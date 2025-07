Demokracie v Británii: Londýnská policie zatkla aktivisty s transparenty odkazujícími na organizaci Palestine Action!

5. 7. 2025

Tady to je. Hrozba společnosti: Třiaosmdesátiletá reverendka Here she is. A threat to society. https://t.co/TojUozGdPj pic.twitter.com/qumRrWxXeD — Samantha Asumadu (@SamanthaAsumadu) July 5, 2025 "Je to horší než v Rusku"

Londýnští policisté zatkli demonstranty den poté, co byla tato skupina přímé akce zakázána jako údajná "teroristická organizace"

Britská policie mj. zatkla i třiaosmdesátiletou reverendku za to, že držela nápis, že podporuje organizaci Palestine Action

Palestine Action is just being proscribed in UK .



The British Gestapo police have arrested an 83 year old priest for holding a sign saying she supports Palestine Action. pic.twitter.com/tS0oXgZ9hu — Irlandarra (@aldamu_jo) July 5, 2025 27 lidí s transparenty odkazujícími na Palestine Action bylo zatčeno policií v Londýně den poté, co byla skupina zakázána jako teroristická organizace.

The Police arrested this woman and 26 others for holding signs like these today.



What an absolute disgrace this is for the UK.



Tato skupina přímé akce byla zakázána v pátek poté, co selhal poslední pokus o pozastavení zákazu skupiny na základě protiteroristických zákonů. To znamená, že od soboty se členství v této organizaci nebo vyjádření podpory této organizaci stalo trestným činem, za který hrozí až 14 let vězení.



Aktivistická skupina Defend Our Juries, která demonstraci organizovala, uvedla, že mezi zatčenými jsou „kněžka, emeritní profesor a řada zdravotnických pracovníků“.



Více než dvě desítky lidí se shromáždily poblíž sochy Mahátmy Gándhího na Parliament Square a držely transparenty, které vyjadřovaly podporu této skupině.



Kolem 13:40 začali policisté metropolitní policie zatýkat lidi, kteří drželi transparenty.

V prohlášení na Twitteru londýnská metropolitní policie uvedla: „Policisté zatkli více než 20 osob podezřelých z trestných činů podle zákona o terorismu z roku 2000. Byli vzati do vazby. Palestine Action je zakázaná skupina a policisté budou postupovat v souladu se zákonem v případě spáchání trestného činu.“

Zákaz znamená, že Palestine Action se stala první protestní skupinou přímé akce, která byla zakázána podle zákona o terorismu, čímž se dostala do stejné kategorie jako Islámský stát, al-Káida a krajně pravicová skupina National Action.





Zdroj v angličtině ZDE

Mluvčí organizace Defend Our Juries uvedl: „Chválíme protiteroristickou policii za její rozhodné jednání při ochraně obyvatel Londýna před kartonovými transparenty protestujícími proti genocidě v Gaze a vyjadřujícími podporu těm, kteří se snaží jí zabránit. Je úlevou vědět, že protiteroristická policie nemá nic lepšího na práci.“V pátek skupina napsala dopis komisaři metropolitní policie Marku Rowleymu, aby ho předem informovala o demonstraci.Tim Crosland z Defend Our Juries řekl: „To, co tady děláme jako skupina kněží, učitelů, zdravotníků a právníků zabývajících se lidskými právy, je, že odmítáme být umlčeni. Protože to jde proti tomu, v co věříme: že jsme proti genocidě – nemyslel jsem si, že je to tak kontroverzní – a podporujeme lidi, kteří se genocidě brání.„Teoreticky jsme teď podporovatelé terorismu a můžeme jít na 14 let do vězení, což je trochu šílené. Myslím, že jsme tady proto, abychom odhalili šílenost toho všeho.“Ekologický aktivista Donnachadh McCarthy řekl: „Zakázat organizaci mírové přímé akce jako teroristickou je pro naši demokracii obrovským překročením hranice. Znamená to, že všichni ostatní, ať už jsme klimatickými aktivisty, Greenpeace, sufražetkami, aktivisty za práva zdravotně postižených, můžeme být nyní vládou označeni za teroristy za jakýkoli čin poškození majetku, za který hrozí trest 14 let vězení.„To je horší než Putinovo Rusko. Neříkám to lehce. Za to, co dnes děláme, je v Rusku 10 let, ve Velké Británii 14 let, a to kvůli skandální zradě demokracie, liberalismu a podle mého názoru kroku směrem k fašismu ze strany ministryně vnitra Yvette Cooperové.“82letá Sue Parfittová, bývalá kněžka, řekla, že zákaz této skupiny je „velmi nebezpečný krok, proti kterému je třeba se postavit“.„Ztrácíme naše občanské svobody, musíme to zastavit v zájmu všech. Ať už chcete protestovat proti čemukoli,“ řekla.Ministryně vnitra Cooperová oznámila plány na zákaz Palestine Action koncem minulého měsíce, několik dní poté, co aktivisté ze skupiny vnikli do letecké základny RAF Brize Norton a barvou trochu nasprejovali dvě vojenská letadla.Odborníci OSN, skupiny bojující za občanské svobody, kulturní osobnosti a stovky právníků odsoudily zákaz jako drakonický a uvedly, že vytváří nebezpečný precedens tím, že spojuje protest s terorismem.