Americké univerzity jsou likvidovány. Akademici opouštějí USA a hledají „vědecký azyl“ ve Francii

5. 7. 2025

Proč nenabídla Česká republika pronásledovaným akademickým výzkumníkům a univerzitním profesorům v USA rozsáhlý a dobře financovaný program emigrace do Česka? Mělo by to pro republiku přece obrovský a dlouhodobý prospěch!



Téměř 300 výzkumníků se ucházelo o místo na univerzitě v Aix-Marseille poté, co Trump zahájil útok na akademickou sféru



Bylo to v březnu v letadle směřujícím do USA, když Brian Sandberg přemýšlel, zda ho zastaví americká bezpečnostní kontrola, a americký historik si uvědomil, že nastal čas opustit svou vlast.



Měsíce sledoval, jak administrativa Donalda Trumpa rozpoutala mnohostranný útok na akademickou sféru – škrtala finance, zaměřila se na zahraniční studenty a některé obory a dokonce i klíčová slova prohlásila za zakázaná. Když se jeho letadlo blížilo k USA, měl Sandberg pocit, že bitva dorazila až k němu, protože se obával, že bude čelit odvetným opatřením za komentáře, které během svých cest do Francie pronesl francouzským médiím o budoucnosti výzkumu v USA.





„Donutí vás to zamyslet se nad tím, jaké je vaše postavení jako výzkumníka a nad principem akademické svobody,“ řekl. „Věci se opravdu změnily... Celý systém výzkumu a vysokoškolského vzdělávání ve Spojených státech je skutečně pod útokem.“



Brzy poté se stal jedním z téměř 300 výzkumníků, kteří se přihlásili na průkopnickou nabídku francouzské univerzity „vědeckého azylu“. Program, který zahájila univerzita v Aix-Marseille, byl jedním z prvních v Evropě, který nabídl útočiště výzkumným pracovníkům postiženým represemi vůči akademické sféře v USA a slíbil tříleté financování pro asi 20 výzkumných pracovníků.





Minulý týden bylo oznámeno, že Sandberg je jedním z 39 výzkumných pracovníků, kteří postoupili do užšího výběru pro tento program. „Americký systém je v současné době ničen,“ řekl 80 novinářům, kteří se přišli setkat s kandidáty. „Myslím, že mnoho lidí ve Spojených státech i tady v Evropě nechápe, do jaké míry je terčem útoku celé vysokoškolské vzdělávání.“





Jeho žena byla také vybrána do užšího výběru pro stejný program v jižní Francii, což znamenalo, že se manželé ocitli na pokraji toho, že budou muset opustit život a kariéru, které si v USA budovali desítky let. „Mám velmi smíšené pocity,“ řekl. „Jsem velmi vděčný, že dostaneme tuto příležitost, ale zároveň je mi velmi líto, že ji potřebuji.“





Jak se začaly objevovat zprávy o zmrazení financování, škrtech a výkonných nařízeních zaměřených na instituce na druhé straně Atlantiku, instituce po celé Evropě se daly do pohybu a oznámily plány na přilákání akademických pracovníků z USA.Na univerzitu Aix-Marseille přišly stovky přihlášek od výzkumníků spojených s institucemi jako Johns Hopkins University, NASA, Columbia, Yale a Stanford. Tři měsíce po spuštění programu s názvem Safe Place for Science (Bezpečné místo pro vědu) univerzita oznámila, že obdržela více než 500 dotazů.Podle rektora univerzity Érica Bertona to byl náznak „historického“ momentu, před kterým svět stojí. „Před více než 80 lety, když byla Francie okupována a utlačována, Amerika přijala exilové vědce, nabídla jim pomocnou ruku a umožnila jim zachovat vědu při životě,“ řekl. „A nyní, v smutném obratu dějin, někteří američtí vědci přijeli do Francie hledat prostor pro svobodu, myšlení a výzkum.“Minulý týden univerzita otevřela své brány a umožnila novinářům setkat se s několika Američany, kteří byli v posledním kole výběrového řízení do programu. Vzhledem k tomu, že se odehrávají významné spory mezi univerzitami, jako je Harvard, a Bílým domem, všichni požádali, aby jejich instituce nebyly jmenovány, protože se obávají, že by jejich zaměstnavatelé mohli čelit odvetným opatřením.Někteří odmítli hovořit s médii, zatímco jiní požádali, aby nebyla uvedena jejich celá jména, což naznačuje, jaké obavy vyvolávají kroky Trumpovy administrativy mezi akademiky. „Obáváme se, že jsme již byli svědky zadržování vědců na hranicích. Jistě, nejsou to občané USA, ale teď dokonce říkají, že pokud se vyjádříte proti vládě, deportují vás,“ řekla biologická antropoložka, která si přála být identifikována pouze jako Lisa. „A tak v tuto chvíli nechci, aby proti mně něco bylo, dokud se sem oficiálně nepřestěhuji s rodinou.“Společně vědci vykreslili obraz profese, která se ocitla v nejistotě, protože americká vláda drasticky omezuje výdaje na výzkumné granty a ruší federální instituce, které spravují a rozdělují finanční prostředky. Několik měsíců po začátku druhého funkčního období prezidenta Trumpa se politika stále více prolíná do akademické sféry, protože vláda se snaží vymýtit vše, co považuje za „wokeismus“ z vysokoškolského prostředí.„Cenzura je teď velmi silná, je to šílené,“ řekla evoluční bioložka Carol Lee a ukázala na seznam termínů, které jsou nyní v žádostech o výzkumné granty zakázány. „Je spousta slov, která nesmíme používat. Nesmíme používat slova jako diverzita, ženy, LGBTQ.“Zatímco rychlé tempo změn vyvolalo u mnoha lidí nervozitu z toho, co může přijít, mnozí nechtěli nic riskovat. „Lidé se stěhují, to je jisté,“ řekla Lee. „Mnoho špičkových lidí se již přestěhovalo do Číny. A Čína jim rozprostírá červený koberec. Pokud lidé dostanou nabídku z Kanady, stěhují se do Kanady.“Pro biologickou antropoložku Lisu začala pomalu docházet realita, že bude muset opustit svůj život v USA a přestěhovat se s manželem, který je učitelem, a dvěma dětmi přes Atlantik. „Je to vzrušující, ale také nervy drásající,“ řekla.Věděla, že musí odejít, když bylo jasné, že Trump vyhrál druhé volební období. O několik měsíců později našla potenciální cestu, jak toho dosáhnout, ale stále se snaží pochopit, co všechno účast v programu univerzity Aix-Marseille obnáší.„Je to velký pokles platu,“ řekla. „Moje děti jsou nadšené. Manžel se bojí, že nenajde práci. To je i moje obava, protože si nemyslím, že ze svého platu budu schopná uživit čtyři lidi.“Ale ona i několik dalších uchazečů na užším seznamu se domnívali, že nemají moc jiných možností. „Pro vědce je to velmi demotivující doba,“ řekl James, klimatický výzkumník, který si nepřál uvést celé jméno. „Mám pocit, že v Americe vždy existovala určitá antiintelektuální tendence, která je momentálně velmi silná. Vědcům nedůvěřuje relativně malá část společnosti, ale bohužel se jedná o velmi vlivnou skupinu.“