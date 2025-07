Trumpovo nejasné prohlášení o dodávkách zbraní Ukrajině znamená přece jen obrat o 180 stupňů

15. 7. 2025

EU koupí pro Kyjev některé americké zbraně, prezident za své rozčarování z Putina vděčí Melanii Trumpové, píše Dan Sabbagh



Pro ty, kteří hledají podrobnosti, poskytla půlhodinová tisková konference Donalda Trumpa v Oválné pracovně s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem jen několik málo vodítek. USA prodají Ukrajině zbraně, řekl prezident, přičemž účet zaplatí ostatní země NATO – ale jinak byly podrobnosti skrovné.



Nebyly zmíněny žádné částky, takže je těžké odhadnout, jaký rozdíl by navrhovaná dodávka zbraní pro Kyjev znamenala. Podrobnosti o tom, jaká munice bude dodána, byly skrovné, ačkoli Trump zmínil kompletní systémy raket Patriot a Rutte dodal, že budou také „rakety a munice“. Pro ty, kteří hledají podrobnosti, poskytla půlhodinová tisková konference Donalda Trumpa v Oválné pracovně s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem jen několik málo vodítek. USA prodají Ukrajině zbraně, řekl prezident, přičemž účet zaplatí ostatní země NATO – ale jinak byly podrobnosti skrovné.Nebyly zmíněny žádné částky, takže je těžké odhadnout, jaký rozdíl by navrhovaná dodávka zbraní pro Kyjev znamenala. Podrobnosti o tom, jaká munice bude dodána, byly skrovné, ačkoli Trump zmínil kompletní systémy raket Patriot a Rutte dodal, že budou také „rakety a munice“.



Je těžké přesně odhadnout, jaká výše vojenských nákupů by mohla mít významný dopad a možná donutila Vladimira Putina zvážit vyhlášení příměří. V nejhrubším smyslu by však jakýkoli balíček v hodnotě přesahující 10 miliard dolarů byl pro Moskvu jasným signálem, zejména ve světle 67 miliard dolarů, které Ukrajině za téměř tři roky poskytl Trumpův předchůdce Joe Biden.



Pro Moskvu existuje jedna konkrétní hrozba. Trump slíbil, že uvalí 100% clo na Rusko, pokud Putin do 50 dnů nesouhlasí s dohodou o zastavení bojů, i když předchozí Trumpův postup v oblasti uvalování a rušení cel byl tak zmatený, že nelze předpokládat, co se stane, pokud Rusko Trumpovi nevyhoví.



Nenechte se však mýlit, tón Trumpových pondělních prohlášení představuje významný moment. Ačkoli prezident nezněl naštvaně ani rozzlobeně, když řekl, že „jsme velmi nespokojeni – já jsem – s Ruskem“, bylo z jeho slov jasně patrné rozčarování nad svým ruským protějškem.



Americký prezident nastoupil do úřadu s přesvědčením, že se s Putinem dokáže dohodnout na ukončení války na Ukrajině, a to v rámci jednání, která zpočátku vypadala, že Ukrajina je jen vedlejší záležitostí. Jak však Trump jasně dal najevo, rozhovory s ruským lídrem ho postupně vedly k závěru, že Putin to dosud nemyslí vážně.



V tomto ohledu byla možná nejvlivnější lobbistkou Ukrajiny Melania Trumpová, prezidentova manželka slovinského původu. „Jdu domů a řeknu první dámě: ‚Dnes jsem mluvil s Vladimirem, měli jsme skvělý rozhovor‘,“ řekl Trump. „A ona řekla: ‚Opravdu? Právě zasáhli další město‘“ – a jemně ho pobídla, aby přehodnotil své vřelé vztahy s ruským lídrem, alespoň podle tohoto vyprávění.



Trump řekl, že čtyřikrát si myslel, že dosáhl dohody s Putinem, ale zopakoval, že okamžité ruské bombardování Kyjeva a dalších velkých měst ho přimělo k přehodnocení. „A pak by se dohoda neuskutečnila, protože by tu noc spadly bomby a vy byste řekli, že žádné dohody neuzavřeme,“ řekl.



Pro Volodymyra Zelenského je to moment zadostiučinění. Na konci února byl ukrajinský prezident po ošklivé televizní hádce v podstatě vyhozen z Bílého domu. Dodávky zbraní na Ukrajinu byly zastaveny, sdílení zpravodajských informací přerušeno a ačkoli obojí bylo obnoveno, vztahy se zdály křehké. Před necelými dvěma týdny byly dodávky zbraní opět krátce zastaveny.



Zelenskyj místo toho zaujal opatrnější tón a na jaře vyjádřil naději, že Trump postupně pochopí, že Putin není upřímný. V posledních několika dnech dospěl k tomuto závěru i Trump.





I když prozatím nedostatek podrobností nemusí stačit k tomu, aby Kreml požádal o mír, změna tónu (a ochota Evropy zaplatit účty) znamená, že nejdůležitější spojenec Ukrajiny je i nadále ochoten ji podporovat v boji o přežití.





Zdroj v angličtině ZDE

