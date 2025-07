Vystěhovalci z Ruska budují vesmírný program pro Spojené arabské emiráty

4. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Kosmické společnosti Aspire Space a LEAP 71 oznámily strategické partnerství s cílem vytvořit novou opakovaně použitelnou nosnou raketu schopnou vynést až 15 tun na nízkou oběžnou dráhu Země. První start, zaměřený na komerční orbitální stanice, bude stát více než 1 miliardu dolarů, uvedly společnosti.

Společnost Aspire Space se sídlem v Lucembursku je provozována účastníky raketových programů v postsovětském prostoru - Zenit, Sojuz a Sea Launch. Jejím zakladatelem je Stanislav Ruděnko z Petrohradu a technickým ředitelem je ruský inženýr Sergej Sopov, který dříve vedl S7 Space Transport Systems. Součástí týmu jsou také specialisté, kteří dříve pracovali v raketových a kosmických strukturách zemí bývalého SSSR.

Společnost Aspire Space přesouvá své hlavní aktivity do Spojených arabských emirátů, aby podpořila ambice země v nové vesmírné ekonomice. Společnost vyvíjí novou generaci dopravního systému: Velkou opakovaně použitelnou nosnou raketu a návratovou kosmickou loď, s následnou integrací do jediného dvoustupňového systému.

Partnerem pro vývoj je dubajský startup LEAP 71, který vznikl v roce 2023. Společnost vyvíjí leteckou technologii založenou na umělé inteligenci. V rámci dohody vybuduje LEAP 71 kompletní pohonný systém pro rakety Aspire s využitím vlastní digitální inženýrské platformy společnosti Noyron. LEAP 71 založili v roce 2023 Lin Keiser a Josephine Lissner, kteří mají bohaté zkušenosti se stavbou pohonných systémů.

Dříve se klíčoví členové týmu Aspire Space podíleli na ruském projektu Sea Launch, který od 90. let využívá plovoucí kosmodrom v Tichém oceánu. Komplex umožňoval odpalovat těžké rakety Zenit z rovníkové zóny, což poskytovalo energeticky účinné trajektorie. Po 36 startech (32 úspěšných) byl program v roce 2014 zmrazen. V roce 2016 projekt koupila skupina S7 v naději, že obnoví starty s použitím nové rakety sestavené z ruských komponentů. Výstavbu se však nepodařilo dokončit a přilákat investory.

Do roku 2020 bylo velitelské plavidlo Sea Launch Commander a startovací plošina odtaženy do Primorského kraje. Formálně byly projednávány plány na modernizaci komplexu za účasti Roskosmosu a Rosatomu, náklady byly odhadovány od 35 do 84 miliard rublů, ale nebyla učiněna žádná konkrétní rozhodnutí. Společnost S7 jednala o prodeji infrastruktury, ale k dohodě nedošlo. Na pozadí krize v letecké dopravě došlo k prudkému poklesu hlavního byznysu skupiny S7 a vesmírná divize zůstala bez financování. V červnu 2022 bylo ze společnosti S7 Space propuštěno více než 50 zaměstnanců – téměř polovina. Tak skončil jeden z nejambicióznějších soukromých vesmírných projektů v Rusku.

Zdroj v ruštině: ZDE

