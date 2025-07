Moderátor CBS živě protestuje proti ústupkům firmy Trumpovi

„Společnost Paramount Global, mateřská společnost CBS News, dnes urovnala spor s prezidentem Trumpem,“ řekl Dickerson na začátku segmentu.





"Novináři o sobě neradi podávají zprávy. Někdy je to falešná pokora. Většinou je to praktické omezení. Reportéři se snaží najít řád v chaosu. Raději vysvětlujeme příčinu bombového útoku, záměr zákona, zázrak nového objevu. Předběžné uspořádání chaosu pomáhá divákům pochopit jejich svět. Říkají nám to na letištích, v restauracích, v kostele. diváci nám přinášejí své obavy, své otázky, svůj pohled na věc v dobré víře. Připomíná nám, že jsme správci tohoto zájmu. Je to milost přijímat důvěru druhého, ale také mít poslání, které utváří vaši práci, misi, což může znít velkolepě. To všechno nejsme. Veřejné osobnosti nás poučily, že chybná mise může způsobit více škody než hrubá síla," pokračoval.





„Jsme hrdí na svůj detektor nesmyslů, takže by měl fungovat i na nás, když nefunguje. V sázce je skutečná ztráta důvěry veřejnosti, šíření dezinformací. Návštěvník našich redakcí by se mohl divit, proč tak dlouho debatujeme o jediném slově, proč trvá hodiny odpovědět na jednoduchou otázku, o čem je tato zpráva? Proč se ozve výkřik frustrace, když se nějaký detail liší o centimetr? Tak vypadá práce, která je hluboce procítěná, kdy se obavy publika stávají našimi, předávanými od subjektů našich příběhů, přes korespondenci, producenty, redaktory, ověřovatele faktů a autory.





Překážek, které brání správnému postupu, je mnoho. Vyrovnání Paramount představuje novou překážku. Lze hnát moc k odpovědnosti poté, co jí zaplatíte miliony? Může vám publikum důvěřovat, když si myslí, že jste tuto důvěru prodali? O tom rozhodnou diváci. Naším úkolem je ukázat, že ctíme to, čeho jsme svědky jménem lidí Byli jsme svědky toho, že první hrdinové sítě vyběhli na střechy během bombardování Londýna. Ti současní v sobě nesou stejný instinkt."





Tento duch však vystihuje i další příběh z počátků CBS. Mladá zpravodajka připravovala reportáž, když začalo pršet. Záběry, které už natočili, byly v pořádku. Všichni mohli jít prostě dovnitř, ale ona vytrvala v dešti a znovu a znovu obracela poznámky v ruce, až se z toho stala kaše. Pracovala na tom, aby to bylo správně. Tohle nebyl Londýn pod palbou. Byla to jen obyčejná zpráva, o to šlo. Déšť tedy zesílil, ale my u toho zůstaneme. Doufáme, že vy také. Uvidíme se zítra", dokončil.



Dickerson nemluvil jako mediální manažer nebo firemní právník. Mluvil jako novinář - a to jeden z nejpromyšlenějších. Jeho slova se vyhýbala defenzivnosti. Místo toho čelil jádru problému: „Může vám publikum důvěřovat, když má pocit, že jste tu důvěru prodali?“ Byla to správná otázka. A to, že ji pronesl na obrazovce k milionům diváků, má váhu.



Žijeme v institucionálním vakuu - ve společnosti, kde mnoho lidí nevěří, že instituce jednají s integritou nebo v jejich prospěch. Dlouhá léta patřila žurnalistika k privilegovaným institucím: protiváha moci, fórum pro rozumnou debatu, ochránce demokratických norem. Ale v posledních letech se sama dostala do konfliktu - rozervaná mezi komerčními tlaky a občanskými závazky.



Rozhodnutí Paramountu urovnat žalobu s Trumpem je z pohledu řízení rizik pochopitelné. Vést soudní bitvu s politickou osobností, která miluje veřejné konfrontace, by znamenalo měsíce titulků, právních výloh a nejistoty. A s ohledem na miliardovou fúzi zřejmě vedení firmy došlo k závěru, že to nestojí za to. Ale i když toto rozhodnutí mohlo posloužit krátkodobým strategickým zájmům, jeho dlouhodobá cena je zjevná. Paramount - a tedy i CBS - v podstatě vyplatil prezidenta v souvislosti s redakčním rozhodnutím. Bez ohledu na právní detaily to zanechává dojem, že mediální organizace lze dotlačit k ústupkům nebo alespoň k nákladným kompromisům, když je ve hře dostatečný tlak.



Dickerson se tomu snažil čelit připomenutím novinářské etiky - péče, se kterou editoři zvažují každé slovo, dlouhých hodin potřebných k ověření detailu. Odkázal na minulost CBS - slavné záběry reportérů vysílajících ze střech Londýna během Blitzkriegu. A pak přidal tišší obraz: mladou reportérku, která natáčí v dešti, její poznámky se rozpouštějí, ale ona pokračuje.



To je skutečná žurnalistika. Ne okázalá. Ne řízená sledovaností. Jen pomalá, svědomitá a někdy frustrující práce.



Ale právě tady leží napětí. Žurnalistika už není jen občanské poslání - je to průmysl, začleněný do složitých korporátních struktur. Lidé, kteří pracují v redakcích, často žijí podle jiných hodnot než ti, kteří těmto firmám vládnou. A tato disonance je čím dál víc viditelná a dál narušuje důvěru veřejnosti. Dickersonův monolog nebyl řešení. Bylo to morální gesto - prohlášení, že novináři stále cítí váhu důvěry veřejnosti, i když se struktury nad nimi hroutí.



Otázkou není, zda lze důvěru ve zpravodajství okamžitě obnovit. To nelze. Otázkou je, zda jsou lidé uvnitř těchto institucí - zejména ti s vlivem a morální autoritou - ochotni mluvit otevřeně, když je ta důvěra otřesena.



John Dickerson to udělal. Teď začíná to těžší.

Za prvé, právní kontext: Žaloba vycházela z tvrzení, že pořad 60 Minutes prý zkreslil Trumpova veřejná vyjádření ohledně legitimity voleb v roce 2020 a naznačil, že v roce 2024 nebude akceptovat jejich výsledek. Místo toho, aby Paramount vedl vleklý soudní spor, rozhodl se pro urovnání. A toto rozhodnutí přichází ve velmi citlivé chvíli - firma usiluje o souhlas Federální komunikační komise (FCC) s fúzí v hodnotě 8 miliard dolarů s mediální společností Skydance. V takové situaci je politická neutralita a regulatorní dobrá vůle zásadní.Za druhé, kulturní kontext: Americká žurnalistika zažívá období dlouhodobé eroze. Důvěra veřejnosti v média v posledním desetiletí výrazně poklesla. Podle nedávného průzkumu Gallupu vyjadřuje důvěru v „masová média“ jen 32 % Američanů - blízko historických minim. Důvody jsou složité: rostoucí politizace zpravodajství, kolaps lokálních novin, nástup algoritmy řízených informačních bublin a oprávněné vnímání, že tradiční média reprezentují především kulturní hodnoty elit z velkých měst.