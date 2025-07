Rusko před vypršením poslední strategické smlouvy s USA spěšně rozšiřuje základny jaderných zbraní

16. 7. 2025

Během let války na Ukrajině, doprovázené opakovanými jadernými hrozbami Moskvy vůči západním zemím, byla podle satelitních snímků analyzovaných Business Insiderem zaznamenána významná výstavba nejméně na pěti z nich. Za šest měsíců vyprší platnost poslední smlouvy mezi Ruskem a Spojenými státy omezující jaderné zbraně a nové závody ve zbrojení jsou v této oblasti nevyhnutelné, varují odborníci.

Satelitní snímky pořízené v květnu a červnu americkými Planet Labs ukazují rozsáhlou výstavbu v tajných zařízeních spojených s ruskými jadernými silami. Jsou vidět nové stavby, silnice, krytá strážní stanoviště pro kontrolu přijíždějících zásilek (zřejmě za účelem jeho ukrytí před satelity), tunely a vchody do podzemních místností. Čtyři z těchto základen, včetně jedné v Bělorusku, se nacházejí na západě, to znamená, že mohou být použity k úderům na evropské země, jedna je poblíž Aljašky, na základně Tichomořské flotily.

Probíhající práce má dva hlavní cíle, komentuje Hans Christensen, ředitel Nuclear Information Project ve Federaci amerických vědců: "Jeden je interní, související s tím, co se dělá s určitou mírou pravidelnosti, s modernizací zařízení. Druhý je zaměřen na jiné jaderné státy nebo hlavní vojenské mocnosti." Někteří odborníci dotazovaní BI se také domnívají, že vzhledem k tomu, že ruské pozemní a letecké síly utrpěly během války na Ukrajině obrovské ztráty, mohou se snažit znovu získat svou moc tím, že se spoléhají na staré sovětské přístupy, jako je masová mobilizace a jaderné zbraně.

Dvě základny, kde se provádí aktivní práce, se zdají být určeny pro taktické jaderné zbraně: Osipoviči v Bělorusku a základna poblíž Kaliningradu. Mají trojitý plot, typický pro ruská jaderná zařízení, která jsou obvykle postavena podle standardního schváleného plánu. Rakety Iskander, na které lze instalovat konvenční i jaderné hlavice, převezené Ruskem v roce 2022 jsou přitom umístěny v Osipovičích. Takové rakety mohou zasáhnout cíle v pobaltských zemích, na Ukrajině a v Polsku.

Během posledních tří let prošlo území přidělené pro Iskander tím, co Christensen označil za "velkou a rychlou expanzi". Nejméně dvě další garáže s vysokou ostrahou mají stopy pneumatik od čtyřicetitunových odpalovacích zařízení; to znamená, že objekty jsou v aktivním stavu.

Ačkoli byla základna postavena za účelem skladování jaderných zbraní, je nepravděpodobné, že by tam nyní byly, domnívají se analytici. Je pravděpodobnější, že hlavice jsou uloženy v Rusku, s největší pravděpodobností v Brjansku, ale "pokud to bude nutné, budou doručeny do Osipovičů," říká Pavel Podvig, vedoucí výzkumný pracovník Institutu OSN pro výzkum odzbrojení.

Zdá se, že za tímto účelem se nyní pokládá silnice vedoucí k plošině postavené na základě. Bude to odbočka z nedaleké železnice, věří Christensen:

"To je naprosto nezbytný prvek ruské jaderné infrastruktury. Pokud sem budou potřebovat dopravit jaderné hlavice, s největší pravděpodobností nebudou dopraveny letadlem, ale po železnici."

Další expanze probíhá v Gadžijevu, základně Severní flotily, která zahrnuje strategické ponorky. Od září 2022 zde vyrostlo šest nových budov. "Je zřejmé, že skladovací zařízení pro [jaderné] rakety se hodně rozšiřuje," říká Podvig.

Na základně na Kamčatce snímky ze září 2022 ukázaly zahájení výstavby dvou budov, kde by podle odborníků měly být umístěny hlavice. Nyní byla stavba dokončena a objevil se trojitý plot charakteristický pro jaderná zařízení.

Významné práce probíhají na ostrově Severnyj v souostroví Nová země. Existovalo sovětské testovací místo pro jaderné zbraně. Nyní, podle Christensena, "jsou tam návrhy hlavic certifikovány, ale nemusíte kvůli tomu provádět bojový test jaderné nálože". Pokud je však takový test vyžadován, pak podle něj bude proveden na Nové Zemi. Ve stejnou dobu se na základně objevil nejméně jeden nový tunel a čtyři budovy.

Zvýšenou aktivitu zaznamenal již v roce 2023 Jeffrey Lewis, programový ředitel Centra Jamese Martina pro studium nešíření jaderných zbraní na Middlebury Institute of International Studies ve Spojených státech.

Období snižování počtu jaderných zbraní po studené válce se chýlí ke konci: je patrný trend směrem k nárůstu arzenálů, eskalaci jaderné rétoriky a odmítání dohod o kontrole tohoto typu zbraní, uvedli před měsícem experti ze Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI).

Přestože zásoby bojeschopných hlavic Ruska a Spojených států, které tvoří asi 90 % všech jaderných zbraní, zůstaly v roce 2024 relativně stabilní, obě země realizují rozsáhlé modernizační programy, které by mohly zvýšit velikost a rozmanitost jejich arzenálů. Zároveň v únoru 2026 vyprší platnost poslední dvoustranné smlouvy o opatřeních ke snížení a omezení strategických útočných zbraní START-3.

Neexistují žádné náznaky, že by strany chtěly tuto smlouvu prodloužit nebo nahradit, a to hrozí urychlením závodů v jaderném zbrojení mezi Ruskem a Spojenými státy, uvedl SIPRI.

