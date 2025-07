Trump potvrdil novou dodávku zbraní pro Ukrajinu a pohrozil „tvrdými“ cly vůči Rusku, pokud válka neskončí do 50 dnů

Trump během setkání s šéfem NATO Markem Ruttem prohlásil, že USA vyrobí zbraně, včetně raket Patriot, ale Evropa je pro Ukrajinu financovat.



Trump řekl, že je „velmi, velmi nespokojen“ s Ruskem, a pohrozil sekundárními cly až do výše 100 %, pokud nedojde k pokroku v mírové dohodě do 50 dnů.



Trump řekl, že „to musí přestat“, a kritizoval „všechny řeči“ Putina, zatímco Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města.

Trump potvrdil dohodu se spojenci z NATO, převážně z Evropy, o dodávkách nových zbraní, které pomohou Ukrajině, včetně tolik potřebných raket Patriot, které budou odeslány „během několika dní“ a zaplaceny spojenci.





Trump o Putinovi řekl: „Nechci říkat, že je to vrah, ale je to tvrdý chlap.“



Dohoda s NATO „plně schválena, plně uzavřena“, potvrdil Trump





Říká:



„Měli jsme skvělé setkání s NATO, generálním tajemníkem, a pro tu zemi uděláme něco trochu jiného. Dodáme NATO velké množství zbraní, oni je doručí a zaplatí za ně 100 %.



Uděláme to s NATO a je to plně schváleno, plně dokončeno, pošleme jim velké množství zbraní všeho druhu a oni je okamžitě dodají na ... stranu války ... a zaplatí za ně.“



Opakuje své varování, že pokud do 50 dnů nedojde k mírové dohodě s Ruskem, „nemáme jinou možnost než zavést sekundární cla; nazýváte je sekundární cla, která jsou dost tvrdá a která nechceme zavádět.“



Opakuje také svůj vtip o telefonátech s Putinem:





„Uvidíme, co se stane. Ale už jsme si mnohokrát mysleli, že máme dohodu. Přijdu domů a řeknu první dámě: „Měl jsem úžasný rozhovor s Vladimirem. Myslím, že je to hotové.“



A pak zapnu televizi, nebo mi ona jednou řekne: „To je divné, protože právě bombardovali domov důchodců.“



Z nevysvětlitelného důvodu se publikum hlasitě zasměje, načež Trump pokračuje:



„Řekl jsem: Cože?!”





„Rozhovory nic neznamenají,“ kritizuje Trump Putina ohledně jejich telefonátů



Trump je dotázán, jak daleko je ochoten zajít, aby tuto válku urovnal.



Zdůrazňuje, že „v ní neumírají žádní Američané“.



Naznačuje však, že je třeba se zapojit, protože „mít silnou Evropu je velmi dobrá věc“.



Trump říká, že hovořil s „Německem a většinou větších zemí“.



„Jsou z toho opravdu nadšení, chtějí [aby tato válka skončila] a jsou ochotni zajít velmi daleko,“ říká.



Trump říká, že s Putinem „hodně“ mluví, ale dodává:



„Hodně s ním mluvím o tom, aby se to vyřešilo, a vždycky zavěsím a řeknu: ‚No, to byl příjemný telefonát‘, a pak jsou na Kyjev nebo nějaké jiné město vypáleny rakety.



… A když se to stane třikrát nebo čtyřikrát, řeknete si, že ty rozhovory nemají žádný význam.



Moje rozhovory s nimi jsou vždy velmi příjemné. … Velmi milé rozhovory. A pak v noci vyletí rakety. Jdu domů, řeknu první dámě, že jsem dnes mluvil s Vladimirem a že jsme měli skvělý rozhovor. A ona řekne: ‚Opravdu? Právě zasáhli další město.‘“



O Putinovi říká: „Nechci říkat, že je to vrah, ale je to tvrdý chlap“, protože podle něj „oblafnul“ předchozí americké prezidenty.



Trump říká, že Rusko je „potenciálně tak skvělá země, že je škoda, že na to plýtvá tolik lidí a peněz“.



Říká, že doufá, že Putin půjde na „férovou dohodu“, protože „ví, co je to férová dohoda“.



Trump říká, že chce „ukončit“ válku na Ukrajině



Trump uznává, že „Evropa má pro tuto válku velkou motivaci“, což podle něj na začátku neocenil.



„Opravdu si oni myslí, že je to velmi, velmi důležité, jinak by to nedělali... Podívejte, souhlasí s tím, že zaplatí všechno,“ říká.



„Chci znovu zopakovat jedno prohlášení. Už jsem to řekl dříve, tohle není Trumpova válka. Jsme tu, abychom se pokusili ji ukončit a vyřešit,“ říká.



Baterie Patriot budou odeslány během několika dní, říká Trump, který doufá v „dopad“ na postoj Ruska v jednáních



Rutte ostře kritizuje Rusko za útoky, které nejsou vedeny z vojenských důvodů, ale „jen za účelem vyvolání paniky“ útoky na ukrajinská města, a Trump s ním souhlasí.



Poté opakovaně chválí NATO po své nedávné účasti na summitu aliance v nizozemském Haagu.



Vysvětluje:



„Měli jsme několik dní velmi intenzivních jednání. Jsou to skvělí lidé. Jsou to lídři zemí.



Mnohé z nich jsou velké země. Některé jsou menší. Ale většina z nich jsou velmi stabilní, silné a velmi úspěšné země. Některé z nich patří mezi nejúspěšnější země světa.“



Říká, že doufá, že rozhodnutí bude mít dopad na Rusko a Putina.



Rutte zasahuje, aby zdůraznil, že Ukrajina chce mírovou dohodu.



Trump říká, že se stále jedná o „velmi smrtící válku“ a že si myslel, že „jsme měli dohodu o Ukrajině asi čtyřikrát“, ale nakonec to nevyšlo.



„Ale válka pokračuje dál a dál a každou noc umírá spousta lidí,“ říká.



„Musí to přestat,“ říká Trump Putinovi a varuje před tvrdými cly



Trump také zopakoval své varování, že americká cla budou „tvrdá“ a zasáhnou ruskou ekonomiku.



Říká:



„Doufám, že se k tomu nedostaneme, ale slyším toho tolik. Jsou to jen slova.



Jsou to jen slova, a pak rakety dopadnou na Kyjev a zabijí 60 lidí. To musí přestat. To musí přestat.“





Rutte říká, že ruský prezident Putin musí brát Trumpovo varování vážně



Rutte říká:



Kdybych byl dnes Vladimirem Putinem a mluvil o tom, co plánujete udělat za 50 dní, a o tomto oznámení, zvážil bych, zda bych neměl brát jednání o Ukrajině vážněji, než jsem to dělal dosud.







Ukrajina podle dohody s USA získá „obrovské množství“ vojenského vybavení, říká Rutte

Říká, že mu Trump ve čtvrtek zavolal a řekl, že chce Ukrajině dát to, co potřebuje, ale požádal Evropany, aby to zaplatili, „což je naprosto logické“.Opět se tak Evropané staví do čela.Rutte říká, že je v kontaktu s „mnoha zeměmi“, které se chtějí do dohody zapojit, a jmenuje Finsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Spojené království, Nizozemsko a Kanadu.„A to je jen první vlna, budou další,“ říká.Dodává, že NATO bude prostřednictvím svých systémů pracovat na tom, „aby bylo jasné, co Ukrajinci potřebují“.Říká:„To bude znamenat, že Ukrajina získá opravdu obrovské množství vojenského vybavení, a to jak pro protivzdušnou obranu, tak i rakety a munici.“Pokud jde o Ukrajinu a NATO, Trump potvrzuje, že souhlasil s dohodou o dodávkách zbraní na Ukrajinu, a chlubí se, že USA vyrábějí „nejlepší vojenské vybavení na světě“.Nové vybavení bude vyrobeno pro NATO a bude k dispozici pro další dodávky na Ukrajinu.„Vyrábíme nejlepší vybavení, nejlepší rakety, to nejlepší ze všeho, evropské národy to vědí, a dnes jsme uzavřeli dohodu.Evropské národy to vědí a dnes jsme uzavřeli dohodu, o které bude hovořit Mark, ale dnes jsme uzavřeli dohodu, na základě které jim dodáme zbraně a oni za ně zaplatí.Trump říká, že je „velmi nespokojen“ s Ruskem, a hrozí 100% cly kvůli UkrajiněK Rusku Trump říká: „Jsme s nimi velmi, velmi nespokojeni.“Poté říká:„Pokud nedosáhneme dohody do 50 dnů, zavedeme velmi přísná cla, asi 100 %, můžete jim říkat sekundární cla, víte, co to znamená.“Opakuje, že je „velmi zklamaný“ ruským prezidentem Vladimirem Putinem, „protože jsem si myslel, že jsme se dohodli před dvěma měsíci, ale zdá se, že se k tomu nedostaneme“.Zdroj v angličtině ZDE