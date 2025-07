Channel 4 News: Izrael v sobotu vyvraždil dalších sedmdesát lidí

5. 7. 2025

Moderátor, Channel 4 News, sobota 5. července 2025: Izraelští představitelé zvažují, jak reagovat na návrh 60denního příměří zprostředkovaného USA. Hamás dal najevo, že je připraven okamžitě zahájit rozhovory, ale v Gaze násilí pokračuje. Zdravotníci hlásí, že jen za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 70 lidí, jak informuje Jonathan Rugman:

Reportér: V Gaze je každý den závod s časem o záchranu těch, kteří mohou být zachráněni. Od posledního příměří v březnu bylo zabito asi 6000 Palestinců.





Toto je nemocnice Al Shifa dnes odpoledne, kde další příměří nemůže přijít dost brzy. Otázkou je, zda jsou militanti Hamásu touto válkou stejně vyčerpaní jako terén, ve kterém bojují, země, kde projíždějící sanitka sotva upoutá pozornost. Cílem dnešního odpoledne je centrum pro distribuci vody, kde na zemi leží zraněný muž. Slyšíte zvuk izraelského bezpilotního letounu letícího nad námi.









K tomu přidejte trauma této malé holčičky, která právě viděla, jak jejího otce odvážejí do nemocnice.





"Lidé se zásobovali pitnou vodou," říká tento muž, "když centrum zasáhly dvě rakety." Mohlo by se zdát, že devastace Gazy dosáhla bodu nasycení, že 57 000 mrtvých by mělo stačit k zastavení krveprolití.









Podporu této válce však dává izraelská krajní pravice, která udržuje Benjamina Netanjahua u moci, zatímco Hamás dosud odmítá složit zbraně nebo odejít do exilu.









Tato bývalá škola, nyní používaná jako úkryt, byla včera zasažena leteckým úderem. Podle zpráv bylo zabito 5 Palestinců. Vědí, že Netanjahu se chystá do Washingtonu na setkání s americkým prezidentem. Ať už se rozhodne cokoli, nejvíce to pocítí právě tady.





„Modlíme se k Bohu, aby v příštích dnech nebo v pondělí, jak slíbil, prezident Trump oznámil příměří, aby se naše rány zahojily a řeka krve přestala téct.“





Nabízené příměří však zní velmi podobně jako to předchozí, které bylo porušeno, a tak mohou tito truchlící jen modlit se za lepší výsledek, tentokrát zcela bez hlasu, protože v tomto konfliktu nemají žádné slovo. Kromě slz, které roní.





* * *









Moderátor: Ve studiu je nyní se mnou Nomi Bar Yaacov, mírová vyjednavačka z Ženevského centra pro bezpečnostní politiku, která dříve působila jako ředitelka programu pro Blízký východ v Mezinárodním institutu pro strategická studia. Nomi, děkuji, že jste přišla. V březnu bylo uzavřeno příměří, které se však zhroutilo. Věříte, že se něco změnilo a že tento návrh vydrží?





Nomi Bar Yaacov: Myslím, že tento návrh je velmi nejistý a nestabilní, ale domnívám se, že se uskuteční a bude platit, pokud se americký prezident Donald Trump rozhodne využít svého vlivu na Izrael, což neudělal 18. března, když izraelská armáda vtrhla do Gazy. Svůj vliv na Izrael však uplatnil po 12 dnech války v Íránu. To bylo zcela jasné. Izrael chtěl pokračovat ve válce v Íránu a Trump tam stanovil červenou linii a izraelská vláda neměla absolutně žádnou možnost, takže by mohl nyní udělat totéž. A je velmi pravděpodobné, že totéž udělá, protože si myslím, že Američané chtějí příměří více než tyto demonstrace. Další změnou je, že izraelská veřejnost je opravdu unavená válkou a všemi falešnými sliby, lžemi, že vojenská akce přivede rukojmí zpět. Myslím, že je velmi, velmi jasné, že to není způsob, jak rukojmí dostat zpět, a účastníci těchto shromáždění chtějí vidět své lidi zpět. Tlak tedy roste a situace v Gaze je samozřejmě více než katastrofální, s 50 000 až 100 000 mrtvými a nikdo neví, kolik jich je pohřbeno pod troskami. Je třeba vyřešit tolik věcí a myslím, že jsme v mnohem horší situaci. Už jsme v katastrofální situaci, ale teď jsme za hranicí katastrofy.









Moderátor: A Trump pravděpodobně chce od Netanjahua odplatu za to, že ho podpořil v otázce Íránu a bunker busterů.





Nomi Bar Yaacov: Ano, nejde jen o Írán. Myslím, že jde o všechno, co podpořil Izrael, také v Gaze po dobu 21 měsíců, a také ztrácí hodně kreditu uvnitř USA, protože situace, myslím tím, že lidé hladoví a nemají kde bydlet a americké bomby na ně stále padají. Takže si myslím, že je tu také vnitřní tlak v USA, je tu vnitřní tlak v Izraeli. Je tu arabský tlak a myslím, že všichni, celý svět toho má dost a je čas to ukončit. Ale velký problém je, zda to bude udržitelné, že?









Nomi Bar Yaacov: Nemyslím si, že se sami zbaví své existence, a nemyslím si, že si to někdo myslí, a nemyslím si, že je možné zbavit existence hnutí, nejsou přítomni jen v Gaze, jsou přítomni na Západním břehu. Jsou přítomni v izraelských věznicích. Jsou přítomni v mnoha zemích. Myslím si tedy, že jde o to, jak převést moc. Jsou velmi rádi, že mohou převést moc palestinské technokratické vládě. Otázka je, jak toho dosáhnout? A to je diskuse, která chybí. A proto příměří nevydrží, pokud se nedohodne o tom, co se má stát den poté. A v tuto chvíli se to nedohodlo a rozdíly mezi Hamásem, Izraelem a USA jsou obrovské a to se musí vyřešit, aby příměří nebylo jen dočasné.

Jonathan zmínil, že Netanjahu se spoléhá na podporu krajní pravice, ale změnilo se to v Izraeli natolik, aby Netanjahu riskoval souhlas s něčím, z čeho budou jeho koaliční partneři velmi nervózní?No, mluví se o tom, že mu bude nabídnuta nějaká dohoda o přiznání viny. Myslím tím, že to dokonce navrhl i prezident Trump. Víte, že jeho soud by měl z jakéhokoli důvodu skončit, ale bývalý soudce Nejvyššího soudu Aharon Barack řekl, že dohoda o přiznání viny je možná pouze v případě, že se Netanjahu definitivně vzdá moci. Není jasné, co se stane. Izraelská politika je také velmi nestabilní, ale myslím si, že to opět záleží na tom, co udělá americký prezident Donald Trump, protože Izrael existenciálně závisí na USA a bez jejich podpory nemůže pokračovat ve válce.Takže druhou stranou mince je samozřejmě Hamás. Řekli, že k tomu přistupují pozitivně, správně. Ale nakonec budou muset souhlasit s něčím, co je fakticky donutí k exilu. Jsou pro trvalý mír, který musí být schválen Izraelci. Musí se sami zbavit své existence.