Flagrantní porušení mezinárodního práva: Izraelský útok zabil nejméně 10 dětí čekajících na lékařské ošetření v Gaze

11. 7. 2025

„Viděl jsem matku, jak objímá své dítě na zemi, oba nehybní – byli na místě mrtví.“

Mezi nejméně 15 zabitými v útoku, který podle nevládní organizace představuje „flagrantní porušení mezinárodního humanitárního práva“, jsou i děti

Nejméně 15 lidí, včetně 10 dětí, bylo zabito při izraelském útoku, když čekali před zdravotním střediskem v centru Gazy, uprostřed zesilujících izraelských útoků, které si v pásmu vyžádaly 82 životů.



Zintenzivnění izraelských bombardování přišlo v době, kdy vyjednavači uvedli, že dohoda o příměří v Gaze je na dohled, ale dosud nebyla dosažena.



Úder ve čtvrtek ráno zasáhl rodiny čekající na výživové doplňky a lékařskou péči před zdravotnickým střediskem v Deir al-Balah, uvedly lékařské zdroje. Organizace Project Hope, která zařízení provozuje, uvedla, že provoz kliniky byl do odvolání pozastaven.

Izraelská armáda uvedla, že jejím cílem byl terorista z Hamásu, který se podílel na útoku ze 7. října 2023, ale „lituje jakékoli újmy způsobené nevinným osobám“ a incident je předmětem vyšetřování.





„Co jsme udělali špatně? Co udělaly děti?“ zeptal se 35letý Mohammed Abu Ouda, který čekal na zásoby, když došlo k útoku. „Viděl jsem matku, jak objímá své dítě na zemi, oba nehybní – byli na místě mrtví.“



Podle palestinského ministerstva zdravotnictví izraelské útoky a střelba zabily v uplynulých 24 hodinách v pásmu Gazy nejméně 67 dalších lidí, včetně 15 lidí při pěti samostatných útocích v Gaze.



Ve středu Hamás souhlasil s propuštěním 10 rukojmích výměnou za příměří a americký prezident Donald Trump vyjádřil optimismus ohledně dohody o příměří s tím, že je „velmi velká šance“, že dohoda bude uzavřena tento nebo příští týden.



Katar, který pomáhá zprostředkovat nepřímé rozhovory o příměří, varoval, že dohoda může trvat déle, protože stále existují klíčové překážky. Izrael požaduje, aby po příměří mohlo obnovit vojenské operace v Gaze, zatímco Hamás chce záruky, že Izrael boje neobnoví.



Ve čtvrtek odpoledne v Washingtonu izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že pokud se obě strany dohodnou na americkém plánu 60denního příměří, Izrael zahájí jednání o trvalém příměří. Zopakoval podmínky Izraele pro ukončení války, včetně odzbrojení Hamásu a ukončení jeho vlády v Gaze.



Předchozí příměří bylo porušeno v březnu poté, co Izrael rozhodl obnovit boje namísto přechodu do druhé fáze dohody, která mohla vést k trvalému ukončení konfliktu. Izrael požaduje úplné odzbrojení Hamásu a jeho odchod z Gazy, což militantní skupina odmítá.



Obyvatelé ve čtvrtek informovali o izraelských tancích a buldozerech postupujících směrem k táborům pro vysídlené osoby jihozápadně od Khan Younis, kde izraelští vojáci zahájili palbu a házeli slzný plyn do táborů. Lidé začali z oblasti prchat a v spalujícím horku s sebou odnášeli matrace a vše, co mohli.



Násirova nemocnice v Khan Younis, jedna z posledních fungujících nemocnic v jižní Gaze, hlásila za posledních 24 hodin velký příliv zraněných. Fotografie zaslaná členem zdravotnického personálu ukázala izraelské tanky rozmístěné na okraji stanových táborů obklopujících nemocnici.



Zaměstnanec zaslal video, na kterém je kus zkrouceného šrapnelu, který vletěl do okna jednotky intenzivní péče při nedalekém útoku a podle jeho slov byl stále horký na dotek.



V úterý Hamás zabil pět izraelských vojáků, což je vzácný smrtelný incident, poté, co na ně militanti zaútočili výbušninami v severní Gaze.



Válka v Gaze začala poté, co militanti vedeni Hamasem zabili 7. října 2023 více než 1 200 lidí, což vyvolalo odvetné izraelské letecké údery. Izraelské vojenské operace zabily v Gaze více než 57 000 lidí a vyvolaly podmínky podobné hladomoru, protože země omezuje humanitární pomoc do tohoto území.



Více než 500 Palestinců bylo zastřeleno izraelskými silami při pokusu o přístup k místům distribuce potravin provozovaným logistickou skupinou Gaza Humanitarian Foundation (GHF) podporovanou USA a Izraelem. Izrael podpořil GHF poté, co obvinil Hamás z krádeže pomoci v rámci systému OSN, což je podle humanitárních pracovníků málo podložené.



Humanitární organizace GHF odsoudily s tím, že by se mohla podílet na válečných zločinech a porušovat základní principy humanitární pomoci. GHF uvedla, že poskytla více než 69 milionů jídel a že jiné organizace „bezmocně přihlížejí, jak je jejich pomoc rabována“.





Nejméně tři lidé byli zabiti izraelskou střelbou při pokusu dostat se do distribučního centra v Rafahu, sdělil agentuře AFP představitel civilní obrany.



