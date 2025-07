Proboha, nikdy nespolupracujte s Británii! Absolutní nekompetence, která stála životy!

16. 7. 2025

Tajná evakuace: britská vláda omylem vyzradila jména tisíců Afghánců a poté utratila stovky milionů liber, aby je přivezla do Velké Británie, a vše držela dva roky v tajnosti pomocí super přísného soudního příkazu. Britské ministr obrany: „K tomuto závažnému incidentu týkajícímu se úniku dat nikdy nemělo dojít. Všem, jejichž údaje byly ohroženy, se dnes jménem britské vlády upřímně omlouvám.“ Moderátorka: Channel 4 news, úterý 15. července 2025, 19 hodin: Dobrý večer. Ohrozilo to životy 100 000 Afghánců, z nichž mnozí již své životy riskovali, když pracovali a bojovali po boku britských sil v Afghánistánu. Při mimořádném úniku dat úředník omylem zveřejnil osobní údaje Afghánců, kteří požádali o přesídlení do Velké Británie, protože jim hrozilo nebezpečí ze strany Talibánu. Aby se zabránilo škodám, vláda poté vytvořila speciální přesídlovací program, který dosud stál stovky milionů liber a který byl až do dnešního dne zahalen rouškou superpřísného utajovacího soudního příkazu. Vláda se snažila udržet to v tajnosti pomocí superpřísného soudního příkazu, ale dnes byl zrušen a odhalilo se, že soubor údajů s osobními informacemi téměř 19 000 Afghánců, kteří požádali o afghánský přesídlovací program, byl omylem zveřejněn úředníkem ministerstva obrany v roce 2022. Tito lidé byli poté potenciálně vystaveni nebezpečí ze strany Talibánu, což vedlo vládu k vytvoření tajného přesídlovacího programu. 7000 Afghánců je nyní přesídlováno do Británie za cenu 850 milionů liber. Ale tato částka by mohla vzrůst na miliardy. Náš politický korespondent Paul McNamara přináší reportáž. Reportér: Některé chyby mohou stát peníze. Některé chyby mohou stát životy, některé mohou stát obojí. Před čtyřmi lety byli Afghánci tak zoufalí, že se drželi na spodku letadel. Utíkali před návratem Talibánu a opuštěním mezinárodními silami. Dnes vyšlo najevo, že osobní údaje některých lidí, kteří chtěli uprchnout, a některých, kteří pomáhali britským silám, byly omylem vyzrazeny členem britské armády.

Současný britský ministr obrany v parlamentě: „Pane předsedo, rád bych se vyjádřil k závažnému porušení ochrany osobních údajů. Od února 2022 došlo v souvislosti s přesídlením Afghánců a politikou pomoci k tomu, že Vrchní soud vydal bezprecedentní utajovací superpříkaz a předchozí vláda zřídila tajnou trasu pro přesídlení Afghánců."

Reportér: Před čtyřmi lety se západní síly stáhly z Afghánistánu a moc převzalo hnutí Tálibán. Následujícího února byly zveřejněny osobní údaje téměř 19 000 Afghánců, kteří požádali o přesídlení do Velké Británie, ale tento únik byl odhalen až o 18 měsíců později a rychle byl vydán super soudní příkaz. Brzy poté byl zaveden nový tajný program, afghánská přesídlovací trasa, jehož cílem bylo dostat osoby považované za ohrožené do Velké Británie, a který byl až do dnešního dne utajen. Dosud v rámci tohoto tajného plánu přišlo do Velké Británie nebo je na cestě sem 4 500 lidí a dalších 2 400 má přijet, ale stále jsou v Afghánistánu. Jak nervózní by měli být lidé, jejichž údaje unikly a kteří jsou stále v Afghánistánu?

Sir William Patey, britský velvytslanec v Afghánistánu 2010-2012: „Talibán je nyní u vlády, takže má přístup k záznamům o lidech. Musíte tedy počítat s tím, že informace o lidech, kteří byli v armádě a spolupracovali s NATO, jsou nyní pravděpodobně k dispozici Talibánu, protože převzal afghánské vládní záznamy, takže únik informací není jediným zdrojem informací pro Talibán. Pokud by se chtěli po lidech pátrat, a zdá se, že nic nenasvědčuje tomu, že by to v současné době dělali.“

Reportér: Právníci, jejichž klienti byli zahrnuti do tohoto úniku dat a stále jsou v Afghánistánu, jsou méně optimističtí. Jak se jim daří v současné době?

Adnan Malik, právník: Jsou velmi vystrašení, věří, že je ohrožuje smrt. Mnozí z nich se zdají být na útěku, mění telefonní čísla, protože věří, že je to ochrání před Tálibánem a před lidmi, kteří sympatizují s tím, co Tálibán dělá. Protože tito lidé jsou považováni za nepřátele Tálibánu.

Reportér:Věří tedy, že jejich životy jsou v současné době v ohrožení?

Adnan Malik, právník: Rozhodně.

Reportér: Britské ministerstvo obrany se domnívá, že již nehrozí ohrožení života, ale jedná se o chybu, která bude stát 800 až 850 milionů liber, chybu tak obrovskou a závažnou, že přesahuje rámec stranické politiky.

Ministr obrany: „Pane předsedo, k této závažné události týkající se údajů nikdy nemělo dojít. Mohlo se to stát před třemi lety za předchozí vlády. Ale všem, jejichž údaje byly ohroženy, se dnes jménem britské vlády upřímně omlouvám. Ministr zahraničí se jménem vlády omluvil a já se k němu připojuji a uznávám, že k úniku těchto údajů nikdy nemělo dojít a že se jednalo o nepřijatelné porušení všech příslušných protokolů o ochraně údajů.“

Reportér: Vřelá slova, která však mohou být jen malou útěchou pro postižené, kteří stále uvízli v zemi pod kontrolou Talibanu.

Moderátorka: Z Westminsteru se k nám připojil náměstek ministra ozbrojených sil Luke Pollard, předseda výboru pro obranu. Váš pan ministr tuto situaci označil za chaos a zcela nepřijatelnou. Má pravdu, že ano?

Liuke Pollard: Ano, má pravdu. Ano, když jsme přišli do vlády a zjistili jsme nejen tu tajnou cestu pro přesídlení, ale také super soudní příkaz, který bránil médiím, celé zemi a poslancům, včetně mě, aby tyto otázky předložili k důkladnému prošetření v parlamentu. To bylo něco, co se ministru obrany a mně velmi nelíbilo. To je důvod, proč jsme zahájil přezkum.

Moderátorka: Jen pro ujasnění, labouristé původně ten superpříkaz podporovali, že?

Luke Pollard: Ne, my jsme podporovali programy přesídlení Afghánců, což bylo něco, co v parlamentu podporovaly všechny strany, protože poslanci všech stran uznávali, že Afghánci, kteří bojovali po boku britských sil nebo s nimi během 20 let, kdy jsme byli v Afghánistánu, jsou vystaveni zvýšenému riziku a že máme morální povinnost zajistit jim bezpečnost. Proto existuje silná mezistranická podpora pro program přesídlení Afghánců. Co v té době nebylo jisté, byla tajná trasa, která byla zřízena. John Healey, ministr obrany, jehož záběry jste právě viděli, sám dostal super soudní příkaz, když byl v opozici, protože vyjádřil obavy ohledně porušování ochrany osobních údajů a chaotického postupu.

Moderátorka: Ale nemám pravdu? Hned po vašem nástupu k moci chtěl soudce super soudní příkaz zrušit a vy jste se podílel na odvolání proti tomuto rozhodnutí. Jen pro ujasnění.

Luke Pollard: Hned po nástupu k moci jsme zdědili hodnocení hrozeb od předchozí vlády. To znamená, že zařazení na tento seznam zvýšilo úroveň ohrožení osob, které jsme chtěli zpochybnit, a my jsme si na to vzali čas. Pověřili jsme důvěryhodnou osobou s zkušenostmi v této oblasti, která dospěla k závěru, že vzhledem k obrovskému množství údajů, které má Talibán k dispozici, době, která uplynula od úniku údajů, a způsobu, jakým Talibán pronásleduje osoby, které představují hrozbu pro jeho režim, spíše než osoby, které pracovaly pro bývalý režim, můžeme na toto posouzení rizik pohlédnout s odstupem a přijmout nové rozhodnutí. To jsme udělali. Sdělili jsme to Vrchnímu soudu a ten zrušil předběžné opatření.

Moderátorka: Jste zcela přesvědčen, že lidé, kteří zůstávají v Afghánistánu a jsou na tomto seznamu, a kteří se o úniku dat dozvěděli až dnes, jsou v bezpečí?

Luke Pollard: Afghánistán je nebezpečná země a Talibán je nepříjemný režim.

Moderátorka: A únik dat toto riziko jasně zvýšil, že?

Luke Pollard: To bylo hodnocení minulé vlády, když byla na tuto skutečnost upozorněna v roce 2023. Proto požádala o soudní příkaz. Proto jako nová vláda, která s tím nesouhlasila, zahájila přípravy na tajný program přesídlení. Provedli jsme nezávislou revizi. O výsledcích revize jsme informovali Vrchní soud. Na základě této revize jsme jako vláda změnili své rozhodnutí, a Vrchní soud změnil svůj názor na to, zda pokračovat v super soudním příkazu, a to bylo dnes zveřejněno, což nám umožňuje zveřejnit tuto informaci a podat zprávu parlamentu, kam patří. O otázkách, jako je tato, se mělo vždy diskutovat, ale chápu obtížná rozhodnutí, která musela učinit předchozí vláda. Nebyly žádné dobré možnosti. V tomto případě však myslím, že jednali v dobré víře. My jednáme v dobré víře, když toto rozhodnutí přezkoumáváme.

Moderátorka: Kolik podle vás bude stát tato opravdu závažná chyba, jak ji dnes popsal ministr obrany?

Luke Pollard: Bude to stát značnou částku, protože na podporu osob, které byly kvůli porušení ochrany osobních údajů přemístěny do Spojeného království, již bylo vynaloženo 400 milionů liber, a pravděpodobně bude třeba vynaložit přibližně stejnou částku, aby byly splněny všechny závazky, protože ti, kteří od britské vlády obdrželi výzvu k přemístění, by měli dostat to, co jim bylo slíbeno. Celkové náklady budou činit asi 850 milionů, což je značná částka. To je jeden z důvodů, proč jako nová vláda, která čelí takovým veřejným výdajům, které nebyly řádně prověřeny parlamentem, o nichž média nemohla informovat a veřejnost o nich nevěděla, jsme se cítili velmi nepříjemně. Proto jsme zahájili proces přezkumu, aby o tom mohla být informována veřejnost.

Moderátorka: Promiňte, že vás přerušuji. Nemáme moc času, ale tato částka zahrnuje asi 7000 lidí, kteří by se na tento seznam původně nedostali a nemohli by přijet do Spojeného království, kdyby jejich údaje nebyly prozrazeny. Je to tak, že?

Luke Pollard: Ano, správně. Existuje tedy afghánská reakční trasa, tajná trasa, která po svém dokončení přivede do Velké Británie asi 6900 osob, které byly přesídleny kvůli závažnému porušení ze strany minulé vlády v roce 2022, což bude stát celkem 850 milionů. Tento program má za cíl splnit a dodržet naše závazky vůči Afgháncům, kteří sloužili po boku našich sil, a to přesídlením všech osob ze všech programů do konce funkčního období tohoto parlamentu v roce 2029.

Moderátorka: Nyní se ke mně ve studiu připojuje labouristická radní Peymana Assadová, která se narodila v Afghánistánu. Mohu se vás nejprve zeptat, slyšela jste pana náměstka říkat, že se změnilo posouzení rizik. Proto zrušili soudní super příkaz, protože nevěří, že riziko přetrvává. Co na to říkáte?

Peymana Assad: Myslím, že zde je ve skutečnosti mezera v porozumění. Vím, že pan náměstek řekl, že se na tuto otázku dotazovali a konzultovali s odborníky, ale západní média příliš neinformují o tom, že Afghánci, kteří sloužili v britské misi v Afghánistánu, konkrétně ti, kteří byli členy afghánských národních obranných a bezpečnostních sil, včetně žen, byli zabiti a mučeni Talibánem v odvetných akcích. To se děje už čtyři roky a jen proto, že o tom západní média široce neinformují, neznamená, že riziko pominulo. Víte, lidé, kteří se včera, před třemi nebo čtyřmi lety postavili proti Talibánu, jsou proti němu i dnes a jejich životy jsou stále ohroženy.

Moderátorka: Ministr obrany dnes citoval zprávu, která dospěla k závěru, že získání dat Talibánem pravděpodobně podstatně nezmění stávající ohrožení jednotlivců. Vy to neakceptujete.

Peymana Assad: S touto částí zprávy opravdu nesouhlasím. Celou zprávu jsem zatím nečetla. Mohu se opírat pouze o to, co dnes řekl ministr obrany v Dolní sněmovně. Mohu říci, že jeho omluva je upřímná. Vítám jeho prohlášení a jeho závazek dodržet slib daný 600 osobám, které se v rámci tohoto tajného programu dohodly na příchodu do Spojeného království, protože si myslím, že to ohrožuje důvěru mezi britskými silami, které sloužily v Afghánistánu, a Afghánci, kteří sloužili v rámci mise Spojeného království v Afghánistánu. Mám na mysli britské síly, které sloužily v Afghánistánu, a Afghánce, kteří sloužili v britské misi v Afghánistánu. Ale velmi nesouhlasím a myslím si, že v této zprávě je zde mezera v porozumění současné situaci v Afghánistánu a hrozbě, které čelí Afghánci, a to nejen ti, kteří se dnes staví proti Talibánu, ale jak jsem řekl, lidé, kteří se stavěli proti Talibánu před 20 lety, se proti němu staví i dnes a jejich životy jsou i dnes v ohrožení. Musíme si uvědomit, že Talibán sociálně přetváří Afghánistán v extremistickou základnu, která je v rozporu s hodnotami demokracie, práv žen a všemi hodnotami, které jsou nám zde ve Spojeném království drahé.

Moderátorka: Máte kontakt s mnoha lidmi, kteří jsou stále v Afghánistánu, a mnozí z nich jsou možná na tomto seznamu. Co dnes od nich slyšíte?

Peymana Assad: Myslím, že panuje pocit velké zrady, že se jedná o další sůl do ran Afghánců, kteří se cítí zrazeni jako národ svými spojenci obecně, nejen Spojeným královstvím, ale i Spojenými státy. Musím však říci, že na tom seznamu bylo 18 000 lidí. A někteří z nich již byli Talibánem zabiti. Je zcela jasné, že se jednalo o odvetné útoky proti nim. Nevíme, zda je to kvůli tomuto konkrétnímu úniku dat, nebo kvůli informacím, které Talibán měl k dispozici již dříve. Pokud vím, Talibán infiltroval afghánská ministerstva před převzetím Kábulu v srpnu 2021. To však vystavuje mnoho lidí nebezpečí, protože nyní má Talibán přístup k jejich informacím a víme, že Talibán využívá obtěžování členů širší rodiny jako způsob, jak se dostat k osobám, které sloužily v Afghánistánu v rámci NATO.

Moderátorka: Chtěla bych se vás zeptat, co si myslíte o celkovém postoji britské vlády k této věci? Na jedné straně říká, že věří, že riziko již není podstatné, a zároveň dnes vysílá zprávu lidem v Afghánistánu, kteří byli na tomto seznamu. Říká jim, aby byli ostražití a nepřijímali telefonáty od neznámých osob. To zrovna nezní, jako by vláda byla přesvědčena, že nehrozí žádné nebezpečí, že?

Peymana Assad: Myslím, že je neuvěřitelně srdcervoucí a tragické, že ti, kteří byli na tomto seznamu, nebyli okamžitě informováni o úniku dat, a proto nemohli podniknout všechny nezbytné kroky k zajištění své bezpečnosti, a že se tato informace k nim dostala tak pozdě. Ale také si myslím, že vaši diváci by měli vědět, že kdokoli, jakýkoli Afghánec, který se uchází o jakýkoli program pro příchod do Spojeného království, musí projít přísnými bezpečnostními kontrolami. Musí prokázat prostřednictvím dokumentů, fotografií a osobních prohlášení těch, s nimiž sloužili, že mají právo sem přijet. Musí prokázat prostřednictvím dokumentů, fotografií a osobních prohlášení těch, s nimiž sloužili, že mají právo sem přijet. Proto si myslím, že je trochu nespravedlivé říkat, že sem prostě přijeli kvůli úniku dat. Myslím, že to je určitě jeden z faktorů. Ale jak řekl ministr obrany ve svém dnešním prohlášení, všichni jsou před příjezdem do Spojeného království podrobeni bezpečnostní kontrole na nejvyšší úrovni.

