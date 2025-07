Polsko: "Chtějí nás otrávit houbami!" Hysterie proti imigrantům

7. 7. 2025 / Tomasz Oryński

čas čtení 2 minuty

Klipy s velmi špatnou gramatikou v polštině naznačují, že to jsou Češi, kteří záměrně šíří spóry hub, aby otrávili Poláky

Možná jste viděli zprávy o tom, že polská pravice organizuje hlídky na polských hranicích s Německem, aby zabránila „invazi cizinců“ a Němcům v tlačení migrantů do Polska, píše Tomasz Oryński.



Abychom pochopili, proč k tomu došlo, rozhodl jsem se pro vás přeložit kopii příspěvku, který koluje po polském internetu 🧵



(týká se to i jiných zemí, protože takto se dnes ovlivňuje politika pomocí dezinformací na sociálních sítích)

- Jste členem facebookové skupiny „Polští vlastenci proti nepřátelům národa“ (dříve „Konec židovské nadvlády v Polsku“, dříve „Stop očkování!“).



- Ostatní lidé sdílejí příspěvky dokumentující tento jev. Jeden muž, který je mimochodem členem Klubu polsko-ruského přátelství, říká, že takové houby ohrožují ctnost polských žen.



- Někdo zve všechny do facebookové skupiny „Akce proti houbám“ (dříve „Wałbrzych kup a prodej“).



- „Musíme se zorganizovat,“ říká. „Napište, odkud jste!“



- Lidé zveřejňují fotky. Ty houby opravdu vypadají jako penisy! Karen z „Wałbrzych team“ jednu olízla a dostala průjem. Její příspěvek získal 20 000 zhlédnutí. Nejpopulárnější komentář zní: „KURVA, CHTĚJ NÁS OTRÁVIT!“



- Trendy na TikToku. Trendy klipy s velmi špatnou gramatikou v polštině naznačují, že to jsou Češi, kteří záměrně šíří spóry hub, aby otrávili Poláky.



- Dariusz Matecki, poslanec PiS, sdílí klip na svém TikToku. Není na něm nic vidět, svítí baterkou do křoví ve tmě a tvrdí, že právě tam byly před dvěma dny viděny houby.



- Oko.press a FrontsTory, významný online portál sledující ruskou dezinformaci, píše, že jde jen o další konspirační teorii, ale žádná z hlavních médií se tohoto tématu nechytila.

