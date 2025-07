Rajchl korunoval vlastní hloupost důkazem o tom, že využívá podpory falešných profilů na sociální síti

10. 7. 2025 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

Nedávno jsem na sociální síti poukazoval na šířením falešných souvislostí mezi nedávným blackoutem a obnovitelnými zdroji energie ze strany českých populistů. Jedním z šiřitelů této lži byl Jindřich Rajchl, populistická figurka z uskupení PRO, v současnosti kandidující do sněmovních voleb v koalici s jinou radikálně populistickou stranou, s SPD. Následně jsem se stal terčem útoku desítek "příznivců" tohoto politického parazita, jehož strategie je založena na manipulaci reality a na snaze přimět dezinformacemi zranitelnější část společnosti věřit v antisystémové bludy.





Když jsem postupně profily těchto "příznivců" zkoumal, zjistil jsem, že minimálně 70 % z nich jsou falešné entity. Poznáte to jednoduše: Neuvádějí důvěryhodné informace o sobě, nesdílí žádný autentický obsah. Když bych to měl říct lidově, tak Pepa z Písku jde občas s kamarády na pivo a udělají si selfie, občas navštíví nějaký hrad, vyjede si s Máňou na kole, má třeba psa, kterého tam opakovaně dává, koupí novou sekačku a pochlubí se. Bot nic takového nesdílí, nic osobního, co by charakterizovalo skutečného člověka. Občas se na takovém profilu objeví zdánlivě autentická fotka, ale je to ojedinělé.





Lidé, jako je Rajchl, se samozřejmě úporně brání přiznat, že by si tuhle formu falzifikace dosahu na sociálních sítích nakupovali. Jindřich Rajchl ale projevil mimořádnou dávku hlouposti, vynikl v této disciplíně doslova spektakulárně. Hnán dětinskou potřebou pochlubit se, jaký je pašák, zveřejnil statistiky o interakcích na jeho facebookovém profilu.













Další komentář obstará Tomáš Dvořák, profesionál v oblasti digitálního marketingu:





"Komerční nácek Rajchl chtěl dokázat, jak má obří dosah na Facebooku, ale nevědomky tím potvrdil to, co se dlouho ví: že si nakupuje falešný sledující i falešnej zásah. Vím to, protože se digitálním marketingem živím.





V první řadě, ten dosah a interakce jsou naprosto monstrózní a takový čísla nemaj ani některý velký český firmy, který investujou statisíce do legitimní reklamy, dokonce ani některý oblíbený makroinfluenceři. Pro představu jsem se podíval na jednu nejmenovanou firmu, jejíž účet spravuju a která minulej měsíc utratila 400 000 Kč v reklamách. Oslovila tak 1,9 mil. lidí (o milión lidí míň než Rajchl) a získaný interakce jsou u ní v desítkách tisíc, rozhodně ne v miliónech.





Největší červená vlajka je ale počet lidí, co Rajchla přestali sledovat, šplhající do jednotek tisíc. Za deset let praxe jsem tohle číslo viděl tak vysoký jen a jedině u těch profilů, který si nakoupily falešný sledující a Facebook jim je průběžně mazal tak, jak jeho systémy falešný profily postupně zachytávaly.





Tak díky, Jindro! Díky, žes rozptýlil veškerý pochybnosti."





K tomu se váže jedna - pro budoucnost demokracie v Evropě - důležitá změna v prostředí sociálních sítí s prokazatelně vysokým vlivem na společenské dění. Pokud bude zavedena digitální identita (tzn. algoritmy sociálních sítí budou muset potlačovat nebo zneplatňovat neautentické profily), problém s dezinformacemi a populismem se významně sníží. Z mé vlastní zkušenosti o nějakých 70 %. Jak? Jednoduše: falešné profily nebudou uměle interagovat pod příspěvky politických parazitů a tím pádem významně opadne jejich dosah (algoritmy totiž vyhodnocují kvantitu interakcí a podle toho příspěvky buď preferují, nebo potlačí). A to by pro stabilitu demokracií v Evropě bohatě stačilo.

0