Trumpa Bůh prý zachránil, desítky dětských obětí povodní ne

7. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

V Texasu zabila povodeň několik desítek dětí, které trávily léto na křesťanském dětském táboře. Prezident Trump přitom o sobě mnohokrát prohlásil, že jej před kulkou atentátníka zachránil Bůh. Kde byl ten Bůh, když přišla ta povodeň?

Samozřejmě na světě umírají tisíce nevinných lidí často naprosto strašným způsobem, kterým Bůh prostě nepomůže. Nepomohl ani obětem holokaustu v koncentrácích. Šest milionů židů, o dalších obětech nemluvě. Takže jak může někdo dnes ještě vytahovat ten prastarý atavismus Boha jako džina z Aladinovy lampy?

Božská moc jako něco, co slouží našim potřebám, není nic biblického, naopak je to něco mnohem staršího. Všechno to přemlouvání model, talismany atd. Všechny ty smlouvy a zasvěcení. Proto také v Listu Diognetovi na začátku dějin křesťanství čteme o tom, jak se křesťané tomuto vysmívají, jak jsou z hlediska pohanských zvyků ateisté. Cituji:

„Nenávidíte křesťany proto, že něco takového nepovažují za bohy. A nepohrdáte těmi svými bohy? Nevysmíváte se jim? Neopovrhujete jimi? Nekřivdíte jim, když kamenné a hliněné necháváte bez strážců, zatím co stříbrné a zlaté na noc uzavíráte a ve dne dáváte strážit, aby je někdo neukradl? Jakou myslíte, že jim prokazujete čest? Chápou-li to, trestáte je. Nevnímají-li, proč se snažíte uctívat je krví a dýmem? Zkus to někdo z vás, zda to vydrží. Ani jeden člověk se nedá dobrovolně takto trestat. Kámen to vydrží. On to necítí. Nedokážete, že má cit. O tom, proč křesťané neslouží takovým bohům, mohl bych velmi dlouho mluvit.“

Křesťanský Bůh není modla ani džin z Aladinovy lampy. Právě naopak: je to Stvořitel světa, který nás zachraňuje pro věčný život. To neznamená, že náš vezdejší život je lhostejný. Naopak Syn Boží neustále někoho uzdravuje – ochrnuté, slepé, duševně postižené – a za příklad dává Samaritána, který soucítil se zbitým pocestným a pomohl mu.

Samaritán neřekl pocestnému: Bůh ti pomůže! Sám pomohl. A to je ta Cesta, Pravda i Život, kterou je Kristus. Pomáhejme lidem od povodní, epidemií, koncentráků, hrůz. Pokud se někdo chlubí tím, že ho Bůh zachránil, proč nezachránil ostatní? Věří v tak ohavného Boha? Sám o sobě dává svědectví.

