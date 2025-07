Putin je přesvědčen, že jeho armáda v nadcházejících měsících prolomí ukrajinskou obranu

11. 7. 2025

Vladimir Putin je přesvědčen, že ruská armáda získává převahu nad ukrajinskou armádou a situace na bojišti se může brzy radikálně změnit. Vladimir Putin je přesvědčen, že ruská armáda získává převahu nad ukrajinskou armádou a situace na bojišti se může brzy radikálně změnit.

Donald Trump, navzdory podráždění z Putinovy neústupnosti v posledních dnech, neudělal za šest měsíců nic, aby ho přiměl změnit plány na obsazení Ukrajiny: neposkytl jí rozsáhlou vojenskou pomoc, nezasáhl Rusko silnými sankcemi, nesplnil přání Moskvy.

Putin se domnívá, že ukrajinská obrana by se mohla v nadcházejících měsících zhroutit, řekli The New York Times dva lidé blízcí Kremlu. Podle nich je Putin vzhledem ke zrychlující se ofenzivě ruské armády přesvědčen, že nyní nemůže být řeč o zastavení nepřátelských akcí bez rozsáhlých ústupků ze strany Ukrajiny.

Byl připraven na to, že Trumpova trpělivost by mohla dojít, a chápal, že po šesti měsících nečinnosti by mohl uvalit nové sankce, říkají zdroje. A zatímco říkají, že Putin byl potěšen, že jedná s Trumpem, který prolomil tříletou politickou blokádu mezi Západem a Ruskem, je ochoten riskovat zhoršení vztahů kvůli svému hlavnímu cíli: podmanit si Ukrajinu. Zároveň podle jednoho zdroje Putin očekává, že se bude schopen dohodnout s Trumpem na zmírnění sankcí, až bude někdy v budoucnu konečně připraven ukončit válku.

V posledních dnech začal Trump projevovat zjevné podráždění z Putinova postoje. Ruský vůdce chrlí spoustu "nesmyslů", je "vždy velmi milý, ale všechno se ukáže jako nesmyslné," shrnul v úterý Trump, který s Putinem od února mluvil po telefonu šestkrát. Když byl dotázán na možnost zavedení nových sankcí proti Rusku, odpověděl: "Zvažuji to." Senátor Lindsey Graham, spoluautor zákona o 500 % clech proti zemím, které nakupují ruské energetické zdroje, řekl, že prezident nyní podporuje propagaci tohoto dokumentu. Trump "mi řekl, že je čas se pohnout, takže začínáme," řekl Graham.

Trump si zároveň již dříve stěžoval, že navzdory jeho pokusům vyjednat mír nebo alespoň příměří Putin pokračuje v bombardování Ukrajiny, a dokonce ho veřejně vyzval, aby přestal. Po setkání delegací Ruska a Ukrajiny Trump řekl, že "za dva týdny" Bílý dům pochopí, zda je Moskva připravena vážně diskutovat o mírovém urovnání. Od té doby uplynulo pět týdnů.

Putinovo chování je pochopitelné, říká Stefan Meister, expert na Rusko z Německé rady pro zahraniční vztahy:

"Putin je do jisté míry velmi racionální. Pokud mu druhá strana neukládá rostoucí náklady, proč by měl měnit své chování?"

Ruská armáda nyní postupuje na Ukrajině nejrychlejším tempem od podzimu 2024, vyplývá z ukrajinského OSINT projektu DeepState. Poté co s pomocí Severokorejců vytlačila ukrajinské jednotky z Kurské oblasti, vrhla padesátitisícovou skupinu na dobytí Sumské oblasti. Pravda, postup se tam zastavil, ale na Donbasu se ruským jednotkám podařilo obklíčit Konstantinovku ze tří stran. Spolu s Pokrovskem (který okupanti nebyli schopni dobýt od srpna 2024) je důležitým zásobovacím bodem pro ozbrojené síly Ukrajiny v Doněcké oblasti. V případě jeho pádu se ruským jednotkám otevře cesta do několika posledních více či méně velkých měst Doněcké oblasti, jako jsou Družkivka, Kramatorsk a Slavjansk.

Vojskům bránícím Konstantinovku hrozí obklíčení, zejména proto, že ruská armáda získala převahu ve válce dronů. Tím, že začala používat drony s optickými kabely, které nemohou být rušeny elektronickým bojem, si do značné míry vybudovala kontrolu ve vzduchu a nepřetržitě ostřeluje jak ukrajinské pozice na frontové linii, tak zásobovací trasy pro munici a posily.

Některé ruské jednotky dokonce vstoupily na území Dněpropetrovské oblasti.

Ozbrojené síly Ukrajiny mají vážný nedostatek vojáků, navzdory mobilizaci a vysokým platům smluvním vojákům se armáda doplňuje velmi pomalu. Mezitím ruské síly přinejmenším neklesají, ale spíše rostou, zdůrazňuje sociální a ekonomický analytik Sergej Šelin:

"Režim neprojevuje panické obavy z náboru žoldáků. Již několik měsíců se dokonce zastavilo zvyšování bonusů... Režim už strávil jeden a půl milionu vojáků, a pokud bude potřebovat další milion a půl, možná je najde... [Toto] množství... To by mohlo stačit nejen pro letošní rok, ale snad i pro ten příští."

