Izrael v Gaze vyvraždil dalších 38 lidí, jednání o příměří dosáhla kritického bodu

7. 7. 2025

Benjamin Netanjahu odcestoval do Washingtonu, zatímco se zintenzivňují jednání o dohodě pod záštitou USA



Izraelské stíhačky v neděli zahájily sérii útoků na Gazu, při nichž podle údajů nemocničních zdrojů zahynulo nejméně 38 Palestinců, zatímco jednání o příměří v této zdevastované oblasti dosáhla kritického bodu.



Úředníci v Násirově nemocnici Nasser v jižním městě Khan Younis uvedli, že 18 lidí bylo zabito při útocích v al-Mawasi, pobřežní oblasti nedaleko města, kde se nachází mnoho stanových táborů pro lidi, kteří byli vyhnáni z jiných částí země kvůli bojům.



Izrael v posledních dnech eskaloval svou ofenzivu, zatímco se zrychluje tempo jednání o návrhu sponzorovaném USA, který by mohl vést k ukončení 21 měsíců trvající války.



Benjamin Netanjahu při odletu z Izraele do Washingtonu, kde se má setkat s Donaldem Trumpem, aby jednal o příměří a dalších regionálních otázkách, v neděli večer prohlásil, že je odhodlán zajistit návrat rukojmích zadržovaných v Gaze a odstranit hrozbu Hamásu pro Izrael, čímž zopakoval své tradiční výhrůlžky.



Hovořil také o regionálních příležitostech po krátké válce Izraele s Íránem minulý měsíc, která skončila příměřím vynuceným USA poté, co Trump vyslal bombardéry k útoku na tři íránská jaderná zařízení.



„Nikdy jsme neměli v Bílém domě takového přítele... Již jsme změnili tvář Blízkého východu k nepoznání a máme příležitost a schopnost změnit jej ještě více a umožnit skvělou budoucnost státu Izrael, izraelskému lidu a celému Blízkému východu,“ řekl izraelský premiér novinářům na letišti.



Návrh dohody o 60denním zastavení nepřátelských akcí uvádí, že dohodu oznámí sám Trump, a někteří doufali, že by mohla být uzavřena ještě před jeho schůzkou s Netanjahuem, která je naplánována na pondělí večer amerického času.



V úterý americký prezident v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že Izrael souhlasil s „nezbytnými podmínkami pro dokončení“ dohody, zatímco Hamás v pátek oznámil, že na návrh podporovaný USA reagoval „v pozitivním duchu“.



Izrael v sobotu odmítl řadu změn navrhované dohody, které požadoval Hamás, a Netanjahu v neděli zdůraznil, že vyjednavači, které vyslal do Kataru na nové kolo nepřímých rozhovorů o příměří, mají „jasné pokyny“ dosáhnout dohody, ale bez ústupků.



„Pracujeme na dosažení tolik diskutované dohody za podmínek, na kterých jsme se dohodli... Věřím, že rozhovor s prezidentem Trumpem může rozhodně pomoci k dosažení výsledku, v který všichni doufáme,“ uvedl izraelský premiér.



V Gaze panovalo napětí, naděje i úzkost.



„Modlíme se k Bohu, aby tentokrát příměří vydrželo. I když jsme už tolikrát slyšeli o možném příměří, vždy selhalo, a teď se bojíme i doufat,“ řekl 55letý Abu Adham Abu Amro.



„Kvůli pokračujícím neshodám mezi palestinskou a izraelskou stranou už nezbývá žádná důvěra – jedna strana souhlasí, druhá odmítá, a tak to jde pořád dokola.“





V Izraeli roste tlak veřejnosti na uzavření dohody o propuštění všech rukojmí, kteří jsou stále v Gaze.



Izraelská vojenská ofenzíva v Gaze zabila více než 57 000 Palestinců, vysídlila téměř všech 2,3 milionu obyvatel a velkou část území proměnila v ruiny.



Izraelské obranné síly (IDF) se k jednotlivým útokům v Gaze, o nichž se v neděli informovalo, zatím nevyjádřily, ale uvedly, že v uplynulých 24 hodinách bylo na území zasaženo 130 cílů, včetně militantů, velitelských a řídících struktur Hamásu, skladovacích zařízení, zbraní a odpalovacích zařízení.



IDF také uvedla, že útok na kavárnu v Gaze v pondělí, při kterém bylo zabito nebo zraněno asi 100 lidí, včetně mnoha žen, dětí a starších osob, byl zaměřen na schůzku vysokých velitelů Hamásu. Odborníci uvedli, že útok, při kterém byla na terasu plnou číšníků, rodin a studentů svržena 23O0 kilogramová bomba, by mohl představovat válečný zločin.



Zdroje IDF sdělily deníku Times of Israel, že při útoku zahynul Ramzi Ramadan Abd Ali Salah, který velel námořním silám Hamásu v severní Gaze, a několik dalších velitelů Hamásu.



V posledních týdnech izraelští vojáci zabili stovky Palestinců, kteří se shromáždili v davu, aby získali jídlo z vypleněných konvojů, z distribucí OSN nebo z míst spravovaných Gazskou humanitární nadací, kontroverzní soukromou organizací podporovanou USA a Izraelem, která zahájila činnost minulý měsíc.



V sobotu izraelská bezpečnostní rada oznámila, že povolí humanitárním organizacím obnovit konvoje do severní Gazy, kde je humanitární krize nejhorší. Proti tomuto kroku se postavili krajně pravicoví členové izraelské vládní koalice, kteří tvrdí, že veškerá pomoc bude ukradena Hamásem a že do Gazy by neměla být vpuštěna žádná pomoc.



Vůdce palestinské ozbrojené skupiny, která je proti Hamásu a je obviněna z rabování pomoci v Gaze, v neděli v rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas potvrdil, že skupina koordinuje své akce s izraelskou armádou.





„Informujeme je, ale vojenské akce provádíme sami,“ řekl Jásir Abú Šabáb v rozhovoru pro izraelskou arabskou rozhlasovou stanici Makan.





