Rusko odpálilo na Ukrajinu stovky dronů jen několik hodin po telefonátu Putina s Trumpem

4. 7. 2025

Celonoční útok na Kyjev si vyžádal nejméně 23 zraněných, poškodil železniční infrastrukturu a zapálil budovy a automobily po celém městě



Elysée krátce po půlnoci oznámila, že Emmanuel Macron hovořil ve čtvrtek pozdě večer s Donaldem Trumpem. Zdroj z Elysée uvedl, že diskutovali o Íránu, Ukrajině a aktuálních jednáních mezi EU a USA o clech.



Macron také ve čtvrtek hovořil se saúdskoarabským Mohammedem bin Salmánem o Íránu a Gaze.





Kyjev podle Ukrajiny zažil v noci největší počet dronů a raket použitých v jediném útoku



Ukrajinský zástupce letectva Jurij Ignat uvedl, že noční útok na Kyjev byl největším počtem ruských dronů a raket použitých v jediném útoku za více než tři roky invaze, informovala agentura AFP.



Rusko zvyšuje použití chemických zbraní na Ukrajině, varují německé a nizozemské zpravodajské služby

Německá federální zpravodajská služba BND právě zveřejnila společnou zprávu s nizozemskými zpravodajskými a vojenskými zpravodajskými službami, v níž obviňuje Rusko z porušování Úmluvy o chemických zbraních a zvyšování používání chemických zbraní na Ukrajině.



Německá federální zpravodajská služba BND právě zveřejnila společnou zprávu s nizozemskými zpravodajskými a vojenskými zpravodajskými službami, v níž obviňuje Rusko z porušování Úmluvy o chemických zbraních a zvyšování používání chemických zbraní na Ukrajině.



Nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans k zprávě uvedl:



„Tyto zbraně jsou používány systematicky a ve velkém měřítku. Je to nebezpečný trend. Je to naprosto nepřijatelné a opět dokazuje brutalitu agresora, kterému Ukrajina čelí.“



Dodal:



„Snížení prahové hodnoty pro použití tohoto typu zbraní představuje nebezpečí nejen pro Ukrajinu, ale i pro zbytek Evropy a celý svět.



To vyžaduje další sankce, izolaci Ruska a neochabující vojenskou podporu Ukrajiny.“



V poznámce se uvádí, že podle ukrajinských záznamů „Rusko od začátku rozsáhlé invaze v roce 2022 provedlo více než 9 000 útoků chemickými zbraněmi na ukrajinské jednotky“, přičemž nejméně tři úmrtí lze přímo připsat vystavení chemickým zbraním.





Rusko odpálilo přes noc 550 dronů a raket na Kyjev a další ukrajinská města, jen několik hodin po telefonickém rozhovoru mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem.





Celonoční útok na hlavní město zranil nejméně 23 lidí, poškodil železniční infrastrukturu a zapálil budovy a automobily po celém městě, uvedly ukrajinské úřady v komentářích zveřejněných agenturou Reuters.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že výbuchy byly zaznamenány v šesti z deseti městských částí.



Útok, který je nejnovějším z řady eskalujících ruských leteckých úderů v posledních týdnech, přišel jen několik hodin po posledním telefonátu mezi Trumpem a Putinem, během kterého se americký prezident údajně snažil prosadit příměří a mírová jednání.



Trump však novinářům řekl, že je „velmi zklamaný“ z rozhovoru s Putinem, a dodal: „Jen říkám, že si nemyslím, že chce přestat, a to je škoda.“



Dodal:



„Vůbec jsem s ním nedosáhl žádného pokroku.“





Trump by měl dnes později hovořit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.





Zdroj v angličtině ZDE

