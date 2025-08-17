Robert Reich: Amerika bez prezidenta
17. 8. 2025
Lidé se mě téměř každý den ptají: „Opravdu to může udělat?“
Moje odpověď: Udělá všechno, co mu projde.
Věří, že mu projde všechno, dokud budou republikáni ovládat Kongres, dokud budou demokraté v Kongresu slabí a rozdělení, dokud mu Nejvyšší soud bude poskytovat imunitu před stíháním a dokud bude mít pocit, že může beztrestně ignorovat rozhodnutí nižších soudů.
Proto je tak naléhavé, abychom se my, lid, vzbouřili – aby jsme dělali rozruch na republikánských radnicích, volali našim senátorům a zástupcům tak často, až zablokujeme kongresové ústředny, připojili se k místním skupinám odporu, demonstrovali, zakládali útočiště a bojkotovali korporace (jako Tesla a Target), které se Trumpovi podvolují.
Další věc, kterou můžeme udělat, je přestat ho uznávat jako prezidenta.
Možná sedí v Oválné pracovně, ale opakovaně porušuje svou přísahu, že bude „věrně vykonávat funkci prezidenta Spojených států a ... zachovávat, chránit a bránit Ústavu Spojených států“.
Pod záminkou, že město je zaplaveno zločinem, posílá do Washingtonu, D.C. Národní gardu, přestože kriminalita klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let.
Podporuje požadavek Vladimira Putina, aby Ukrajina postoupila území, které kontroluje, Rusku, čímž odměňuje Putinovu agresi a rozvrací naše spojenectví s evropskými spojenci.
Nařizuje ICE, aby „zmizeli“ lidé – včetně amerických občanů – do zadržovacích táborů a zahraničních věznic.
Nařizuje republikánským guvernérům, aby provedli změny ve volebních okrscích, aby získali více republikánských křesel, a republikáni tak měli větší šanci udržet si kontrolu nad Kongresem po volbách v roce 2026.
Uzurpuje si ústavní pravomoc Kongresu rozdělovat federální fondy.
Uzurpuje si jeho pravomoc regulovat obchod se zahraničními státy.
Přijímá osobní dary od zahraničních mocností, což je rovněž v přímém rozporu s ústavou.
Zve vedoucí představitele podniků, aby mu dávali osobní dary výměnou za vládní laskavosti. On a jeho rodina zbohatli na kryptoměnách, které oficiálně podporuje.
Potlačuje kritiku sebe a svého režimu. Útočí na univerzity, mediální korporace a právnické firmy, které se mu znelíbily. Propouští úředníky, kteří říkají pravdu.
Je to stejný muž, který se před necelými pěti lety pokusil o puč proti Spojeným státům: odmítl přijmout výsledek voleb v roce 2020, řekl republikánským guvernérům a ministrům zahraničí, aby změnili volební výsledky, a svému viceprezidentovi, aby výsledky neověřoval, podněcoval násilný útok na Kapitol a později omilostnil všechny, kteří byli shledáni vinnými z účasti na tomto útoku.
Opakovaným porušováním své přísahy se vzdal prezidentského úřadu.
Jeho prezidentství je nelegitimní.
Musíme se zříci své loajality k němu.
Zatím nemáme dost hlasů, abychom ho mohli odvolat, ale měli bychom přestat o něm mluvit jako o prezidentu Trumpovi. Vyzvěte k tomu i ostatní.
Nenecháme se oklamat jeho siláckými řečmi. Chce, abychom si mysleli, že je neporazitelný a že ho nemůžeme zastavit. Ale nenecháme se zastrašit a zastavíme ho.
Chce nás udělat tak cynickými a beznadějnými, že se vzdáme odporu proti němu. Ale to nikdy neuděláme. Budeme bojovat dál.
Budeme předpokládat, že všechno, co říká, je lež. Totéž platí pro jeho „mluvčí“. A pro jeho zaměstnance v Bílém domě a kabinetu. Nikdy mu neuvěříme ani nebudeme opakovat jeho lži.
Ani ho nebudeme poslouchat. Když bude mluvit, vypnete všechny přístroje, které máte. Nebudeme ani číst zprávy o tom, co říká, protože jsou to bezvýznamné žvásty.
Jednoho dne budeme mít opět prezidenta.
Budeme podporovat čestné lidi, kteří budou usilovat o nejvyšší úřad v zemi. Lidi, kteří budou ctít svou přísahu.
Diskuse