Ačkoliv je tato podpora svým rozsahem a technologickou vyspělostí menší než ta, které se Ukrajině dostává od Západu, přesto zdůraznila symbolickou a strategickou výzvu vytvořit skutečně jednotnou globální reakci.
Snaha o podporu kolektivní akce je také patrná v diplomatických snahách o izolaci Moskvy. Ačkoliv Spojené státy nedávno zahájily diplomatické rozhovory s Ruskem, po většinu konfliktu se západní země snažily uvalit na Moskvu politickou cenu. Navzdory tomu, že bylo Rusko vyloučeno z mezinárodních fór, jako je Rada Evropy a Rada OSN pro lidská práva, posílilo svou angažovanost v alternativních platformách, včetně BRICS a Šanghajské organizace pro spolupráci. Mnoho zemí globálního Jihu se také bránilo veřejnému odsouzení Ruska, pravděpodobně z obavy o udržení diplomatických a ekonomických vztahů. Například Sdružení národů jihovýchodní Asie nedokázalo vydat jednotné veřejné odsouzení ruských akcí, což odráží opatrný přístup jeho členů k vyvažování vztahů se Západem i Moskvou. V konečném důsledku geopolitické zájmy zemí v kombinaci s ekonomickými pobídkami zabránily globálnímu společenství vytvořit jednotnou frontu proti Rusku.
Trvalá relevance
V přelomovém případu Nikaragua versus Spojené státy (1986) ICJ zdůraznil, že porušení uznávaného pravidla neznamená konec jeho pravomoci. Tato zásada zůstává v platnosti i v případě porušení článku 2(4) ze strany Ruska. Navzdory problémům s vymáháním odhaluje drtivá podpora Valného shromáždění OSN rezoluci ES-11/1, která odsoudila ruské akce, přetrvávající sílu zákazu použití síly jako normy mezinárodního práva. Rezoluce prošla hlasy 141 států pro a pouze 5 proti, což odráží široké mezinárodní odsouzení. Obdobně platí, že ačkoli ruské veto zablokovalo rezoluci Rady bezpečnosti OSN, 11 z 15 členů Rady hlasovalo pro. Rusko navíc ospravedlnilo své akce v rámci Charty OSN, což naznačuje, že i ti, kdo jej porušují, uznávají důvěryhodnost tohoto článku. Jak poznamenává Graham Melling, ruské ospravedlnění invaze na Ukrajinu "je jasným, i když poněkud paradoxním znamením potvrzení norem Charty OSN týkajících se zákazu použití síly".
Odkaz Ruska na Chartu OSN také zdůrazňuje, že článek 2(4) funguje jako sdílený právní jazyk, který státům umožňuje zapojit se do dialogu napříč různými politickými, kulturními a historickými kontexty. Christian Tams tuto myšlenku posiluje a poznamenává, že země "se dovolávají a uplatňují" ustanovení charty "každý týden a činí tak od roku 1945". Tento právní rámec nejen usnadňuje diplomatický diskurz, ale také posiluje globální normy tím, že nutí státy, aby své činy formulovaly v právně rozpoznatelných pojmech. Hannah Birkenkötter ilustruje tento fenomén tvrzením, že mezinárodní právo je "hermeneutické", slouží jako "společný jazyk, který jde napříč sférami autority" a "nástroj řízení konfliktů pro konflikty rozhraní". Pokračující uplatňování článku 2(4) demonstruje jeho odolnost jako normy zakotvené v globálním systému.
Závěr
V roce 1945 se zakládající země OSN zavázaly "přijmout účinná kolektivní opatření k prevenci a odstranění hrozeb pro mír". Vzhledem k tomu, že válka nadále devastuje Ukrajinu, kritické strukturální nedostatky v OSN a geopolitické rozdíly brání členským zemím v kolektivním dodržování článku 2(4). Absence centralizovaného vynucovacího mechanismu v kombinaci s právem veta RB OSN a neschopností Valného shromáždění OSN schvalovat závazné rezoluce umožnila Rusku vyhýbat se kolektivním bezpečnostním opatřením v OSN. Sbližování globálního Jihu a jeho závislost na Rusku také snížily dopad západních snah proti Rusku, což podkopává důsledky porušování zákazu použití síly. Nicméně článek 2(4) nadále slouží svému účelu v mezinárodním systému, protože pomáhá řídit diplomatické reakce a utvářet mezinárodní normy. Posunem vpřed v 21. století bude posílení kolektivní akce zemí v mezinárodních institucích, zásadní pro zajištění toho, aby závazek k míru a suverenitě zůstal více než jen právním ideálem, ale byl také praktickou realitou.
Zdroj v angličtině: ZDE
