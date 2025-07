16. 7. 2025

IDF právě zabila Emmu Wittersovou. Skotskou ženu, která dokumentovala život na Západním břehu. Měla účet na YouTube a TikToku, kde ukazovala, jak lidé žijí v táborech.

May she Rest in Peace



WHEN will @Keir_Starmer @DavidLammy stop wringing their hands and ACT to stop the GENOCIDE? https://t.co/UDuxAClnty