Tvrdá asociální budoucnost s Babišem je vidět na Slovensku

4. 7. 2025 / Boris Cvek

Ficova vláda na Slovensku směruje (Směr! prý sociální demokracie!) zemi k bankrotu a tvrdým asociálním škrtům. Slovensko ani Maďarsko, Babišovy vzory, nejsou sociální státy, právě naopak. Je to tvrdá asociální zrůdnost. Jenže v Česku není levice, která by to Babišovým voličům říkala, a ti budou rýt držkou v zemi a volit Babiše kvůli strachu z migrace a zeleného šílenství, protože přece Skandinávie je peklo na zemi.

Naprosto typické a klíčové pro pochopení osudu levice v Česku je právě to, že není schopna se utkat s miliardářem, který v koalici s ODS a SPD snížil daně bohatým v neprospěch chudých, o své bývalé voliče. Tam je odpověď na všechno. Tzv. levice se místo toho rozhodla lovit v elektorátu krajní pravice. Na Babiše se přece nesahá.

Babišovo ANO je vedle ODS a SPD strana, u které je nejméně pravděpodobné, že by mohla někdy zvadat daně bohatým nebo jít prozápadní, skandinávskou cestou. Přesto je to hlavní opoziční strana vůči pravicové vládě, která přece jen trochu zvýšila korporátní daně, což Babiš bezprostředně prohlásil za nepřijatelné a zavázal se, že tyto daně zase sníží. A levice? Co dělá levice? Nic, neexistuje, dávno se za Babiše pokakala až za ušima.

