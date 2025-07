Trump vyjednal dohodu se spojenci z NATO o vyzbrojení Ukrajiny a varuje Rusko před přísnými sankcemi

15. 7. 2025

Americký prezident prohlásil, že Kyjevu dodá vojenské vybavení v hodnotě miliard dolarů, které zaplatí evropští spojenci



Donald Trump uvedl, že uzavřel dohodu se spojenci z NATO, která povede k rozsáhlým dodávkám zbraní na Ukrajinu, včetně raket Patriot, a varoval Rusko, že pokud Moskva do 50 dnů neuzavře mír, bude čelit přísným sankcím.



Po schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem Trump uvedl, že se dohodli na „velmi významné dohodě“, v rámci které „bude z USA zakoupeno vojenské vybavení v hodnotě miliard dolarů, které poputuje do NATO... A to bude rychle distribuováno na bojiště“.



„Je to všechno: jsou to Patrioty. Jsou to všechny. Je to kompletní výbava včetně baterií,“ řekl Trump.



Neuvedl žádné další podrobnosti, ale jasně řekl, že zbraně budou zcela hrazeny evropskými spojenci Washingtonu a že první dodávky raket budou „během několika dní“ z evropských zásob, s tím, že budou doplněny dodávkami z USA.



Při obědě s náboženskými vůdci v Bílém domě později téhož dne Trump řekl, že dohoda je „plně schválena, plně uzavřena“.



„Pošleme jim spoustu zbraní všeho druhu a oni je okamžitě dodají... a zaplatí za ně,“ řekl.



Při setkání s Trumpem Rutte uvedl, že značný počet spojenců NATO – včetně Německa, Finska, Dánska, Švédska, Norska, Nizozemska a Kanady – je připraven v rámci dohody Ukrajinu vyzbrojit.



„Všichni se chtějí zapojit. A to je jen první vlna. Budou další,“ řekl.



Německý kancléř Friedrich Merz minulý týden uvedl, že Berlín je připraven zakoupit další systémy Patriot.



Trump tvrdil, že existuje jedna země, kterou nejmenoval, ale která má „17 systémů Patriot připravených k odeslání“. Pondělní dohoda by zahrnovala tyto zásoby, nebo „velkou část z 17“, uvedl.



Taková dodávka zbraní by znamenala významné posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Kyjev má v současné době podle odhadů pouze šest baterií Patriot, a to v době, kdy je vystaven častým a intenzivním útokům ruských dronů a raket.



Zároveň Trump vyjádřil rostoucí frustraci vůči Vladimíru Putinovi, kterého obvinil, že budí dojem, že usiluje o mír, zatímco zesiluje útoky na ukrajinská města. Dal ruskému prezidentovi novou lhůtu 50 dnů na ukončení bojů, jinak budou na ruské zboží uvalena 100% cla a, co je ještě důležitější, rozsáhlá „sekundární cla“, což naznačuje, že obchodní sankce budou uvaleny na země, které budou i nadále platit za ruskou ropu a další komodity.



„Sekundární cla jsou velmi, velmi silná,“ řekl prezident.



Toto oznámení znamenalo pro americkou administrativu dramatickou změnu, a to jak co do obsahu, tak co do tónu.



V pondělí Trump pronesl dosud nejobdivnější slova na adresu Ukrajiny a jejích evropských spojenců, přičemž po jeho boku stál Rutte a na druhé straně americký viceprezident JD Vance, největší skeptik administrativy ohledně zapojení USA v Evropě.



„Bojovali s obrovskou odvahou a pokračují v boji s obrovskou odvahou,“ řekl Trump o Ukrajincích.



„Evropa má pro tuto válku velkého ducha,“ řekl a naznačil, že ho překvapila míra odhodlání, kterou evropští spojenci projevili na summitu NATO v Haagu minulý měsíc. „Úroveň jejich týmového ducha je úžasná,“ řekl. „Opravdu zastávají názor, že je to velmi, velmi důležité.



„Mít silnou Evropu je velmi dobrá věc. Je to velmi dobrá věc. Takže mi to nevadí,“ řekl.



Trump popsal své prohlubující se rozčarování z Putina a naznačil, že jeho manželka Melania mohla sehrát roli v poukázání na dvojí tvář ruského vůdce při jednáních o mírové dohodě.



„Moje rozhovory s ním jsou vždy velmi příjemné. Říkám: Není to velmi milý rozhovor? A pak v noci letí rakety,“ řekl Trump. „Jdu domů a řeknu první dámě: Dnes jsem mluvil s Vladimirem. Měli jsme skvělý rozhovor. Ona řekla: Vážně? Právě zasáhli další město.“



Ukrajinští regionální představitelé oznámili, že při ruských bombardováních za posledních 24 hodin zahynulo nejméně šest civilistů a 30 jich bylo zraněno. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Moskva zaútočila 136 drony a čtyřmi raketami S-300 nebo S-400.



„Podívejte, nechci říkat, že je to vrah, ale je to tvrdý chlap. To se za ta léta prokázalo. Oklamal spoustu lidí,“ řekl Trump a vyjmenoval své předchůdce v Bílém domě.



„Mě neoklamal. Ale co říkám, je, že v určitém okamžiku už slova nestačí. Musí následovat činy,“ řekl.



Ruští představitelé a blogeři podporující válku v pondělí Trumpovo prohlášení vesměs ignorovali a označili ho za méně významné, než se očekávalo.



Konstantin Kosačev, vysoký ruský zákonodárce, napsal na Telegramu, že se jedná o „prázdné řeči“.



V Kyjevě, kde panují dlouhodobé a hluboké obavy z Trumpových záměrů, bylo oznámení obecně přivítáno. Andrii Kovalenko, člen ukrajinské rady pro národní bezpečnost a obranu, zveřejnil jednoslovnou reakci: „Super.“



Stále však panovala skepse, zda i slib nových zbraní pro Ukrajinu v kombinaci s hrozbou obchodních sankcí bude stačit k zastavení ruské ofenzívy.





Ukrajinský novinář a bloger Ilja Ponomarenko napsal: „Kolik ukrajinských životů mohlo být zachráněno, kdyby Trump od samého začátku naslouchal moudrým a upřímným lidem, kteří mu radili, aby Ukrajině pomohl, místo aby věřil lstivým lžím toho kanibala Putina po telefonu?“





