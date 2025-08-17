V neděli se v izraeli koná generální stávka proti Netanjahuově vládě (kterou česká vláda podporuje!)
17. 8. 2025
Haaretz: Generální stávka v Izraeli vysílá silný vzkaz Netanjahuově vládě, aby zachránila životy a ukončila válku v Gaze. Chtějí vyjednávání, ne válku
„Vyjděte do ulic, křičte naše volání,“ vyzývají organizátoři nedělní lidové stávky, rodiny rukojmích a válečných obětí, kteří už to nemohou vydržet. Miliony lidí jsou vyzývány, aby se připojily a společně požadovaly: „Přiveďte je domů, hned!“
Od 7. října 2023 uplynulo již 681 dní. Staré dopravní značky stále označují 100, 200, 400 a 600 dní – milníky pokračujícího neúspěchu při osvobození rukojmích. V neděli se protest pokusí tento neúspěch proměnit v mohutný veřejný výkřik.
Těžko se to dá nazvat „dnem stávky“, protože mnoho podniků a odborová federace Histadrut ve skutečnosti stávku neplánuje; pouze umožní zaměstnancům, kteří chtějí stávkovat, aby tak učinili. Nicméně reakce na výzvu rodin byla silná. Soukromé společnosti, místní rady, univerzity a finanční instituce oznámily, že svým zaměstnancům dají volnou ruku, aby se k protestu připojili.
Protesty a narušení veřejného pořádku se budou konat po celé zemi. Protestující se vydají k domům ministrů a poslanců koaliční vlády a v 6:29, v době, kdy začal útok ze 7. října, uspořádají protest na náměstí Hostage Square. Od srpna 2024, kdy bylo v Rafahu zavražděno šest rukojmích, nedošlo k tak silnému kolektivnímu protestu.
Tato důležitá iniciativa je více než jen známkou selhání vlády a zejména premiéra Benjamina Netanjahua. On je hlavním odpovědným za selhání 7. října a měl by okamžitě odstoupit ze své funkce po této katastrofě, aniž by čekal na takovou výzvu ze závěrů státní vyšetřovací komise, která musí být co nejdříve zřízena.
Místo toho, aby se návrat rukojmích stal nejdůležitějším úkolem, od kterého se odvíjí vše ostatní, Netanjahu raději zatvrzuje svou pozici a ohrožuje jejich životy plánem na obsazení města Gaza. Skutečnost, že rodiny rukojmích jsou šokovány a vyděšeny možným ublížením svým blízkým, mu nevadí.
Tentokrát chtějí rodiny dostat všechny občany do ulic, než bude příliš pozdě. Každý člověk v Izraeli má povinnost přerušit svou každodenní rutinu a připojit se k jedinému požadavku: Zastavte válku a zachraňte životy.
