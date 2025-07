Izrael dál bombarduje Gazu a vraždí civilisty, přestože Hamás oznámil, že je připraven vyjednávat o příměří

5. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Izrael pokračuje v leteckých útocích na Gazu poté, co Hamás prohlásil, že je připraven k jednání o příměří



Naděje, že se podaří dohodnout na zastavení zabíjení, vzrostly navzdory tomu, že bylo zabito 24 Palestinců, včetně 10 lidí, kteří hledali humanitární pomoc.



Izrael pokračuje v sérii leteckých útoků na Gazu, několik hodin poté, co Hamás oznámil, že je připraven „okamžitě“ zahájit jednání o návrhu USA na 60denní příměří.



Oznámení militantní islamistické organizace zvýšilo naději, že během několika dní může být uzavřena dohoda o zastavení zabíjení v Gaze a možná i ukončení téměř 21měsíčního konfliktu. Izrael pokračuje v sérii leteckých útoků na Gazu, několik hodin poté, co Hamás oznámil, že je připraven „okamžitě“ zahájit jednání o návrhu USA na 60denní příměří.Oznámení militantní islamistické organizace zvýšilo naději, že během několika dní může být uzavřena dohoda o zastavení zabíjení v Gaze a možná i ukončení téměř 21měsíčního konfliktu.



Sobota byla po několika dnech intenzivního bombardování relativně „klidnější“, uvedli humanitární pracovníci a obyvatelé Gazy, i když podle nemocničních zdrojů bylo zabito 24 Palestinců, včetně 10 lidí, kteří hledali humanitární pomoc.



Letecké údery zasáhly stany v pobřežní oblasti Mawasi v jižní Gaze a zabily sedm lidí, včetně palestinského lékaře a jeho tří dětí, podle zdravotníků z nedaleké nemocnice. Čtyři další lidé byli zabiti ve městě Bani Suheila a tři lidé byli zabiti při třech různých útocích ve městě Khan Younis.



Izraelská bezpečnostní rada se měla sejít po západu slunce v sobotu, ale úředníci v Jeruzalémě uvedli, že „není žádná záruka“, že ministři přijmou rozhodnutí ohledně reakce Hamásu na dohodu o příměří.



Samostatně byli na jihu území zraněni dva američtí dodavatelé Gazy Humanitarian Foundation (GHF), když na ně neznámí útočníci hodili granáty na místě distribuce potravin, uvedla organizace.



GHF, soukromá organizace podporovaná USA, která minulý měsíc začala v Gaze rozdávat potravinové balíčky, se ocitla v kontroverzi, když generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že je „v podstatě nebezpečná“ a „zabíjí lidi“. GHF to popírá a tvrdí, že dodala desítky milionů jídel „v bezpečí a jistotě“.



V posledních týdnech byly stovky Palestinců zabity při střelbě nebo ostřelování izraelskou armádou, když cestovali na místa GHF nebo se shromažďovali ve velkých davu, aby získali pomoc z konvojů dovezených do Gazy OSN, které jsou často zastavovány a rabovány.



Humanitární pracovníci v Gaze znovu vyzvali k okamžitému zastavení nepřátelských akcí s tím, že zásoby paliva pro nevládní organizace se blíží vyčerpání, což by vedlo k „úplnému kolapsu“ humanitárních operací, velké části zdravotního systému a komunikace na celém území. Dodávky elektřiny v Gaze závisí především na velkém množství nafty pro generátory.



„Zbývá nám asi půl dne. Až to dojde, všechno se bude muset zavřít,“ řekl jeden humanitární pracovník v Deir al-Balah.



Izrael uvalil na Gazu přísnou 11týdenní blokádu poté, co v březnu selhalo poslední příměří, které bylo pouze částečně zrušeno, aby do území mohlo být dovezeno malé množství potravinové pomoci a zdravotnického materiálu. Dovoz paliva není povolen a zásoby, které v Gaze ještě jsou, se často nacházejí v oblastech kontrolovaných Izraelem nebo v bojových zónách, a jsou tedy nedostupné.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odletí v neděli do Washingtonu na jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který v sérii příspěvků na sociálních sítích uvedl, že chce, aby válka v Gaze skončila.





Izraelská odvetná vojenská kampaň zabila podle údajů ministerstva zdravotnictví tohoto území, které OSN a mnoho západních vlád považuje za spolehlivé, nejméně 57 000 lidí v Gaze, také převážně civilistů.





Zdroj v angličtině ZDE

Návrhy dohody, obsahují ustanovení, že Trump osobně oznámí jakékoli příměří – pravděpodobně v nejbližších dnech během Netanjahuovy návštěvy.Zdroje blízké Hamásu však uvedly, že organizace požaduje jasnější záruky, že počáteční příměří povede k trvalému ukončení války a konečnému stažení izraelských vojsk z Gazy.Neshody panují také ohledně toho, komu bude povoleno doručovat „dostatečnou pomoc“ popsanou v návrhu. Hamás chce, aby byla GHF uzavřena. Izrael chce zachovat systém distribuce nezávislý na OSN nebo jiných zemích.V pátek pozdě večer Trump novinářům na palubě Air Force One řekl, že je optimistický a naznačil, že příští týden „může být dohoda o Gaze“. Izraelská média však popsala řadu kroků, které zahrnují samostatné izraelské delegace letící do Kataru a Egypta, aby dokončily jednání, a současný návrh specifikuje, že Steve Witkoff, Trumpův osobní vyslanec, odcestuje na Blízký východ, aby dohodu finalizoval.Analytici uvedli, že to může znamenat dlouhé zpoždění před dosažením dohody.Válka v Gaze byla vyvolána překvapivým útokem Hamásu na Izrael v říjnu 2023, během kterého militanti zabili 1 200 lidí, převážně civilistů, a unesli 251 osob. Padesát z nich zůstává v Gaze, méně než polovina je stále naživu.