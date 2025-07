Americká vláda zakazuje (neexistující) chemtrails

Přístup jakékoliv vlády, která ctí skutečnost a odbornou expertizu, by byl pochopitelně založen na snaze takový blud vyvracet. To se ale netýká současné americké administrativy, která do značné míry vybudovala vlastní politickou pozici na podobných bludech. Pouze v rychlosti zrekapitulujme, že

Trump za podpory svých loajálních spolupracovníků stále lživě tvrdí

, že prezidentské volby v USA, které proběhly v roce 2020, byly zmanipulovány a „ukradeny“. Trump, aby potvrdil svou lež,

dokonce omilostnil lůzu

, která v lednu 2021 pod dojmem ukradených voleb napadla sídlo amerického parlamentu. Současný ministr zdravotnictvím a sociálních věcí Robert F. Kennedy Jr. je zase známý tím, že zpochybňuje účinnost a celkový dopad očkování na lidské zdraví, k čemuž zaujímají varovná stanoviska prestižní odborné kruhy, jako je třeba

medicínský časopis The Lancet

. Mezi další, velmi znepokojivé snahy o manipulaci s veřejným míněním, můžeme namátkou přičíst

systematickou snahu o deformaci příčin útoku Ruska na Ukrajinu

, které se dopouští Trump i jeho okruh blízkých spolupracovníků.