"Věk predátorů". Macron slíbil, že do roku 2027 zdvojnásobí rozpočet na obranu

16. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

"Abyste byli v dnešním světě svobodní, musí se vás bát, a aby se vás báli, musíte být silní," řekl francouzský prezident Emmanuel Macron v projevu k ozbrojeným silám v předvečer každoroční vojenské přehlídky na Den dobytí Bastily 14. července.

Obranný rozpočet hodlá zvýšit na 64 miliard eur již v roce 2027, tedy o tři roky dříve, než se dosud plánovalo. Macron také slíbil, že zahájí strategický dialog s dalšími evropskými zeměmi o rozšíření francouzského jaderného štítu na ně.

Svoboda nebyla nikdy od roku 1945 ohrožena více než dnes, řekl Macron s odkazem na největší konflikt v Evropě od 2. světové války a hrozbu ruského útoku na země NATO. "Ve věku predátorů nemůže být nikdo ponechán sám," řekl Macron a slíbil, že zdvojnásobí obranný rozpočet ve srovnání s rokem 2017, kdy nastoupil do úřadu, před plánovaným termínem. "Zatímco jsme plánovali zdvojnásobit rozpočet na obranu do roku 2030, zdvojnásobíme ho do roku 2027, kdy bude na obranu vyčleněno 64 miliard eur, což je dvakrát více než v roce 2017."

Prezident také pověřil ministra ozbrojených sil Sébastiena Lecornua a náčelníka generálního štábu obrany generála Thierryho Burckhardta, aby vedli rozhovory s těmi evropskými zeměmi, které mají zájem o strategický dialog o francouzských jaderných zbraních. Do konce letošního roku Macron také plánuje přednést projev o jaderné doktríně země.

Minulý týden se Macron a britský premiér Keir Starmer dohodli na posílení spolupráce v oblasti jaderného odstrašování a koordinaci jakékoli reakce na jadernou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Jiné země, včetně Německa a Polska, navrhují, aby se dvě evropské jaderné mocnosti dohodly na rozšíření svého "jaderného deštníku" na celý kontinent.

Pro Paříž nebude snadné najít další peníze na vojenské účely: současnému premiérovi Françoisi Bayrouovi se podařilo prosadit letošní rozpočet parlamentem s velkými obtížemi - a poté poté, co zákonodárci po více než třech měsících v úřadu odvolali předchozího premiéra Michela Barniera.

Vláda si nepůjčí další peníze na obranu, ty budou získány "větší aktivitou a větší výrobou", řekl Macron a dodal, že Bayrou odhalí podrobnosti, až v úterý představí hlavní položky rozpočtu na rok 2026. Podle prezidenta se sice očekává, že celkové rozpočtové výdaje budou sníženy o 40 miliard, ale obranné alokace se v roce 2026 zvýší o 3,5 miliardy eur a v roce 2027 o další 3 miliardy.

Úřady mají v úmyslu přesvědčit Francouze o potřebě zvýšit vojenské výdaje tím, že na konci týdne představí aktualizovanou obrannou strategii. Očekává se, že se v ní prohlásí, že budoucnost kontinentu bude určena "přetrvávající a přetrvávající ruskou hrozbou na evropských hranicích".

Zdroj v angličtině: ZDE

