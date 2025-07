Pomoc pro hladovějící děti v Gaze je na dosah. Pusťte ji dovnitř

16. 7. 2025

Izrael blokuje 6 000 nákladních vozů UNRWA, aby nemohly vjet do Gazy, zatímco děti umírají hlady. Svět může ještě zabránit další katastrofě, pokud se rozhodne jednat, píše Juliette Touma,



V poslední době na Adama myslím víc než obvykle.



Adama jsem potkala v roce 2018 v jemenském přístavním městě Hodeidah, které bylo tehdy obléháno a těžce bombardováno. V zchátralé nemocniční hale ležel Adam: Bylo mu deset ůlet a vážil jen něco málo přes 10 kilogramů. Nemohl mluvit ani plakat, jediné, co dokázal, bylo vydávat při každém nádechu chraplavý zvuk. O několik dní později Adam zemřel na podvýživu.

Pár let předtím mi pozdě v noci zavolala moje kolegyně Hanaa ze Sýrie. Byla v slzách a sotva dokázala promluvit. Nakonec mi řekla, že zemřel šestnáctiletý Ali – také na podvýživu, v dalším obléhaném městě, uprostřed války, kterou nezavinil.

Následujícího rána mi můj nadřízený, epidemiolog, řekl: „To, že šestnáctiletý chlapec zemřel na podvýživu, o něčem vypovídá. Je to prakticky dospělý muž. Znamená to, že v té části Sýrie není vůbec žádné jídlo.“



V Jemenu, v jedné z mála fungujících dětských nemocnic v hlavním městě Saná, si pamatuji, jak jsem procházel dětské oddělení v době vrcholící epidemie cholery. Chlapci ve věku 15 nebo 16 let bojovali o život. Byli tak slabí a vyhublí, že se sotva mohli otočit v posteli.



Tyto obrazy a příběhy mě pronásledovaly po celá léta, stejně jako mnoho z nás, kteří jsme pracovali v podmínkách těžkého hladomoru nebo hladomoru.



V roce 2022, kdy jsem ještě mohla pravidelně navštěvovat Gazu, jsem se zastavovala ve školách UNRWA a setkávala se s dětmi – čistě oblečenými, zdravě vypadajícími, usměvavými, dychtivými po učení, skákajícími na školním hřišti do rytmu hudby.



V té době byla Gaza již více než 15 let blokována. Přesto bylo k dispozici jídlo, dovážené přes Izrael nebo pěstované místně. UNRWA také poskytovala potravinovou pomoc více než milionu lidí.





A tak se obrazy Adama a Aliho vytratily z mé mysli – až do chvíle, kdy se mi znovu vybavily.





Jak dlouho ještě budeme čekat na příměří, aby přestaly padat bomby na vyhublých, umírajících děti?





Zdroj v angličtině ZDE

Před několika týdny začaly naše týmy v Gaze posílat alarmující fotografie vyhublých dětí. Podle WHO zemřelo během úplné blokády Izraele mezi březnem a květnem více než 50 dětí na podvýživu a míra podvýživy stále rychle roste. Od 24. ledna UNRWA vyšetřila ve svých klinikách a zdravotnických stanicích více než 242 000 dětí, což představuje více než polovinu populace Gazy mladší 5 let. Jedno z deseti vyšetřených dětí je podvyživené.Jedním z nich je sedmiměsíční Ahlam. Její rodina byla od začátku války každý měsíc vysídlena a neustále hledá bezpečí, které neexistuje. Stejně jako mnoho jiných dětí v Gaze je její drobné tělíčko oslabené; její imunitní systém je poškozen traumatem, opakovaným vysídlováním, nedostatkem čisté vody, špatnou hygienou a velmi malým množstvím jídla.Přesto Ahlam přežívá. Ale přežije?V Gaze je zoufalý nedostatek léčebné výživy a léků. Izraelské úřady uvalily přísnou blokádu, která brání dovozu potravin, zdravotnického materiálu, nutriční pomoci a dokonce i hygienických potřeb, jako je mýdlo. Ačkoli je blokáda někdy uvolněna, Agentura OSN pro pomoc a práci (UNRWA), hlavní humanitární organizace v Gaze, již více než čtyři měsíce nesmí dovážet pomoc.Minulý týden zemřela na podvýživu další holčička, Salam. Bylo jí jen pár měsíců. Když se dostala do naší kliniky, bylo už příliš pozdě.10. července bylo zabito osm dětí, když izraelský letecký útok zasáhl kliniku, kde čekaly na výživu. Jedna z mých kolegyň projížděla kolem kliniky o několik minut později. Řekla mi, že viděla matky tiše plakat a dívat se do propasti, stejně jako Adam.Proč by měly v 21. století umírat děti na podvýživu, zvláště když je tomu možné zcela zabránit?UNRWA má těsně za hranicemi Gazy připraveno přes 6 000 nákladních vozů s potravinami, hygienickými potřebami a léky. Máme také přes 1 000 zdravotníků, kteří mohou poskytnout životně důležité nutriční služby chlapcům a dívkám v celé pásmu. Jsme připraveni zasáhnout a pomoci malým dětem, jako je Ahlam.Při každodenním sledování živých přenosů hrůz z Gazy si člověk nemůže pomoci a ptá se: Kolik dalších Ahlamů a Salamů musí zemřít, než svět začne jednat?