Česká zbrojovka STV Group dodávající balistické pláty pro Izrael podporuje karlovarský filmový festival

5. 7. 2025

čas čtení 1 minuta

měl bych do KVIFF binga přidat políčko "jedním ze sponzorů je společnost vyrábějící zbraně, munici a trhaviny" (a balistické pláty pro izraelskou armádu - což dodává zajímavý kontext těm několika filmům z programu, které vyprávějí o životě a umírání v Palestině) pic.twitter.com/8aTHv9KVss — Martin Šrajer (@Tae_suk) July 5, 2025

Zbrojařská společnost STV Group brzy dodá do Izraele 3000 plátů do balistických vest. Česká ministerstva již udělila licenci na jejich vývoz. Po návštěvě výrobního podniku firmy v Poličce to novinářům řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). České ministerstvo obrany o tuto pomoc požádala izraelská vládní agentura SIBAT. Podle ministryně to nemusí být poslední česká pomoc Izraeli. Další možností by podle ní bylo vyslání vojenské polní nemocnice.

Firmy, které podporují karlovarský filmový festival:





