Trumpův neustálý výsměch realitě: Putin se podle něj bojí sankcí, a tak chce dále vraždit lidi

5. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Trump je v úplně stejné situaci jako ten, kdo by o člověku, jenž kope do makety tygra a směje se jí, tvrdil, že ten člověk chápe, že jej ten tygr může sežrat. Neuvěřitelné, do jaké úrovně výsměchu realitě, nota bene v tak závažné a tragické otázce, jako je ruská vražedná agrese na Ukrajině, jsme dospěli. Trump v kostce:

„Americký prezident Donald Trump vyjádřil nespokojenost s telefonátem se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně války, kterou Moskva vede proti Ukrajině. Novinářům řekl, že se šéfem Kremlu jednal o možných dalších sankcích, kterých se ten obává. (…)

„Je to velmi těžká situace. Říkal jsem vám, že jsem velmi nespokojený ze svého hovoru s prezidentem Putinem. Chce jít až do konce, jen dál zabíjet lidi, není to dobré,“ řekl v pátek Trump. Naznačil také, že by mohl být připraven zpřísnit sankce proti Rusku, což posledních šest měsíců odkládal, zatímco se snažil Putina přesvědčit k ukončení války, píše AFP. „Hodně mluvíme o sankcích. Chápe, že na ně může dojít,“ řekl šéf Bílého domu.“

Zdroj:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-chce-jit-az-do-konce-jen-dal-zabijet-lidi-rekl-trump-o-putinovi-281067

1