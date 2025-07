Demokracie v Británii: Britská ministryně kultury: Proč BBC ještě nikoho kvůli Palestině nevyhodila?

5. 7. 2025

čas čtení 4 minuty



Britská sociálnědemokratická (!!) ministryně kultury Lisa Nandy zaútočila na BBC, že zatím nikoho kvůli dokumentu o válce v Gaze nevyhodila



Ministryně kultury říká, že BBC se musí „vzchopit“ po filmu, který uváděl třináctiletý syn nevýznamného technického úředníka Hamásu a po odvysílání vystoupení Boba Vylana na festivalu Glastonbury



Ministryně kultury Lisa Nandy požaduje vysvětlení, proč nikdo z BBC nepřišel o práci kvůli odvysílání dokumentu o Gaze, ve kterém vystoupil syn představitele Hamásu. (Komentář, který v tomto filmu tento třináctiletý chlapec četl, napsala britská produkce filmu.) Ministryně kultury Lisa Nandy požaduje vysvětlení, proč nikdo z BBC nepřišel o práci kvůli odvysílání dokumentu o Gaze, ve kterém vystoupil syn představitele Hamásu. (Komentář, který v tomto filmu tento třináctiletý chlapec četl, napsala britská produkce filmu.)



Přezkum vysílání dokumentu Gaza: How To Survive A Warzone (Gaza: Jak přežít válečnou zónu) má podle informací BBC zveřejnit příští týden. Program byl poprvé odvysílán v únoru, ale poté, co vyšlo najevo spojení mezi jeho 13letým vypravěčem a hnutím Hamás, byl stažen z vysílání.



„Velmi jasně jsem řekla, že lidé musí nést odpovědnost za rozhodnutí, která byla učiněna,“ řekla Nandy v sobotu deníku The Times. „Položila jsem otázku radě [BBC]. Proč nebyl nikdo propuštěn?



„Chci vysvětlení, proč ne. Pokud se jedná o přestupek, za který lze propustit, pak by se tak samozřejmě mělo stát. Ale pokud BBC, která je nezávislá, usoudí, že tomu tak není, myslím, že všichni poslanci chtějí vědět proč.“



Přezkum vede Peter Johnston, ředitel nezávislého orgánu pro stížnosti a přezkumy, který podléhá přímo generálnímu řediteli BBC. Očekává se, že určí, zda byly porušeny nějaké redakční pokyny a zda jsou nutná disciplinární opatření. BBC také provede úplný audit výdajů na tento program.



Nandy popsala své pocity jako „rozčarování“ a vyzvala BBC k „adekvátnímu vysvětlení toho, co se stalo“, a dodala: „Zatím jsem žádné vysvětlení od předsedy ani generálního ředitele nedostala.“





Přezkum vedl k odložení a následnému úplnému stažení dalšího dokumentu z této oblasti, Gaza: Doctors under Attack, který byl mezitím odvysílán na Channel 4.

Vysílací společnost již dříve uvedla: „Plně chápeme silné emoce vyvolané živým vystoupením Boba Vylana na festivalu Glastonbury v BBC. Hluboce litujeme, že se takové urážlivé a odsuzuhodné chování objevilo v BBC, a omlouváme se našim divákům a posluchačům, zejména židovské komunitě. Rovněž jednoznačně prohlašujeme, že antisemitismus nemá v BBC ani na jejích stránkách místo.“





Vystoupení Boba Vylana mělo obrovskou pozitivní odezvu v britské veřejnosti a četní odborníci a četné celebrity upozornily, že věta Kill the IDF není antisemitismus.





Zdroj v angličtině ZDE

1

484

Nandy uvedla, že BBC se musí „vzchopit“ po živém vysílání vystoupení punkového rapového dua Bob Vylan na festivalu Glastonbury. Bobby Vylan během svého vystoupení na festivalu v sobotu minulý týden vedl dav v pokřicích „smrt, smrt IDF [izraelským obranným silám]“. Vystoupení je vyšetřováno policií.„Vedení BBC se musí vzchopit,“ řekla Nandy. „Jsem rozzlobená jménem zaměstnanců BBC a celého kreativního průmyslu v této zemi. Zejména židovská komunita si zaslouží mnohem lepší zacházení než to, co se stalo o víkendu. Je třeba přijmout opatření.“Bob Vylan, který je známý tím, že ve své hudbě řeší politická témata, včetně rasismu, maskulinity a třídních rozdílů, tvrdí, že je „terčem útoků za to, že se ozývá“. Skupina je hlasitým zastáncem palestinských práv a během svého vystoupení také vedla dav v pokřicích „Svobodu Palestině“.Mluvčí BBC uvedl: „Závěry přezkumu budou zveřejněny co nejdříve. Jak jsme již dříve uvedli, je důležité, aby tato práce byla provedena co nejrychleji, ale musí být také důkladná a musí proběhnout v souladu s řádným postupem.“