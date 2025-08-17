Izraelská armáda se připravuje na vyhnání obyvatel města Gaza, při nejnovějších útocích zahynulo i dítě ve stanu
Armáda tvrdí, že obyvatelstvo vysídluje „z důvodu zajištění jejich bezpečnosti“, i když zdravotníci hlásí smrtelné útoky na dříve označené bezpečné zóny
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že začne připravovat nucené vysídlení Palestinců z města Gaza, zatímco zdravotníci uvedli, že při posledních útocích zabila nejméně 40 lidí, včetně dítěte ve stanu a lidí hledajících pomoc.
Oznámení přišlo několik dní poté, co Izrael oznámil, že hodlá zahájit novou ofenzivu s cílem získat kontrolu nad městem Gaza, největším městským centrem enklávy, což vyvolalo mezinárodní znepokojení. Izraelská ofenzíva již vyhnala většinu obyvatel, zabila desítky tisíc civilistů a způsobila hladomor.
Obyvatelé Gazy dostanou od neděle stany a další vybavení pro přístřeší, než budou přesunuti z bojových zón na jih enklávy, „aby byla zajištěna jejich bezpečnost“, uvedla v sobotu izraelská armáda. Neupřesnila, kdy masové vysídlování začne.
Izrael opakovaně bombardoval oblasti, které prohlásil za bezpečné zóny. V sobotu zahynula holčička a její rodiče, když izraelský letecký úder zasáhl stan v al-Muwasi, oblasti v jižní Gaze, kterou Izrael dříve označil za humanitární zónu, uvedli představitelé nemocnice Nasser a svědci.
„Dva a půl měsíce, co udělala?“ zeptal se její soused Fathi Shubeir. „Jsou to civilisté v oblasti označené za bezpečnou.“
Izraelská armáda uvedla, že bez dalších podrobností nemůže útok komentovat.
Al-Muwasi je nyní jednou z nejlidnatějších oblastí v Gaze poté, co Izrael vyhnal lidi do této pusté oblasti. Premiér Benjamin Netanjahu však minulý týden uvedl, že Izrael plánuje rozšířit svou nadcházející vojenskou ofenzivu i na tuto oblast, spolu s městem Gaza a „centrálními tábory“ – zjevně narážkou na zastavěné uprchlické tábory Nuseirat a Bureij v centrální Gaze.
Podle agentury civilní obrany bylo nejméně 13 Palestinců zabitých v sobotu zastřeleno vojáky, když čekali na potravinovou pomoc poblíž distribučních míst na severu a jihu.
V uplynulých 24 hodinách zemřelo v Gaze dalších 11 lidí v důsledku podvýživy, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví, včetně nejméně jednoho dítěte. To zvyšuje počet úmrtí v důsledku podvýživy způsobené izraelskou blokádou pomoci na 251.
V posledních dnech obyvatelé města Gaza hlásili častější letecké útoky zaměřené na obytné oblasti, zejména na východě a jihu, včetně čtvrti Zeitun. Hamás v sobotu uvedl, že armáda útočí na tuto oblast pomocí stíhacích letadel, dělostřelectva a dronů.
Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal uvedl, že podmínky v Zeitunu se rychle zhoršují a obyvatelé nemají kvůli intenzivnímu izraelskému bombardování téměř žádný přístup k jídlu a vodě.
Uvedl, že v této části města Gaza se podle odhadů nachází asi 50 000 lidí, „z nichž většina nemá jídlo ani vodu“ a postrádá „základní životní potřeby“.
Čtyřicetiletý Ghassan Kashko, který se se svou rodinou ukrývá ve školní budově v této čtvrti, řekl: „Nevíme, jak chutná spánek.“ Uvedl, že letecké údery a ostřelování tanky způsobují „výbuchy, které nepřestávají“.
Izrael provádí v Zeitunu etnické čistky, uvedl Bassal. Izraelská armáda tvrdí, že dodržuje mezinárodní právo, ale organizace na ochranu lidských práv, včetně izraelských, konstatují, že se dopouští genocidy.
V sobotním prohlášení armáda uvedla, že humanitární pomoc bude po kontrole pracovníky ministerstva obrany předána přes hraniční přechod Kerem Shalom v jižní Gaze Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními humanitárními organizacemi. Izraelské kontroly a byrokracie dosud vedly k tomu, že velká část pomoci nebyla do území vpuštěna.
Mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí vyjádřil znepokojení nad izraelskými plány přesídlit lidi do jižní Gazy s tím, že to jen zvýší utrpení.
Organizace OSN však uvítala, že Izrael uznal, že přístřeší je naléhavě potřebné a že do Gazy budou opět vpuštěny stany a další vybavení pro přístřeší. „OSN a její partneři této příležitosti využijí,“ uvedl mluvčí.
OSN ve čtvrtek varovala, že pokud bude plán pro Gazu pokračovat, tisíce rodin, které již nyní žijí v otřesných humanitárních podmínkách, by mohly být vážně ohroženy.
Palestinští představitelé a představitelé OSN uvedli, že v enklávě není žádné bezpečné místo, včetně oblastí v jižní Gaze, kam Izrael nařizuje obyvatelům přesídlit.
Armáda odmítla komentovat, zda je vybavení pro přístřeší určeno pro obyvatelstvo města Gaza, jehož počet se v současné době odhaduje na přibližně jeden milion lidí, a zda místem, kam budou přesídleni v jižní Gaze, bude oblast Rafah na hranicích s Egyptem.
Izraelský ministr obrany Israel Katz v sobotu uvedl, že plány na novou ofenzivu se stále připravují.
Palestinská militantní frakce Islámský džihád, spojenec Hamásu, uvedla, že oznámení armády „v rámci brutálního útoku na obsazení města Gaza je flagrantním a drsným výsměchem mezinárodním úmluvám“.
V neděli se v celém Izraeli očekávaly protesty požadující propuštění rukojmích a ukončení války. Mnoho podniků, obcí a univerzit oznámilo, že podpoří zaměstnance, kteří se rozhodli v tento den stávkovat.
