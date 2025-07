Sionisté jsou velmi rozhořčeni filmem o Supermanovi, protože se vůbec nepodobá Izraeli a Gaze

16. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům.)

Sionisté jsou velmi rozhořčeni, že nový film o Supermanovi se vůbec nepodobá Izraeli a Gaze. Film zobrazuje technologicky vyspělý národ vyzbrojený zlým americkým miliardářem, a ten národ brutálně kolonizuje cizí území. Země, o které je řeč, je fiktivní místo zvané Jarhanpur. Útočníci pocházejí z Boravie, dalšího fiktivního místa, které se poprvé objevilo v komiksu o Supermanovi v roce 1939, ještě předtím, než se nakba zrodila v hlavě Davida Ben-Guriona.







Ve filmu Superman boravská armáda krade zemi Jarhanpuru a zabíjí a vyhání civilní obyvatelstvo. Znepokojivé je, že Superman zasahuje, aby zachránil životy civilistů, místo aby vinil vůdce Jarhanpuru z jejich smrti, jak by to udělal rozumný člověk. Ani se nesnaží předstírat, že je příliš složité zasáhnout nebo že civilisté možná své vůdce neodsoudili. Ani jednou neřekne: „Boravia má právo se bránit“. Boravia zjevně potřebuje zintenzivnit své lobování.



Pokud se vám to všechno zdá špatné, film popisuje Supermana jako „imigranta“, což je absurdní, protože každý ví, že Krypton je jedním z 50 států USA. Legendární Američan Kryštof Kolumbus se narodil na Kryptonu a nebyl imigrant, že?



Je nechutné, že režisér filmu Superman @JamesGunn ani neobsadil Gal Gadot do role Lois Lane, protože „neumí kurva hrát“. Ben Shapiro nebyl tak rozčilený od doby, kdy natočil tři hodinová videa o filmu Barbie.





Rozzuření sionisté tvrdí, že děj filmu Superman nemá absolutně nic společného s tím, co Izrael dělá v Gaze, což je zajímavé, protože film Izrael ani Gazu nezmiňuje. Tvůrci filmu nijak nenaznačují, že by byl film ovlivněn nějakým skutečným konfliktem, a lze ho snadno přirovnat k jakékoli imperialistické válce.





Sionisté jsou však rozhořčeni ústředním tématem, že kolonialismus a genocida jsou špatné. A konzervativci jsou rozhořčeni náznakem, že Kryptoniáni jsou imigranti (nikdo jim neříkejte, že Superman není realita).

Je zřejmé, že se jedná o woke nesmysl, který zrazuje poselství původních komiksů o Supermanovi, které často pojednávaly o tom, že rasismus je špatný, a zobrazovaly genocidní armády jako padouchy. Staré komiksy byly apolitické, protože jsme nebyli schopni identifikovat politická témata, dokud nebylo vynalezeno slovo „woke“.Aby byl tento film, který nemá nic společného s Izraelem a Gazou, uspokojivý, musel by Boravia pustit do humanitárních zón velké množství potravin, každý zabitý civilista by držel ceduli s nápisem „lidský štít“, kolonizátoři by nosili odznaky „nejmorálnější armáda světa“, hlavní město USA by bylo na Kryptonu a Daily Planet by vám každých patnáct vteřin připomínalo rukojmí, které Superman odmítl zachránit.