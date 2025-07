Hamas prohlásil, že je připraven zahájit jednání o příměří v „pozitivním duchu“

4. 7. 2025

Skupina údajně požaduje silnější záruky trvalého ukončení války, zatímco Netanjahu se připravuje na setkání s Trumpem v USA

Hamas v pátek prohlásil, že reagoval „v pozitivním duchu“ na návrh příměří v Gaze zprostředkovaný USA a je připraven zahájit jednání o provedení dohody, která počítá s propuštěním rukojmích a jednáním o ukončení konfliktu.



Americký prezident Donald Trump dříve oznámil „konečný návrh“ na 60denní příměří v téměř 21 měsíců trvající válce mezi Izraelem a Hamásem a uvedl, že očekává odpověď od obou stran v nejbližších hodinách.



Vůdci Hamásu jsou blízko přijetí navrhované dohody o příměří v Gaze, ale požadují silnější záruky, že jakékoli zastavení nepřátelských akcí povede k trvalému ukončení 20měsíční války.



Militantní islamistická skupina se v posledních měsících ocitla pod obrovským tlakem, její vojenské vedení bylo zdecimováno a izraelská armáda vytlačila její bojovníky z bývalých opěrných bodů v jižní a střední části Gazy.



V posledních dnech Izrael zesílil ofenzivu a zahájil intenzivní vlnu leteckých útoků na Gazu, při nichž podle lékařských a civilních obranných zdrojů zahynulo více než 250 Palestinců, včetně mnoha žen a dětí.



Podle zdroje obeznámeného s vnitřními debatami tvrdé frakce v Hamásu neochotně přijaly nutnost příměří, aby se organizace mohla přeskupit a naplánovat novou strategii.



Od března, kdy selhalo předchozí příměří, bylo v Gaze zabito více než 6 000 lidí a akutní humanitární krize se zhoršila.



Úsilí o nové příměří v Gaze nabralo na síle poté, co USA minulý měsíc zajistily příměří, které ukončilo 12denní konflikt mezi Izraelem a Íránem.



V úterý Trump oznámil, že Izrael přijal podmínky potřebné k uzavření 60denního příměří, během kterého budou strany pracovat na ukončení války. Na otázku, zda Hamás souhlasil s nejnovější rámcovou dohodou o příměří, odpověděl ve čtvrtek: „Uvidíme, co se stane. To se dozvíme v příštích 24 hodinách.“



Benjamin Netanjahu by měl v neděli odletět do Washingtonu, kde bude s Trumpem jednat o válce v Gaze, nedávné válce mezi Izraelem a Íránem a dalších regionálních otázkách.



Izraelský premiér se dlouhodobě brání trvalému ukončení války v Gaze, částečně proto, aby si udržel podporu krajně pravicových spojenců ve své vládní koalici. Úspěchy Izraele ve válce s Íránem však posílily jeho politickou pozici a průzkumy veřejného mínění v Izraeli ukazují silnou podporu dohody.



Vysoký izraelský představitel řekl izraelské televizní stanici Channel 12: „Soudě podle signálů od Hamásu je vysoká pravděpodobnost, že v příštích několika dnech zahájíme nepřímé rozhovory. Pokud bude souhlas s nepřímými rozhovory, dojde k dohodě.“



Jiní izraelští představitelé sdělili agentuře Reuters, že jsou připraveny kroky k schválení dohody o příměří a že izraelská delegace se chystá připojit k nepřímým rozhovorům zprostředkovaným Katarem a Egyptem, aby dohodu stvrdila, pokud Hamás zareaguje kladně.



Návrh zahrnuje propuštění 10 živých izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze od útoku Hamásu na jižní Izrael v říjnu 2023, který konflikt vyvolal, a vrácení těl dalších 18 rukojmích výměnou za palestinské vězně zadržované v izraelských věznicích, uvedl ve čtvrtek úředník obeznámený s vyjednáváními.



Hamas během útoku v roce 2023 zajal 251 rukojmí. Méně než polovina z 50, kteří zůstávají v Gaze, je podle odhadů naživu.



Podle návrhu by na základě dohody byla do Gazy okamžitě dopravena humanitární pomoc a izraelská armáda by provedla postupný odchod z části území. Okamžitě by byla zahájena jednání o trvalém příměří.



„Doufáme, že je to hotová věc, ale myslím, že vše bude záležet na tom, co Hamás bude ochoten přijmout,“ řekl ve čtvrtek americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee pro Channel 12. „Jedna věc je jasná: prezident chce, aby to skončilo. Premiér chce, aby to skončilo. Americký lid, izraelský lid, chce, aby to skončilo.“





Dodání další pomoci do Gazy bylo hlavním požadavkem Hamásu během celého vyjednávání. Izrael v březnu uvalil 11týdenní blokádu, která byla v květnu pod obrovským mezinárodním tlakem a hrozícím hladomorem jen mírně uvolněna.





