Trump si jen myje ruce, nic víc, a v médiích je z toho rauš

16. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Když jsem se dozvěděl, že Trump za padesát dní uvalí na Rusko cla ve výši sto procent, pokud neuzavře s Ukrajinou mír, musel jsem se tázat, zda to už budou Velikonoce. Mír měl být přece do Velikonoc? Padesát plus padesát plus padesát… a bude velikonoční neděle 2026. No, kdo si za týden vzpomene na padesát dní, že? Média už jsou zase plná toho, jak se Trump naštval, jak prozřel, jak s Ruskem zatočí, jak dodává zbraně Ukrajině, dokonce i ty útočné.

Trumpovi se musí nechat jedno: dostal média a experty do stavu, že jakýkoli náznak, jakákoli lež, jakýkoli slib jsou vítány s velkou úlevou a dalekosáhlými spekulacemi. Stačí, aby z Trumpa něco upadlo, a už se slétne hejno analytiků a saje novou mízu. Vlastně je najednou úžasné, že USA už nebudou podporovat Ukrajinu přímo a zaplatí to evropské země NATO. Obrovský pokrok proti Bidenovým dobám! Co bude příště? Trump prý dokonce chce po Zelenském, aby útočil raketami přímo na Moskvu!

A Putin? Už se třese! Peskov se nechal slyšet, že Trumpovy hrozby jsou vážné. Asi proto Rusko dále útočí a chystá podle Institutu pro studium války ofenzívu hned v několika směrech. Zjevně se opravdu Trumpa a jeho zbraní pro Ukrajinu bojí.

Putin si může být jist, že za padesát dní už nikdo ani neštěkne po tom, co Trump řekl dnes. Kdepak jsou Velikonoce! Kdepak je požadavek okamžité dohody! Trump to teď hraje tak, aby si mohl umýt ruce. Teď bude ten velký bojovník, který dodává zbraně, aniž je dodá byť jen ve zlomku toho, co dodal Biden, teď bude ten velký rozhněvaný muž, aniž proti Rusku cokoli udělá… teď se mu budeme kořit jako spasiteli. A když Ukrajina padne? Ještě mu poděkujeme a on Ukrajincům a Evropě vyčte, že za to mohou oni.

