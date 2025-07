Všechno, co se v Palestině děje, jako například zacházení s těmito dětmi, se stane i v dalších oblastech světa

15. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

WCNSF - “wounded child, no surviving family.” "zraněné dítě žádní přeživší příbuzní".

Často jsou příliš malí na to, aby pochopili, že jejich rodiče jsou mrtví.

"Všechno, co se v Palestině děje, jako například zacházení s těmito dětmi, se stane i v dalších oblastech světa." -- Tarek LOUBANI

AMYGOODMAN: Stejně jako všichni ostatní lékaři, kteří pracovali v Gaze, jste léčil děti. Od izraelské blokády území se objevila v této souvislosti nová zkratka „WCNSF“, což znamená „zraněné dítě, žádní přeživší příbuzní“. Můžete nám na závěr povědět některé z příběhů těchto dětí?





DR. TAREK LOUBANI: Ano, rád. Vždycky jsem si myslel, že Palestina je něco, co musím pochopit, abych pochopil, co se děje ve světě. Díky příběhům jako „zraněné dítě, žádní přeživší příbuzní“ jsem pochopil a uviděl, že Palestina představuje ústřední problém nejen naší doby, ale i ústřední problém posledních sto let. Všechno, co se v Palestině děje, jako například zacházení s těmito dětmi, se stane i v dalších oblastech světa. A to není můj nápad, ale myšlenka, o které už delší dobu hovoří talentovaní analytici a historici jako například Dr. Gucciardo nebo Dr. Podur, kteří tyto jevy analyzují a kteří o nich diskutují.

--- Pokud jde o zraněné děti, v podstatě to, co většinu času vidíme, a co jsem už před několika měsíci přestal dělat, je to, že se už žádného dítěte, které vidím, neptám jestli je tam s někým nebo jestli tam má někoho, kdo se o něj postará. Víte, je tam taková zácpa lidí, že kvůli těm masakrům máme doslova desítky pacientů najednou. A tak někdy potřebujeme, aby někdo přinesl krev pro dvouleté nebo jednoleté dítě, které leží na podlaze. A když se zeptám: „Kde je rodina tohoto chlapce?“ „Kde je rodina této holčičky?“, často dostanu stejnou krátkou odpověď: „Pane doktore Tareku, toto je zraněné dítě, nemá žádné přeživší příbuzné.“

--- A tak se je snažíme ošetřit. Často jsou příliš malí na to, aby pochopili, že jejich rodiče jsou mrtví. Ale sedí tam a zranění bojují o život. Viděli jsme toho tolik. Viděli jsme spoustu videí. Například před dvěma dny jsem viděl dítě, které mělo více než polovinu těla popálenou, a hledal jsem někoho, kdo by jej utěšil, ale nikdo tam nebyl, tak jsem vzal dítě do náruče a držel ho několik minut, než přišel někdo jiný, kdo ho mohl převzít, abych se mohl vrátit k ošetřování dalších pacientů. Jediné, na co jsem mohl myslet, bylo, že v tuto chvíli jsou v Gaze desítky tisíc lidí – tedy dětí –, které přišly o jednoho nebo o oba své rodiče. Pochopit, co se s nimi děje, znamená pochopit válku tak, jak je navrhována pro zbytek světa.

from: „VÁLKA PROTI DĚTEM": LÉKAŘ V GAZE O MASAKRECH, HLADOVĚNÍ A IZRAELSKÉM PLÁNU NA ZŘÍZENÍI KONCENTRAČNÍICH TÁBORU / DEMOCRACY NOW! / July 14, 2025

0